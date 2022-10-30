Vừa đập tan tin đồn tình chị em rạn nứt, 'em ruột' Diệu Nhi bất ngờ 'thỉnh cầu' Đông Nhi một điều này?

Hậu trường 30/10/2022 08:42

Sau nhiều lần đập tan tin đồn tình chị em rạn nứt, 'em ruột' Diệu Nhi bất ngờ có một thỉnh cầu đối với 'chị hai' Đông Nhi.

Tối ngày 28/10, tiệc cảm ơn sau đám cưới của Diệu Nhi - Anh Tú diễn ra trong sự quan tâm nồng nhiệt của khán giả. Tuy nhiên, điều khán giả không khỏi bất ngờ khi ‘em ruột’ Diệu Nhi lại có màn thể hiện ca khúc Bối Rối - một bản hit đình đám một thời của "chị hai" Đông Nhi.

Vừa đập tan tin đồn tình chị em rạn nứt, 'em ruột' Diệu Nhi bất ngờ 'thỉnh cầu' Đông Nhi một điều này? - Ảnh 1
Diệu Nhi - Anh Tú tổ chức tiệc cảm ơn sau đám cưới - Ảnh: Internet

Được biết, Diệu Nhi được trời phú cho chất giọng ‘phá hit’ nhưng cô vẫn cố gắng thể hiện trọn bài hit của "người chị ruột" Đông Nhi một cách đầy đam mê. Anh Tú đứng bên cạnh hào hứng, bất chấp nhún nhảy theo điệu nhạc ‘hơi sai’ của vợ mới cưới và cũng không quên vỗ tay khen ngợi.

Vừa đập tan tin đồn tình chị em rạn nứt, 'em ruột' Diệu Nhi bất ngờ 'thỉnh cầu' Đông Nhi một điều này? - Ảnh 2

Vừa đập tan tin đồn tình chị em rạn nứt, 'em ruột' Diệu Nhi bất ngờ 'thỉnh cầu' Đông Nhi một điều này? - Ảnh 3
Diệu Nhi hát nhạc hit của 'chị hai' Đông Nhi, Anh Tú nhún nhảy theo giọng ca 'phá hit' của vợ - Ảnh: Internet

Giữa lúc cộng đồng mạng đang ‘cười xỉu’ trước khoảnh khắc dễ thương của vợ chồng Diệu Nhi – Anh Tú thì có một bộ phận khán giả thắc mắc có nhiều ca khúc để chọn mà Diệu Nhi lại chọn bài hát của Đông Nhi, phải chăng để dằn mặt ‘chị hai’ chuyện không đến dự tiệc cưới.

Tuy nhiên, Đông Nhi đã có hành động đập tan nghi vấn trên khi chia sẻ đoạn video ‘em ruột’ Diệu Nhi hát hit của mình kèm lời khen ‘Dễ thương quá’. Ngay lập tức, Diệu Nhi cũng chia sẻ lại lời khen của ‘chị hai’ kèm với dòng ‘năn nỉ’ "Chị hai đừng đánh bản quyền em nhé".

Vừa đập tan tin đồn tình chị em rạn nứt, 'em ruột' Diệu Nhi bất ngờ 'thỉnh cầu' Đông Nhi một điều này? - Ảnh 4
'Em ruột' Diệu Nhi 'năn nỉ' Đông Nhi đừng đánh bản quyền - Ảnh: Internet

Màn tương tác công khai của cả hai đã khiến người hâm mộ hoàn toàn yên tâm vì mối quan hệ của chị em Diệu Nhi - Đông Nhi vẫn rất tốt đẹp. Còn việc Diệu Nhi mong Đông Nhi đừng đánh bản quyền màn trình diễn này của mình chỉ với mục đích đùa vui với nữ ca sĩ mà thôi.

Được biết, Đông Nhi - Diệu Nhi vừa trải qua ồn ào ‘tình chị em tan vỡ’. Dù nhận được thiệp mời từ sớm nhưng Đông Nhi lại không tham dự ngày vui của đàn em tổ chức tại Phan Thiết. Nữ ca sĩ lựa chọn đi đám cưới cô bạn Liêu Hà Trinh được tổ chức cùng ngày tại TP. Hồ Chí Minh.

Vừa đập tan tin đồn tình chị em rạn nứt, 'em ruột' Diệu Nhi bất ngờ 'thỉnh cầu' Đông Nhi một điều này? - Ảnh 5

Vừa đập tan tin đồn tình chị em rạn nứt, 'em ruột' Diệu Nhi bất ngờ 'thỉnh cầu' Đông Nhi một điều này? - Ảnh 6
Đông Nhi không có mặt trong đám cưới của Diệu Nhi nhưng công khai đăng ảnh dự đám cưới Liêu Hà Trinh cùng ngày gây chỉ trích dư luận - Ảnh: Internet

Điều này đã khiến gây bão mạng xã hội chỉ trích về hành động của Đông Nhi vì tại đám cưới của đàn chị, Diệu Nhi đã tham gia một cách nhiệt tình. Mặc dù Đông Nhi cũng đưa ra nhiều lý do bất khả kháng như con bệnh, bận chạy show,…nhưng vẫn không được chấp nhận.

Vừa đập tan tin đồn tình chị em rạn nứt, 'em ruột' Diệu Nhi bất ngờ 'thỉnh cầu' Đông Nhi một điều này? - Ảnh 7
Đám cưới Đông Nhi, Diệu Nhi tham dự nhiệt tình - Ảnh: Internet

Chính điều đó, Diệu Nhi đã không ít lần có hành động ‘cứu nguy’ cho ‘chị hai’ chứng minh tình chị em mãi bền lâu. Bà xã Anh Tú không giận đàn chị, cô bình luận phía dưới bài viết của Đông Nhi một cách vui vẻ: "Mãi yêu chị hai, không xô chị xuống hồ bơi trả mối thù năm xưa được, tiếc là tiếc vậy á". Không những vậy, ‘em ruột’ còn gửi quà cho con gái ‘chị hai khi hay tin nhóc tỳ bị bệnh.

Vừa đập tan tin đồn tình chị em rạn nứt, 'em ruột' Diệu Nhi bất ngờ 'thỉnh cầu' Đông Nhi một điều này? - Ảnh 8

Vừa đập tan tin đồn tình chị em rạn nứt, 'em ruột' Diệu Nhi bất ngờ 'thỉnh cầu' Đông Nhi một điều này? - Ảnh 9
iệu Nhi đã không ít lần có hành động ‘cứu nguy’ cho ‘chị hai’ chứng minh tình chị em mãi bền lâu - Ảnh: Internet

Có thể thấy, bước qua mọi ồn ào, tình bạn của Đông Nhi – Diệu Nhi vẫn luôn tươi đẹp, bảo vệ nhau trước mọi dư luận khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ.

 

Không được 'chị hai' tham dự bất kì lễ cưới nào, 'em ruột' Diệu Nhi vẫn làm một điều đặc biệt dành cho con gái Đông Nhi?

Không được 'chị hai' tham dự bất kì lễ cưới nào, 'em ruột' Diệu Nhi vẫn làm một điều đặc biệt dành cho con gái Đông Nhi?

Diệu Nhi vừa làm một điều đặc biệt dành cho con gái Đông Nhi, thêm một lần nữa đập tan tin đồn rạn nứt.

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Từ khóa:   Anh Tú - Diệu Nhi đám cưới Đông Nhi vbiz

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