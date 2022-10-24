Không được 'chị hai' tham dự bất kì lễ cưới nào, 'em ruột' Diệu Nhi vẫn làm một điều đặc biệt dành cho con gái Đông Nhi?

Hậu trường 24/10/2022 08:39

Diệu Nhi vừa làm một điều đặc biệt dành cho con gái Đông Nhi, thêm một lần nữa đập tan tin đồn rạn nứt.

Những ngày qua, sự việc Đông Nhi không đến dự đám cưới Diệu Nhi – Anh Tú, gây xôn xao dư luận. Được biết, Đông Nhi và Diệu Nhi là cặp chị em thân thiết hiếm có trong giới giải trí nên việc nữ ca sĩ không có mặt trong ngày vui của ‘em ruột’ Diệu Nhi dù đã hứa trước đó khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn về mối quan hệ trên ‘danh nghĩa thân thiết’ này. Dù Đông Nhi đã đưa ra nhiều lý do thuyết phục là con ốm, bận chạy show,…vẫn không thỏa lòng khán giả.

Không được 'chị hai' tham dự bất kì lễ cưới nào, 'em ruột' Diệu Nhi vẫn làm một điều đặc biệt dành cho con gái Đông Nhi? - Ảnh 1
Đông Nhi và Diệu Nhi là cặp chị em thân thiết hiếm có trong giới giải trí - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bất chấp dư luận, hai chị em Đông Nhi – Diệu Nhi vẫn dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt trên mạng xã hội. Mới đây, Đông Nhi đăng tải loạt khoảnh khắc "ăn vạ" của bé Winnie. Trong ảnh, ái nữ nhà nữ ca sĩ khóc lóc, mếu máo đầy vẻ "đau khổ".

Không được 'chị hai' tham dự bất kì lễ cưới nào, 'em ruột' Diệu Nhi vẫn làm một điều đặc biệt dành cho con gái Đông Nhi? - Ảnh 2Không được 'chị hai' tham dự bất kì lễ cưới nào, 'em ruột' Diệu Nhi vẫn làm một điều đặc biệt dành cho con gái Đông Nhi? - Ảnh 3Không được 'chị hai' tham dự bất kì lễ cưới nào, 'em ruột' Diệu Nhi vẫn làm một điều đặc biệt dành cho con gái Đông Nhi? - Ảnh 4Không được 'chị hai' tham dự bất kì lễ cưới nào, 'em ruột' Diệu Nhi vẫn làm một điều đặc biệt dành cho con gái Đông Nhi? - Ảnh 5

Không được 'chị hai' tham dự bất kì lễ cưới nào, 'em ruột' Diệu Nhi vẫn làm một điều đặc biệt dành cho con gái Đông Nhi? - Ảnh 6
Đông Nhi chia sẻ khoảnh khắc ăn vạ của con gái - Ảnh: FBNV

Khi nhìn thấy phần trán cao của bé Winnie do cột gọn mái lên, Diệu Nhi không khỏi hoang mang. Ngay lập tức, nữ diễn viên đã đòi ship gấp mái giả qua cho nhóc tỳ. Đáp lại bình luận "lầy lội" của ‘em ruột’, ‘chị hai’ Đông Nhi liền hài hước nói chắc con gái phải xin mái giả của cô dài dài.

Không được 'chị hai' tham dự bất kì lễ cưới nào, 'em ruột' Diệu Nhi vẫn làm một điều đặc biệt dành cho con gái Đông Nhi? - Ảnh 7
Diệu Nhi đòi ship mái giả qua cho con gái Đông Nhi - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Diệu Nhi cũng từng gây chú ý khi có hành động quan tâm sức khỏe của ái nữ nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng.  Khi biết con gái Đông Nhi bị ốm, Diệu Nhi đã để lại bình luận nhắn với ‘chị hai’ đã mua quà tặng bé Winnie để hy vọng bé mau khỏi bệnh nhưng hiện tại thì quà vẫn chưa tới nơi do mất thời gian vận chuyển.

Không được 'chị hai' tham dự bất kì lễ cưới nào, 'em ruột' Diệu Nhi vẫn làm một điều đặc biệt dành cho con gái Đông Nhi? - Ảnh 8
Trước đó, Diệu Nhi còn gửi quà khi biết con gái Đông Nhi bị ốm - Ảnh: Chụp màn hình

Nên duyên chị em từ một chương trình truyền hình, cho đến nay, có thể thấy hai chị em Đông Nhi – Diệu Nhi vẫn thường theo dõi, ủng hộ nhau trên mạng xã hội và thậm chí còn quan tâm đời sống riêng tư của đối phương.

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Từ khóa:   Diệu Nhi Đông Nhi con gái Đông Nhi

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