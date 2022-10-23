Bất ngờ xuất hiện 2 nghệ sĩ hiếm hoi check-in trong đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú tại Hà Nội, liệu có phải vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng?

Cặp đôi Anh Tú – Diệu Nhi chính thức về chung một nhà “lần 2” vào tối ngày 22/10 tại quê nhà chú rể ở Hà Nội. Ngày vui của cặp sao sẽ nhỏ gọn và kín đáo, chỉ có sự góp mặt của hai bên gia đình, họ hàng, không có giới nghệ sĩ. Tuy nhiên, dù thông báo trước đó hôn lễ tại Hà Nội sẽ không có sự xuất hiện của người nổi tiếng nhưng khán giả lại được phen bất ngờ khi những đồng nghiệp thân thiết của cặp đôi vẫn có mặt.

Cặp đôi Anh Tú – Diệu Nhi chính thức về chung một nhà “lần 2” tại quê nhà chú rể ở Hà Nội - Ảnh: Internet

Gia đình hai bên của Anh Tú - Diệu Nhi - Ảnh: Internet

Được biết, ngoài quan viên hai họ, tiệc cưới Diệu Nhi - Anh Tú vẫn có sự góp mặt của 2 nghệ sĩ hài là Đỗ Duy Nam và Trung Ruồi. Bộ đôi danh hài nổi tiếng Duy Nam và Trung Ruồi đã có mặt tại hôn lễ và gửi lời chúc phúc đồng nghiệp: “Chúc Tú và Nhi trăm năm hạnh phúc”. Dưới phần bình luận, không ít khán giả tỏ ra thích thú khi hôn lễ thứ 2 của Diệu Nhi vẫn có những khách mời đặc biệt để khuấy động không khí.