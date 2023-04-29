Thực hư mối quan hệ thân thiết như 'chị em ruột' giữa Đông Nhi và Diệu Nhi: Có thật khắng thít như lời đồn?

Tình cảm của Diệu Nhi - Đông Nhi sau ồn ào 'chị em guột' khiến dân tình tò mò.

Mối nhân duyên giữa Diệu Nhi - Đông Nhi gặp nhau ở chương trình truyền hình với vai trò giám khảo. Trong chương trình cả hai thân mật gọi nhau “chị hai - em gái ruột”. Kể từ đó, cả hai có mối quan hệ cực thân với nhau ở ngoài đời. Trên mạng xã hội, Diệu Nhi - Đông Nhi thường xuyên tương tác qua lại, dõi theo cuộc sống, công việc của nhau. Diệu Nhi - Đông Nhi gặp nhau ở chương trình truyền hình, sau đó cả hai thân mật gọi nhau “chị hai - em gái ruột” - Ảnh: FBNV Diệu Nhi được khán giả nhận xét rất nhiệt tình với đàn chị. Cô xuất hiện các sự kiện để ủng hộ Đông Nhi. Thậm chí, trong đám cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng, nữ diễn viên rất nhiệt tình, "quẩy tới bến. Tuy nhiên, phía Đông Nhi nhận về không ít chỉ trích từ dư luận cho rằng cô khá thờ ơ với Diệu Nhi.

Sự việc xuất phát từ chuyện Đông Nhi không đi đám cưới “em gái guột” Diệu Nhi. Trên mạng xã hội, Đông Nhi đăng tải bài viết chia sẻ về việc không thể góp mặt trong lễ cưới Diệu Nhi - Anh Tú. Bà xã Ông Cao Thắng viết: 'Thật tiếc vì không thể có mặt tại khoảnh khắc đẹp ngay lúc này để chung vui cùng "em gái guột" Diệu Nhi của chị. Chỉ biết lặng lẽ dõi theo từ phía xa để chúc phúc cho 2 em. Chúc Tú Nhi mãi mặn, mãi keo, mãi hạnh phúc đến răng long đầu bạc nhé'. Gọi 'chị chị em em' nhưng Đông Nhi lại không đến dự đám cưới Diệu Nhi - Ảnh : Internet Sau khi vắng mặt tại đám cưới của "em gái ruột" Diệu Nhi nhưng vẫn tham dự đám cưới của cô bạn thân Liêu Hà Trinh, ca sĩ Đông Nhi đã bị nhiều khán giả trách móc và chỉ trích vì thiếu tinh tế. Bởi trước đó cả hai thường xuyên nhận nhau là chị em ruột thân thiết và trong đám cưới của Đông Nhi - Ông Cao Thắng tại Phú Quốc, Diệu Nhi cũng có mặt và quẩy hết sức nhiệt tình.

Ảnh minh họa: Internet Về sự việc trên, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã vô tình hé lộ chi tiết dẫn tới sự hiểu nhầm này. Nữ ca sĩ cho biết bé Winnie (con Đông Nhi và Ông Cao Thắng) đang bị bệnh suốt 10 ngày qua nên để dành thời gian chăm sóc con gái, Đông Nhi và ông xã chỉ có thể gửi lời chúc phúc từ xa. Còn đám cưới của Liêu Hà Trinh vì tổ chức ở TP.HCM nên vợ chồng nữ ca sĩ đã sắp xếp thời gian để có thể tranh thủ đến dự. Kể từ sau ồn ào "chị em guột", mọi tương tác giữa Diệu Nhi - Đông Nhi được dân tình dành sự quan tâm đặc biệt. Và mới đây nhất, trên trang cá nhân Diệu Nhi chia sẻ lại sản phẩm âm nhạc mới của Đông Nhi để ủng hộ đàn chị. Phía dưới bài viết, nữ ca sĩ Đông Nhi cũng để lại bình luận gửi lời cảm ơn tới đàn em Diệu Nhi. Sau ồn ào "chị em guột" mối quan hệ giữa Đông Nhi - Diệu Nhi vẫn tốt đẹp - Ảnh: FBNV Có thể thấy, sau ồn ào "chị em guột" mối quan hệ giữa Đông Nhi - Diệu Nhi vẫn tốt đẹp. Cả hai vẫn thường xuyên theo dõi nhau ở ngoài cuộc sống, tương tác qua lại trên mạng xã hội như chưa có chuyện gì xảy ra.

Giữa nghi vấn đạo nhạc trong ca khúc mới, Đông Nhi và ekip lên tiếng giải thích Màn tái xuất âm nhạc của Đông Nhi nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ, tuy nhiên song song đó cũng có những ý kiến trái chiều với nghi vấn ''đạo nhạc'' trong tác phẩm mới.

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