Bất ngờ xuất hiện 2 nghệ sĩ hiếm hoi check-in trong đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú tại Hà Nội, liệu có phải vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng?

Hậu trường 23/10/2022 07:55

Dù thông báo trước đó hôn lễ tại Hà Nội sẽ không có sự xuất hiện của người nổi tiếng nhưng khán giả lại được phen bất ngờ khi có hai người đồng nghiệp thân thiết của Diệu Nhi - Anh Tú vẫn có mặt.

Cặp đôi Anh Tú – Diệu Nhi chính thức về chung một nhà “lần 2” vào tối ngày 22/10 tại quê nhà chú rể ở Hà Nội. Ngày vui của cặp sao sẽ nhỏ gọn và kín đáo, chỉ có sự góp mặt của hai bên gia đình, họ hàng, không có giới nghệ sĩ. Tuy nhiên, dù thông báo trước đó hôn lễ tại Hà Nội sẽ không có sự xuất hiện của người nổi tiếng nhưng khán giả lại được phen bất ngờ khi những đồng nghiệp thân thiết của cặp đôi vẫn có mặt.

Bất ngờ xuất hiện 2 nghệ sĩ hiếm hoi check-in trong đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú tại Hà Nội, liệu có phải vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng? - Ảnh 1
Cặp đôi Anh Tú – Diệu Nhi chính thức về chung một nhà “lần 2” tại quê nhà chú rể ở Hà Nội - Ảnh: Internet
Bất ngờ xuất hiện 2 nghệ sĩ hiếm hoi check-in trong đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú tại Hà Nội, liệu có phải vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng? - Ảnh 2
Gia đình hai bên của Anh Tú - Diệu Nhi - Ảnh: Internet

Được biết, ngoài quan viên hai họ, tiệc cưới Diệu Nhi - Anh Tú vẫn có sự góp mặt của 2 nghệ sĩ hài là Đỗ Duy NamTrung Ruồi. Bộ đôi danh hài nổi tiếng Duy Nam và Trung Ruồi đã có mặt tại hôn lễ và gửi lời chúc phúc đồng nghiệp: “Chúc Tú và Nhi trăm năm hạnh phúc”. Dưới phần bình luận, không ít khán giả tỏ ra thích thú khi hôn lễ thứ 2 của Diệu Nhi vẫn có những khách mời đặc biệt để khuấy động không khí.

Bất ngờ xuất hiện 2 nghệ sĩ hiếm hoi check-in trong đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú tại Hà Nội, liệu có phải vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng? - Ảnh 3
Hai danh hài Duy Nam và Trung Ruồi đã có mặt tại hôn lễ - Ảnh: Internet

Không những thế, diễn viên Tuấn Tú cũng có mặt để chúc phúc đàn em và ngồi cùng bàn với Duy Nam - Trung Ruồi. Tuy nhiên phần đông vẫn là sự hiện diện của gia đình thân thiết 2 bên, những nghệ sĩ góp mặt chỉ thuộc số ít.

Bất ngờ xuất hiện 2 nghệ sĩ hiếm hoi check-in trong đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú tại Hà Nội, liệu có phải vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng? - Ảnh 4
Diễn viên Tuấn Tú cũng có mặt - Ảnh: Internet

Trước đó, một người qua đường cũng bắt chộp khoảnh khắc vợ chồng Đông Nhi – Ông Cao Thắng đang ngồi trong khoang máy bay trong chuyến bay TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội. Người này cho rằng có lẽ vợ chồng nữ ca sĩ đến tham dự đám cưới ‘em ruột’ Diệu Nhi để ‘chuộc lỗi’ vì ‘bể kèo’ đám cưới ở Phan Thiết. Tuy nhiên, những hình ảnh được công bố trong hôn lễ tối qua của Diệu Nhi – Anh Tú vẫn chưa thấy xuât hiện bóng dáng của vợ chồng ‘chị hai’ Đông Nhi.

Bất ngờ xuất hiện 2 nghệ sĩ hiếm hoi check-in trong đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú tại Hà Nội, liệu có phải vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng? - Ảnh 5
Một người qua đường cũng bắt chộp khoảnh khắc vợ chồng Đông Nhi – Ông Cao Thắng bay ra Hà Nội - Ảnh: Internet

Hiện tại, cộng đồng mạng tiếp tục hóng chờ những hình ảnh tiếp theo được công bố từ đám cưới của cặp đôi Anh Tú – Diệu Nhi.

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Từ khóa:   Anh Tú - Diệu Nhi đám cưới Trung Ruồi Duy Nam

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