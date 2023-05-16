Ca sĩ Maya: Mỹ nhân gợi cảm 'vạn người mê' và cuộc sống làm mẹ đơn thân ít người biết

Ca sĩ Maya trải lòng về những góc khuất khi làm mẹ đơn thân.

Sau gần 4 năm im hơi lặng tiếng, gần đây nhất ca sĩ Maya khiến cộng đồng mạng phải chú ý khi xuất hiện trong một đêm nhạc tại Hà Nội. Cô cũng có đôi lời chia sẻ: 'Mấy năm nghỉ hát, tôi trong quá trình thức tỉnh bản thân. Tôi vẫn trau dồi kỹ năng và cập nhật những xu hướng mỗi ngày. Lần này trở lại, tôi có rất nhiều năng lượng, tươi mới. Tôi xem đây là sự khởi nghiệp một lần nữa của mình'. Ca sĩ Maya khiến cộng đồng mạng phải chú ý khi xuất hiện trong một đêm nhạc tại Hà Nội Maya không còn là cái tên xa lạ với khán giả Việt. Cô xuất thân là người mẫu. Bước ngoặt khiến khán giả nhớ đến cái tên Maya là từ sau vai diễn Trà My trong bộ phim Scandal của đạo diễn Victor Vũ. Sau bộ phim, nhiều khán giả tìm nghe các ca khúc của Maya và trở thành fan. Sau đó Maya theo đuổi song song ca hát và diễn xuất với mong muốn chinh phục nhiều khán giả hơn nữa.

Nhưng khó khăn, thử thách lớn nhất trong cuộc đời Maya có lẽ là khoảng thời gian cô “biến mất” khỏi showbiz để sinh con. Sau khi tham gia các bộ phim điện ảnh như Scandal, Cô dâu đại chiến 2, Maya gặt hái nhiều thành công cũng như các giải thưởng. Nếu là người khác sẽ tận dụng sức nóng đó để phát triển sự nghiệp thì Maya chọn đi Mỹ sinh con. Nhưng khó khăn, thử thách lớn nhất trong cuộc đời Maya có lẽ là khoảng thời gian cô “biến mất” khỏi showbiz để sinh con Maya chia sẻ, cô có được như ngày hôm nay là bởi sống hết mình với ước mơ sẽ có kết quả tốt đẹp. Cô kể: 'Hồi nhỏ ước mơ lớn nhất của Maya là có một ngôi nhà để gia đình sum vầy bởi khi 3 tuổi, Maya đã phải cùng bố mẹ tha phương cầu thực, không ở một chỗ. Sau khi đi làm người mẫu, Maya tiết kiệm, tích góp và xây được một căn nhà nhỏ cho bố mẹ'.

Ảnh minh họa: Internet Maya tên thật là Mai Thu Hường, sinh năm 1988 tại Hà Nội. Khởi nghiệp trên sàn diễn thời trang với vai trò người mẫu nhưng Maya còn được biết đến với tư cách ca sĩ và diễn viên. Khi sự nghiệp ca hát lẫn diễn xuất của cô đang phát triển, Maya bỗng tuyên bố sang Mỹ sinh con vào năm 2014. Maya và con gái Bồ Câu Hiện Maya và cô con gái nhỏ 7 tuổi (tên gọi ở nhà là bé Bồ câu) đang sống tại Hà Nội. Maya chia sẻ, thỉnh thoảng cô vào TP.HCM công tác. Từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát, cô hạn chế tham gia các công việc nghệ thuật để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và con gái, tập trung vào công việc kinh doanh online để kiếm thêm thu nhập. Nói về việc làm mẹ đơn thân, Maya tâm sự, cô khá hài lòng với cuộc sống hiện tại vì được tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Thời gian đầu làm mẹ đơn thân, cô không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ song mọi thứ dần dần đâu vào đấy. Cô tập thích nghi và may mắn được hỗ trợ nhiều nên cũng không gặp trở ngại gì. Maya tâm sự, cô khá hài lòng với cuộc sống hiện tại vì được tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì Nhắc đến chuyện tình cảm, Maya hài hước nói: 'Con gái không thích mẹ yêu ai cả. Nói thẳng ra là con gái cấm tôi yêu. Về phần mình, chuyện tình cảm tôi để thuận tự nhiên. Tôi không thuộc kiểu người cần phải có bạn trai hay cưới chồng. Hiện tôi dành hết tình cảm vào con gái cho nên mọi thứ khác đối với tôi chỉ là một phần của cuộc sống. Tôi nghĩ ai cũng vậy, sẽ bị khuyết một mặt nào đấy chứ sao có thể trọn vẹn được. Vì vậy, tôi không xem tình yêu và hôn nhân là tất cả cuộc đời'. Maya hoạt động trong cả lĩnh vực người mẫu, phim ảnh và ca hát

Ca sĩ Maya bất ngờ tái xuất sân khấu ca nhạc sau 4 năm vắng bóng, bật mí về mối quan hệ với Quang Hà Sau 4 năm vắng bóng, nữ ca sĩ Maya bất ngờ xuất hiện tại show ca nhạc của Quang Hà. Tại mini show này, nữ ca sĩ cũng tiết lộ về mối quan hệ với giọng ca Quang Hà.

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