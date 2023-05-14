Đông Nhi khoe ảnh ‘ngày ấy – bây giờ’ cùng cô bạn thân gần 2 thập kỷ, netizen 'phát hiện' một điều bất ngờ?

Mới đây, trên trang cá nhân, Đông Nhi đã đăng tải khoảnh khắc ‘ngày ấy – bây giờ’ cùng cô bạn thân 19 năm. Theo đó, hai cô bạn thân cùng nhau tạo kiểu tái hiện lại khoảnh khắc y hệt ngày xưa. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng bày tỏ sự biết ơn dành cho cô bạn thân vì đã bên cạnh mình gần 2 thập kỷ qua.

Hầu hết khán giả của Đông Nhi đều bày tỏ ngưỡng mộ cho mối quan hệ thân thiết giữa nữ ca sĩ và bạn thân. Đáng chú ý, khán giả 'phát hiện' một điều dù đã ở độ tuổi U40 nhưng so với hình ảnh trong quá khứ từ 19 năm trước, diện mạo và những đường nét trên khuôn mặt của nữ ca sĩ không thay đổi quá nhiều. Thậm chí, khán giả còn cho rằng bà xã Ông Cao Thắng hiện tại còn trẻ trung hơn trước.

Dù đã ở độ tuổi U40 nhưng nhan sắc Đông Nhi ngày càng 'lão hóa ngược' - Ảnh: Internet

Đầu thập niên 2000, Đông Nhi, Khổng Tú Quỳnh, Noo Phước Thịnh, Bảo Thy, Ngô Kiến Huy… là những cái tên nổi tiếng Vpop. Từ đó đến nay, mỗi người trong số họ có con đường và chỗ đứng trong lòng công chúng. Riêng Đông Nhi, cô nàng không chỉ sở hữu sự nghiệp đồ sộ mà còn có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên Ông Cao Thắng và con gái đầu lòng Winnie.

Gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc - Ảnh: Internet

Hiện tại, cặp đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Chia sẻ về bí quyết ‘giữ lửa’ trong hôn nhân, nữ ca sĩ bộc bạch: "Đối với nhiều người việc yêu lâu thường gây ra nhàm chán nhưng với tôi thì khác. Tôi luôn yêu anh Thắng như những ngày đầu mới quen nhau. Suốt thời gian hai đứa yêu nhau, cả hai vẫn dành thời gian cho đối phương, vẫn trao nhau ánh mắt trìu mến, vẫn hằng ngày theo dõi nhau. Còn nếu có cãi nhau thì sẽ cùng nhau ngồi lại để nói chuyện".