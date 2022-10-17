'Em ruột' Diệu Nhi làm điều đặc biệt này khi nghe tin con gái Đông Nhi bị ốm, chứng minh 'tình chị em mãi bền lâu'

Hậu trường 17/10/2022 08:48

'Em ruột' Diệu Nhi đã làm một điều đặc biệt khi nghe tin con gái 'chị hai' Đông Nhi bị ốm, đập tan tin đồn rạn nứt.

Những ngày qua, Đông Nhi vướng phải chỉ trích nặng nề vì không đi đám cưới Diệu Nhi. Tuy nhiên, Phạm Quỳnh Anh cũng đã có bài viết ngầm đính chính lý do là vì con gái Đông Nhi bị ốm nên cô và chồng không thể đi xa, phải luôn ở bên chăm sóc nhóc tỳ.

'Em ruột' Diệu Nhi làm điều đặc biệt này khi nghe tin con gái Đông Nhi bị ốm, chứng minh 'tình chị em mãi bền lâu' - Ảnh 1

'Em ruột' Diệu Nhi làm điều đặc biệt này khi nghe tin con gái Đông Nhi bị ốm, chứng minh 'tình chị em mãi bền lâu' - Ảnh 2
Phạm Quỳnh Anh ngầm tiết lộ lý do Đông Nhi không tham dự đám cưới Diệu Nhi - Ảnh: FBNV 

Mới đây, Diệu Nhi đã có động thái thăm hỏi về bệnh tình của con gái Đông Nhi. Cụ thể, bà xã Anh Tú đã mua quà tặng bé Winnie với hi vọng bé mau khỏi bệnh. Hiện tại, quà vẫn chưa tới nơi do mất thời gian vận chuyển.

'Em ruột' Diệu Nhi làm điều đặc biệt này khi nghe tin con gái Đông Nhi bị ốm, chứng minh 'tình chị em mãi bền lâu' - Ảnh 3
'Em ruột' Diệu Nhi cũng gửi lời thăm hỏi và tặng quà cho con gái 'chị hai' Đông Nhi - Ảnh: Chụp màn hình

Từ những dòng bình luận, có thể thấy, Diệu Nhi rất sốt ruột hy vọng món quà sẽ sớm được gửi đến nơi để giúp cho em bé sẽ sớm hồi phục sức khỏe dù hiện giờ cô bé đã được ra viện về nhà với bố mẹ.

Đông Nhi và Diệu Nhi là cặp chị em thân thiết hiếm có trong giới giải trí. Nên duyên chị em từ một chương trình truyền hình, cho đến nay, cả hai vẫn thường theo dõi, ủng hộ nhau trên mạng xã hội và thậm chí còn quan tâm đời sống riêng tư của đối phương.

'Em ruột' Diệu Nhi làm điều đặc biệt này khi nghe tin con gái Đông Nhi bị ốm, chứng minh 'tình chị em mãi bền lâu' - Ảnh 4
Diệu Nhi có mặt trong ngày vui của 'chị hai' Đông Nhi - Ảnh: Internet

Trước đó, trên mạng xã hội, Đông Nhi đăng tải bài viết chia sẻ về việc không thể góp mặt trong lễ cưới Diệu Nhi - Anh Tú ở Phan Thiết như đã hứa vì một số lý do cá nhân. Tuy nhiên, vợ chồng Đông Nhi – Ông Cao Thắng lại có mặt trong đám cưới của Liêu Hà Trinh ở TP.HCM. Điều này khiến cộng đồng mạng chỉ trích Đông Nhi gây gắt. Cho dù ‘em ruột’ Diệu Nhi có bình luận ngầm ‘ tha thứ’ cho ‘chị hai’ Đông Nhi nhưng vẫn không được cộng đồng mạng chấp nhận.

'Em ruột' Diệu Nhi làm điều đặc biệt này khi nghe tin con gái Đông Nhi bị ốm, chứng minh 'tình chị em mãi bền lâu' - Ảnh 5
Vì lý do cá nhân nên Đông Nhi không dự được đám cưới Diệu Nhi - Ảnh: Internet
'Em ruột' Diệu Nhi làm điều đặc biệt này khi nghe tin con gái Đông Nhi bị ốm, chứng minh 'tình chị em mãi bền lâu' - Ảnh 6
Đông Nhi có mặt trong đám cưới của Liêu Hà Trinh nên bị cộng đồng mạng chỉ trích - Ảnh: Internet
'Em ruột' Diệu Nhi làm điều đặc biệt này khi nghe tin con gái Đông Nhi bị ốm, chứng minh 'tình chị em mãi bền lâu' - Ảnh 7
Diệu Nhi có bình luận ngầm 'tha thứ' cho 'chị hai' Đông Nhi - Ảnh: Internet

Việc bé Winnie bị ốm có lẽ cũng là nguyên nhân chính khiến Đông Nhi không thể tham dự đám cưới của Diệu Nhi. Biết rõ việc này từ sớm nên Diệu Nhi cũng rất thông cảm cho ‘chị hai’ và không quên gửi quà để tẩm bổ cho Winnie. Có thể thấy tình chị em Đông Nhi – Diệu Nhi vẫn luôn thân thiết tốt đẹp chứ không hề rạn nứt như lời đồn.

'Bạn thân' Phạm Quỳnh Anh ngầm tiết lộ lý do thực sự Đông Nhi không có mặt trong đám cưới của 'em ruột' Diệu Nhi?

'Bạn thân' Phạm Quỳnh Anh ngầm tiết lộ lý do thực sự Đông Nhi không có mặt trong đám cưới của 'em ruột' Diệu Nhi?

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã có bài viết trên trang cá nhân ngầm tiết lộ lý do thực sự Đông Nhi không có mặt trong ngày trọng đại của 'em ruột' Diệu Nhi.

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