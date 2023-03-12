Cẩm Ly khoe ảnh tái hợp cùng ‘người tình âm nhạc’ Đan Trường, khán giả chỉ chú ý một điều đặc biệt của cặp đôi?

Hậu trường 12/03/2023 20:21

Mới đây, trên trang cá nhân, Cẩm Ly vừa cập nhật khoảnh khắc hậu trường chụp ảnh của mình và ‘người bạn tri kỉ’ Đan Trường. Tuy nhiên, khán giả chỉ đặc biệt chú ý một điều của cặp đôi.

Cuối thập niên 90, cặp đôi Đan TrườngCẩm Ly đã càn quét bảng xếp hạng âm nhạc thời ấy. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, họ xem nhau là 'người tình âm nhạc' và cặp bạn thân tri kỉ của nhau.

Cẩm Ly khoe ảnh tái hợp cùng ‘người tình âm nhạc’ Đan Trường, khán giả chỉ chú ý một điều đặc biệt của cặp đôi? - Ảnh 1
Cẩm Ly -Đan Trường là 'người tình âm nhạc' và cặp bạn thân tri kỉ của nhau - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Cẩm Ly vừa cập nhật khoảnh khắc hậu trường chụp ảnh của mình và ‘người bạn tri kỉ’ Đan Trường. Có thể thấy, cặp đôi diện tone-sur-tone trang phục màu trắng. Đặc biệt, điều khiến khán giả chú ý và trầm trồ khen ngợi là dù cặp đôi đã ở độ tuổi U50-60 nhưng vẫn sở hữu sắc vóc lão hóa ngược. Trong khi Đan Trường phong độ với vest thanh lịch thì "chị tư" lại khiến fan xuýt xoa trước sắc vóc nuột nà khi diện váy ôm body, xẻ tà quyến rũ. 

Cẩm Ly khoe ảnh tái hợp cùng ‘người tình âm nhạc’ Đan Trường, khán giả chỉ chú ý một điều đặc biệt của cặp đôi? - Ảnh 2Cẩm Ly khoe ảnh tái hợp cùng ‘người tình âm nhạc’ Đan Trường, khán giả chỉ chú ý một điều đặc biệt của cặp đôi? - Ảnh 3Cẩm Ly khoe ảnh tái hợp cùng ‘người tình âm nhạc’ Đan Trường, khán giả chỉ chú ý một điều đặc biệt của cặp đôi? - Ảnh 4

Cẩm Ly khoe ảnh tái hợp cùng ‘người tình âm nhạc’ Đan Trường, khán giả chỉ chú ý một điều đặc biệt của cặp đôi? - Ảnh 5
Cẩm Ly khoe khoảnh khắc hậu trường chụp ảnh của mình và ‘người bạn tri kỉ’ Đan Trường - Ảnh: Internet

Là cặp đôi đồng hành cùng nhau trong thời gian dài, Cẩm Ly - Đan Trường không khó để có nhiều bức ảnh chụp chung với nhau. Qua thời gian, hai nghệ sĩ được nhận xét ngày càng rạng rỡ. Những dấu hiệu tuổi tác, nếp nhăn không xuất hiện quá nhiều trên gương mặt của họ. Thời gian lại còn là yếu tố giúp ngoại hình cả hai thêm mặn mà, sắc sảo hơn.

Cẩm Ly khoe ảnh tái hợp cùng ‘người tình âm nhạc’ Đan Trường, khán giả chỉ chú ý một điều đặc biệt của cặp đôi? - Ảnh 6
Cẩm Ly - Đan Trường thời điểm càn quét các BXH âm nhạc - Ảnh: Internet

‘Ăn ý’ với nhau trên sân khấu, đã có lúc họ vướng vào tin đồn hẹn hò bí mật nhưng sau đó cả 2 đều khẳng định chỉ xem đối phương là tri kỷ trong âm nhạc. Cụ thể, trong chương trình, Cẩm Ly không ngần ngại chia sẻ: “Đến bây giờ, tôi và Đan Trường đều được khán giả gọi là người tình âm nhạc vì chuyện tình của chúng tôi kéo dài trong một thời gian dài, xuyên suốt cùng nhau, thông qua nhiều ca khúc, phim truyện. Chúng tôi rất ăn ý với nhau, tới mức khán giả nhìn vào tưởng yêu nhau. Thậm chí, ba mẹ tôi ngày xưa còn bảo: “Ánh mắt hai đứa này nhìn nhau rõ ràng có tình cảm, nói không có tình cảm là không tin được”.

