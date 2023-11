Ca sĩ Maya bất ngờ tái xuất sân khấu ca nhạc sau 4 năm vắng bóng, bật mí về mối quan hệ với Quang Hà

Sau một thời gian dài vắng bóng, Maya bất ngờ xuất hiện tại Mini show 'Lừa dối' của Quang Hà. Trước đó, nữ ca sĩ từng cho biết vì lý do sức khỏe nên phải tạm rời xa showbiz để nghỉ dưỡng.



Maya tiết lộ mối quan hệ với Quang Hà chính là chú cháu ngoài đời

Về Maya được giới âm nhạc khen là có chất giọng đầy nội lực. Dù vắng bóng đã lâu nhưng chất giọng của Maya được khán giả đánh giá là vẫn rất 'đằm' như trước, thậm chí còn hay hơn rất nhiều. Khi song ca cùng Quang Hà, Maya như được thăng hoa, cảm xúc hơn nhờ sự hợp ý, đồng điệu trong âm nhạc.

Cô nàng tiết lộ đã rèn luyện kĩ năng của mình trong những năm rời xa nghệ thuật

Hiện, Maya đang làm mẹ đơn thân và có cô con gái tên Bồ Câu (9 tuổi). Ngoài làm nghệ thuật, cô cũng kinh doanh online để kiếm thêm thu nhập.

Nữ ca sĩ từng tâm sự rằng cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại: “Tôi thích vì mình được tự do, không bị ràng buộc bất cứ điều gì". Dù thời gian đầu làm mẹ đơn thân cô có ít nhiều bỡ ngỡ nhưng cô đã quen với cuộc sống hiện tại. Cô cho biết thêm đã được rất nhiều người hỗ trợ nên cô cảm thấy may mắn và biết ơn về điều đó "Tôi may mắn được hỗ trợ rất nhiều nên cũng không gặp trở ngại gì”.

Hiện nữ ca sĩ rất hài lòng về cuộc sống với con gái Bồ Câu, chưa tính đến chuyện yêu đương

Khi được hỏi về chuyện tình cảm hiện tại, Maya hài hước chia sẻ rằng cô nàng Bồ Câu không cho mẹ yêu ai, thậm chí là cấm cô yêu đương. Mặt khác, Maya cũng muốn để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Hiện cô chỉ muốn dành trọn sự quan tâm cho con gái, những thứ khác chỉ là một phần trong cuộc sống và cô không xem hôn nhân là tất yếu trong cuộc đời mình.