Không được 'chị hai' tham dự bất kì lễ cưới nào, 'em ruột' Diệu Nhi vẫn làm một điều đặc biệt dành cho con gái Đông Nhi?

Diệu Nhi vừa làm một điều đặc biệt dành cho con gái Đông Nhi, thêm một lần nữa đập tan tin đồn rạn nứt.
- Bất ngờ xuất hiện 2 nghệ sĩ hiếm hoi check-in trong đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú tại Hà Nội, liệu có phải vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng?
- 'Em ruột' Diệu Nhi làm điều đặc biệt này khi nghe tin con gái Đông Nhi bị ốm, chứng minh 'tình chị em mãi bền lâu'
Những ngày qua, sự việc Đông Nhi không đến dự đám cưới Diệu Nhi – Anh Tú, gây xôn xao dư luận. Được biết, Đông Nhi và Diệu Nhi là cặp chị em thân thiết hiếm có trong giới giải trí nên việc nữ ca sĩ không có mặt trong ngày vui của ‘em ruột’ Diệu Nhi dù đã hứa trước đó khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn về mối quan hệ trên ‘danh nghĩa thân thiết’ này. Dù Đông Nhi đã đưa ra nhiều lý do thuyết phục là con ốm, bận chạy show,…vẫn không thỏa lòng khán giả.
Tuy nhiên, bất chấp dư luận, hai chị em Đông Nhi – Diệu Nhi vẫn dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt trên mạng xã hội. Mới đây, Đông Nhi đăng tải loạt khoảnh khắc "ăn vạ" của bé Winnie. Trong ảnh, ái nữ nhà nữ ca sĩ khóc lóc, mếu máo đầy vẻ "đau khổ".
Khi nhìn thấy phần trán cao của bé Winnie do cột gọn mái lên, Diệu Nhi không khỏi hoang mang. Ngay lập tức, nữ diễn viên đã đòi ship gấp mái giả qua cho nhóc tỳ. Đáp lại bình luận "lầy lội" của ‘em ruột’, ‘chị hai’ Đông Nhi liền hài hước nói chắc con gái phải xin mái giả của cô dài dài.
Trước đó, Diệu Nhi cũng từng gây chú ý khi có hành động quan tâm sức khỏe của ái nữ nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Khi biết con gái Đông Nhi bị ốm, Diệu Nhi đã để lại bình luận nhắn với ‘chị hai’ đã mua quà tặng bé Winnie để hy vọng bé mau khỏi bệnh nhưng hiện tại thì quà vẫn chưa tới nơi do mất thời gian vận chuyển.
Nên duyên chị em từ một chương trình truyền hình, cho đến nay, có thể thấy hai chị em Đông Nhi – Diệu Nhi vẫn thường theo dõi, ủng hộ nhau trên mạng xã hội và thậm chí còn quan tâm đời sống riêng tư của đối phương.