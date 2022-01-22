Maya khoe nhan sắc rực rỡ trong tiệc sinh nhật của con gái 7 tuổi

Giải trí 22/01/2022 10:41

Hình ảnh mới nhất của hai mẹ con Maya thu hút sự chú ý của công chúng.

Ít giờ trước, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ diễn viên Maya đã đăng loạt ảnh trong buổi tiệc sinh nhật của con gái - Bồ Câu. Buổi tiệc có sự tham dự của nhiều người thân và bạn bè. Nữ diễn viên chia sẻ: "Con đã có một bữa tiệc sinh nhật thật vui và ấm áp đón chào tuổi mới bên gia đình và những người thân yêu. Con xin cảm ơn ông bà và anh chị em tuổi thần tiên đã luôn bên con. Con yêu tất cả gia đình nhà mình thật nhiều".

Maya khoe nhan sắc rực rỡ trong tiệc sinh nhật của con gái 7 tuổi - Ảnh 1
Maya khoe nhan sắc rực rỡ trong tiệc sinh nhật của con gái 7 tuổi - Ảnh 2 
Maya khoe nhan sắc rực rỡ trong tiệc sinh nhật của con gái 7 tuổi - Ảnh 3

 

Maya khoe nhan sắc rực rỡ trong tiệc sinh nhật của con gái 7 tuổi - Ảnh 4

Maya khoe nhan sắc rực rỡ trong tiệc sinh nhật của con gái 7 tuổi - Ảnh 5

Maya và con gái cưng trong tiệc sinh nhật hoành tráng. Con gái của nữ ca sĩ ngày càng bụ bẫm.

Trong tiệc sinh nhật của con gái, Maya khoe nhan sắc rực rỡ. Phải thừa nhận, nữ ca sĩ ngày càng nhuận sắc. Trong khi đó, con gái của cô lại khá bụ bẫm, cao lớn phổng phao. Dung mạo của bé Bồ Câu giống ông bố đại Chu Đăng Khoa y như đú. 

Maya khoe nhan sắc rực rỡ trong tiệc sinh nhật của con gái 7 tuổi - Ảnh 6
Maya khoe nhan sắc rực rỡ trong tiệc sinh nhật của con gái 7 tuổi - Ảnh 7
Maya khoe nhan sắc rực rỡ trong tiệc sinh nhật của con gái 7 tuổi - Ảnh 8
Maya khoe nhan sắc rực rỡ trong tiệc sinh nhật của con gái 7 tuổi - Ảnh 9

Maya khoe nhan sắc rực rỡ trong tiệc sinh nhật của con gái 7 tuổi - Ảnh 10

Không gian tiệc sinh nhật siêu lung linh của con gái Maya 

Maya là một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng. Cô từng gây ấn tượng trong nhiều bộ phim như "Scandal: Bí mật thảm đỏ", "Cô dâu đại chiến 2", "Sài Gòn, anh yêu em", "Vợ ba"... Maya từng bí mật sinh con vào năm 2015.

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