Cẩm Ly khoe ảnh tái hợp cùng ‘người tình âm nhạc’ Đan Trường, khán giả chỉ chú ý một điều đặc biệt của cặp đôi? - Ảnh 7
Cặp đôi có lúc họ vướng vào tin đồn hẹn hò bí mật nhưng sau đó cả 2 đều khẳng định chỉ xem đối phương là tri kỷ trong âm nhạc - Ảnh: Internet

Đan Trường cũng tâm sự, với anh, Cẩm Ly là “người tình trong âm nhạc” vì cả hai có những kỷ niệm, tình cảm hơn 25 năm. Đan Trường còn cho biết, các MV của cặp đôi đa số đều do Minh Vy làm đạo diễn. Thậm chí, chính ông xã Cẩm Ly là người yêu cầu anh phải thể hiện tình cảm thân mật trước ống kính.

“Trong lúc quay, anh Minh Vy còn bảo chúng tôi ôm nhau đi, hôn nhau đi thì còn gì để nói. Đến anh ấy còn không ngại thì chúng tôi ngại gì” - Đan Trường chia sẻ.

Cẩm Ly khoe ảnh tái hợp cùng ‘người tình âm nhạc’ Đan Trường, khán giả chỉ chú ý một điều đặc biệt của cặp đôi? - Ảnh 8
Đan Trường tiết lộ chính ông xã Cẩm Ly là người yêu cầu anh phải thể hiện tình cảm thân mật trước ống kính - Ảnh: Internet

Chính vì thế, họ đã gắn bó thân thiết với nhau hơn hàng chục thập kỷ qua và sẵn sàng nhận lời mời xuất hiện nếu đối phương cần. Anh Bo bày tỏ việc Cẩm Ly luôn sát cánh bên anh như một sự động viên, khích lệ giúp anh có thêm tinh thần làm việc. Nam ca sĩ thấy hạnh phúc với tình bạn đẹp, chân thành trong giới showbiz vốn đầy rẫy phức tạp. Để không phụ lòng khán giả, họ luôn cố gắng mang đến những điều mới mẻ, hấp dẫn mỗi khi tái hợp.

Cẩm Ly khoe ảnh tái hợp cùng ‘người tình âm nhạc’ Đan Trường, khán giả chỉ chú ý một điều đặc biệt của cặp đôi? - Ảnh 9
Gia đình Cẩm Ly - Minh Vy - Ảnh: Internet

 

Cẩm Ly khoe ảnh tái hợp cùng ‘người tình âm nhạc’ Đan Trường, khán giả chỉ chú ý một điều đặc biệt của cặp đôi? - Ảnh 10
Đan Trường và vợ cũ - Ảnh: Internet

Hiện tại, Cẩm Ly và Đan Trường trở thành ngôi sao của dòng nhạc dân ca. Nhiều năm làm nghề, cả hai đều sở hữu khối tài sản lớn đáng nể. Không chỉ ở Việt Nam, họ còn có nhiều bất động sản tại Mỹ. Về đời tư, Cẩm Ly có hôn nhân viên mãn bên ông xã kín tiếng. Trong khi đó, "anh Bo" vừa xác nhận ly hôn với vợ doanh nhân cách đây không lâu. Dù chia tay, song họ vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết để cùng nuôi dạy con chung.

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Từ khóa:   Đan Trường - Cẩm Ly Đan Trường Cẩm Ly

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