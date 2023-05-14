Ca sĩ Maya bất ngờ tái xuất sân khấu ca nhạc sau 4 năm vắng bóng, bật mí về mối quan hệ với Quang Hà

Sau 4 năm vắng bóng, nữ ca sĩ Maya bất ngờ xuất hiện tại show ca nhạc của Quang Hà. Tại mini show này, nữ ca sĩ cũng tiết lộ về mối quan hệ với giọng ca Quang Hà.

Sau một thời gian dài vắng bóng, Maya bất ngờ xuất hiện tại Mini show 'Lừa dối' của Quang Hà. Trước đó, nữ ca sĩ từng cho biết vì lý do sức khỏe nên phải tạm rời xa showbiz để nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, trong thời gian vắng bóng, cô vẫn trau dồi kĩ năng và cập nhật xu hướng trên mạng xã hội mỗi ngày. Với lần trở lại này, Maya cho biết đã chuẩn bị đủ năng lượng và cảm thấy rất tự tin trong lần trở lại này.

Maya trở lại với nghệ thuật sau 4 năm vắng bóng. Đặc biệt, trong đêm nhạc, Maya cũng hiếm hoi tiết lộ mối quan hệ thân thiết với ca sĩ Quang Hà. Theo đó, cô cho biết mình và Quang Hà vốn là chú cháu ngoài đời. Từ bé, cô đã có rất nhiều kỉ niệm với giọng ca 'Ngỡ'. Thời nhỏ nam ca sĩ vẫn luôn cõng Maya đi học, cũng là người thầy đầu tiên dạy cô hát. Khi đã trưởng thành giọng ca 'Ngỡ' và Maya tuy đều có cuộc sống riêng nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua mạng xã hội. “Chú Hà đã giúp đỡ, động viên tôi rất nhiều. Lần trở lại này của tôi cũng là nhờ chú tiếp lửa. Tôi thực sự nể phục con người và cá tính âm nhạc của chú Hà” - Maya đầy xúc động khi chia sẻ cảm nghĩ của mình về Quang Hà.



Maya tiết lộ mối quan hệ với Quang Hà chính là chú cháu ngoài đời Về Maya được giới âm nhạc khen là có chất giọng đầy nội lực. Dù vắng bóng đã lâu nhưng chất giọng của Maya được khán giả đánh giá là vẫn rất 'đằm' như trước, thậm chí còn hay hơn rất nhiều. Khi song ca cùng Quang Hà, Maya như được thăng hoa, cảm xúc hơn nhờ sự hợp ý, đồng điệu trong âm nhạc. Cô nàng tiết lộ đã rèn luyện kĩ năng của mình trong những năm rời xa nghệ thuật Hiện, Maya đang làm mẹ đơn thân và có cô con gái tên Bồ Câu (9 tuổi). Ngoài làm nghệ thuật, cô cũng kinh doanh online để kiếm thêm thu nhập. Nữ ca sĩ từng tâm sự rằng cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại: “Tôi thích vì mình được tự do, không bị ràng buộc bất cứ điều gì". Dù thời gian đầu làm mẹ đơn thân cô có ít nhiều bỡ ngỡ nhưng cô đã quen với cuộc sống hiện tại. Cô cho biết thêm đã được rất nhiều người hỗ trợ nên cô cảm thấy may mắn và biết ơn về điều đó "Tôi may mắn được hỗ trợ rất nhiều nên cũng không gặp trở ngại gì”. Hiện nữ ca sĩ rất hài lòng về cuộc sống với con gái Bồ Câu, chưa tính đến chuyện yêu đương Khi được hỏi về chuyện tình cảm hiện tại, Maya hài hước chia sẻ rằng cô nàng Bồ Câu không cho mẹ yêu ai, thậm chí là cấm cô yêu đương. Mặt khác, Maya cũng muốn để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Hiện cô chỉ muốn dành trọn sự quan tâm cho con gái, những thứ khác chỉ là một phần trong cuộc sống và cô không xem hôn nhân là tất yếu trong cuộc đời mình.

Maya khoe nhan sắc rực rỡ trong tiệc sinh nhật của con gái 7 tuổi Hình ảnh mới nhất của hai mẹ con Maya thu hút sự chú ý của công chúng.

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