Đan Trường mừng 'người tình sân khấu' Cẩm Ly bước sang tuổi mới theo phong cách 'không ai làm lại' khiến dân tình thích thú

Hậu trường 30/03/2023 20:27

Mới đây, Đan Trường đã mừng ‘người tình sân khấu' Cẩm Ly bước qua tuổi mới bằng phong cách 'không ai làm lại' khiến dân tình vô cùng thích thú.

Cẩm LyĐan Trường trở thành hai nghệ sĩ tên tuổi gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Nhiều năm hoạt động nghệ thuật, họ có mối quan hệ thân thiết và trở thành cặp đôi vàng của Vbiz. Ở tuổi U50-60, hai nghệ sĩ vẫn nhận được nhiều lời khen về tình bạn đẹp và ngoại hình như bị thời gian bỏ quên.

Đan Trường mừng 'người tình sân khấu' Cẩm Ly bước sang tuổi mới theo phong cách 'không ai làm lại' khiến dân tình thích thú - Ảnh 1
Cẩm Ly và Đan Trường trở thành hai nghệ sĩ tên tuổi gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Đan Trường đã đăng tải hình ảnh chụp cùng Cẩm Ly nhân dịp ‘người bạn tri kỉ’ bước qua tuổi mới. Đính kèm theo đó là dòng trạng thái theo phong cách 'âm nhạc' với lời bài hát và cả đường link ca khúc mà cả hai từng song ca nổi đình đám một thời, khiến khán giả vô cùng thích thú.

Đan Trường mừng 'người tình sân khấu' Cẩm Ly bước sang tuổi mới theo phong cách 'không ai làm lại' khiến dân tình thích thú - Ảnh 2

Đan Trường mừng 'người tình sân khấu' Cẩm Ly bước sang tuổi mới theo phong cách 'không ai làm lại' khiến dân tình thích thú - Ảnh 3
Đan Trường mừng Cẩm Ly bước sang tuổi mới - Ảnh: Internet

Nói về độ ăn ý của cặp ‘người tình sân khấu’ này, cả Đan Trường và Cẩm Ly đều thừa nhận họ đã từng hát song ca với nhiều đồng nghiệp nhưng không thể tạo được dấu ấn đậm nét như vậy. Cả hai là cặp đôi song ca ăn ý nhất trong làng nhạc Việt kể cả ở mảng nhạc trẻ lẫn dân ca.

Đan Trường mừng 'người tình sân khấu' Cẩm Ly bước sang tuổi mới theo phong cách 'không ai làm lại' khiến dân tình thích thú - Ảnh 4
Cả hai là cặp đôi song ca ăn ý nhất trong làng nhạc Việt kể cả ở mảng nhạc trẻ lẫn dân ca - Ảnh: Internet

Đan Trường thừa nhận chính Cẩm Ly là người đã khiến anh yêu thích dòng nhạc dân ca, sau đó đi theo và thành công với dòng nhạc này. Cẩm Ly từng tâm sự về sự ăn ý giữa cô và Đan Trường: "Tôi và Trường rất hiểu nhau. Hai đứa ăn ý về mọi thứ, từ giọng hát, hình thể, chiều cao cho tới tính cách. Chúng tôi không bao giờ cãi cọ. Trường rất hiền và lành tính.

Thường khi thảo luận về hát hò, Trường hay chiều ý tôi. Dù giờ không thường xuyên hát chung nữa nhưng Trường mãi mãi là người thân của tôi" - Cẩm Ly trải lòng.

Đan Trường mừng 'người tình sân khấu' Cẩm Ly bước sang tuổi mới theo phong cách 'không ai làm lại' khiến dân tình thích thú - Ảnh 5
 Theo thời gian, hai nghệ sĩ được nhận xét ngày càng rạng rỡ - Ảnh: Internet

Là cặp đôi đồng hành cùng nhau trong thời gian dài, Cẩm Ly - Đan Trường không khó để có nhiều bức ảnh chụp chung với nhau. Qua thời gian, hai nghệ sĩ được nhận xét ngày càng rạng rỡ. Những dấu hiệu tuổi tác, nếp nhăn không xuất hiện quá nhiều trên gương mặt của họ. Thời gian lại còn là yếu tố giúp ngoại hình cả hai thêm mặn mà, sắc sảo hơn.

Cẩm Ly khoe ảnh tái hợp cùng ‘người tình âm nhạc’ Đan Trường, khán giả chỉ chú ý một điều đặc biệt của cặp đôi?

Cẩm Ly khoe ảnh tái hợp cùng ‘người tình âm nhạc’ Đan Trường, khán giả chỉ chú ý một điều đặc biệt của cặp đôi?

Mới đây, trên trang cá nhân, Cẩm Ly vừa cập nhật khoảnh khắc hậu trường chụp ảnh của mình và ‘người bạn tri kỉ’ Đan Trường. Tuy nhiên, khán giả chỉ đặc biệt chú ý một điều của cặp đôi.

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Từ khóa:   Đan Trường Cẩm Ly vbiz

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