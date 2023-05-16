Đông Nhi bất ngờ hóa nữ sinh về thăm trường cũ, sắc vóc mẹ một con qua 'cam' thường liệu có còn như xưa?

Sao Việt 16/05/2023 12:20

Đông Nhi bất ngờ diện đồng phục quay lại trường cũ khiến các bạn học sinh không khỏi phấn khích.

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ chóng mặt đoạn clip Đông Nhi về trường mình từng theo học. Đáng chú ý trong đoạn clip Đông Nhi còn 'cưa sừng làm nghé' diện đồ thể dục học sinh và chụp cùng gen Z khác khiến mọi người không khỏi thích thú.

Nữ ca sĩ xuất hiện với đồng phục thể dục, cùng mái tóc được thắt bím 2 chùm vô cùng trẻ trung. Trong đoạn clip, các bạn học sinh phấn khích reo hò và tranh nhau chụp hình cùng Đông Nhi. Có thể thấy sức hút của giọng ca 'Khóc' vẫn không hề giảm so với những năm cô còn hoạt động sôi nổi.

Đông Nhi bất ngờ hóa nữ sinh về thăm trường cũ, sắc vóc mẹ một con qua 'cam' thường liệu có còn như xưa? - Ảnh 1
Đoạn video Đông Nhi mặc đồng phục rầm rộ suốt những ngày qua 

 Đặc biệt, dù đã là "mẹ 1 con", thế nhưng sắc vóc của Đông Nhi vẫn vô cùng rạng rỡ bất chấp mọi góc quay từ camera thường. Cộng đồng mạng không khỏi cảm thán thời gian dường như đã bỏ quên nữ ca sĩ mất rồi.

Đông Nhi bất ngờ hóa nữ sinh về thăm trường cũ, sắc vóc mẹ một con qua 'cam' thường liệu có còn như xưa? - Ảnh 2
Các bạn học sinh háo hức chụp hình cùng với idol 

Đây không phải là lần đầu tiên Đông Nhi trở về ngôi trường năm xưa của mình, thế nhưng những lần trước cô trở về với tư cách nghệ sĩ khách mời chứ không gần gũi như vậy. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ về trường cũ và còn diện đồ nữ sinh chắc chắn là đang quay MV hoặc quảng bá cho dự án âm nhạc mới.

Điều này càng được khẳng định rõ ràng hơn khi vào 13/5, cô nàng đã chia sẻ lại ảnh thời còn 16 tuổi chụp cùng cô bạn thân trước thềm ra sản phẩm âm nhạc mới. Cộng đồng mạng khen ngợi rằng giọng ca 'Khóc' quá trẻ trung so với tuổi thật và cảm thán tình bạn bền chặt của nữ ca sĩ và bạn mình.

Đông Nhi bất ngờ hóa nữ sinh về thăm trường cũ, sắc vóc mẹ một con qua 'cam' thường liệu có còn như xưa? - Ảnh 3
Hình ảnh Đông Nhi cùng bạn thân ngày ấy và bây giờ 

Thông qua những 'hint' mà Đông Nhi tiết lộ trong 1 tuần qua, việc nữ ca sĩ sẽ quay MV tại trường cũ hoặc có dự án âm nhạc mới là hoàn toàn hợp lý, nữ ca sĩ đã chính thức hé lộ với khán giả sản phẩm tiếp theo trong chuỗi dự án kỉ niệm 15 năm ca hát của mình. Cụ thể, Đông Nhi đã cho ra mắt single vật lý của ca khúc Những tháng năm tươi đẹp - một sáng tác của DTAP.

Đông Nhi bất ngờ hóa nữ sinh về thăm trường cũ, sắc vóc mẹ một con qua 'cam' thường liệu có còn như xưa? - Ảnh 4

Poster quảng bá 'Những tháng năm tươi đẹp' của nữ ca sĩ 

Đông Nhi bất ngờ hóa nữ sinh về thăm trường cũ, sắc vóc mẹ một con qua 'cam' thường liệu có còn như xưa? - Ảnh 5
 'Những tháng năm tươi đẹp' hứa hẹ sẽ là một câu chuyện thanh xuân ngọt ngào

Đồng thời, Đông Nhi cũng cho biết MV của ca khúc này cũng sẽ sớm được phát hành. Một ca khúc mang đậm chất thanh xuân, sẽ thật tuyệt vời và phù hợp nếu phần hình ảnh của MV này được quay tại chính ngôi trường năm xưa mà Đông Nhi từng theo học.

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