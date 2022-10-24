Không được 'chị hai' tham dự bất kì lễ cưới nào, 'em ruột' Diệu Nhi vẫn làm một điều đặc biệt dành cho con gái Đông Nhi?

Những ngày qua, sự việc Đông Nhi không đến dự đám cưới Diệu Nhi – Anh Tú, gây xôn xao dư luận. Được biết, Đông Nhi và Diệu Nhi là cặp chị em thân thiết hiếm có trong giới giải trí nên việc nữ ca sĩ không có mặt trong ngày vui của ‘em ruột’ Diệu Nhi dù đã hứa trước đó khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn về mối quan hệ trên ‘danh nghĩa thân thiết’ này. Dù Đông Nhi đã đưa ra nhiều lý do thuyết phục là con ốm, bận chạy show,…vẫn không thỏa lòng khán giả.

Đông Nhi và Diệu Nhi là cặp chị em thân thiết hiếm có trong giới giải trí - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bất chấp dư luận, hai chị em Đông Nhi – Diệu Nhi vẫn dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt trên mạng xã hội. Mới đây, Đông Nhi đăng tải loạt khoảnh khắc "ăn vạ" của bé Winnie. Trong ảnh, ái nữ nhà nữ ca sĩ khóc lóc, mếu máo đầy vẻ "đau khổ".