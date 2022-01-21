Minh Triệu gây lú cực mạnh với bức ảnh 'mặc như không mặc' cực bạo, chuyện là sao?

Giải trí 21/01/2022 15:03

Hình ảnh được cho là "khỏa thân" của Minh Triệu đang được dân tình chú ý.

Tối ngày 20/1, Minh Triệu bất ngờ đăng tải hình ảnh gây lú cực mạnh. Ngoại trừ đôi giày trắng, ai nhìn cũng ngỡ ngàng vì tưởng "tình tin đồn" của Kỳ Duyên đang khỏa thân mà không có một mảnh vải che lấy cơ thể. Không chỉ thế, nàng siêu mẫu che che đậy đậy những chỗ nhạy cảm khiến cư dân mạng giật mình.

Tuy nhiên, khi lướt sang những hình ảnh sau, cư dân mạng mới thở phào nhẹ nhõm vì hóa ra Minh Triệu không hề "trần như nhộng" giống mọi người lầm tưởng. Thực tế là cô nàng có diện một bộ trang phục cực sexy để khoe trọn body chuẩn đét với cơ bụng xuất sắc và vòng 1 "ngồn ngộn" đầy hấp dẫn.

Minh Triệu gây lú cực mạnh với bức ảnh 'mặc như không mặc' cực bạo, chuyện là sao? - Ảnh 1
Minh Triệu gây lú cực mạnh với bức ảnh 'mặc như không mặc' cực bạo, chuyện là sao? - Ảnh 2

Minh Triệu gây lú cực mạnh với bức ảnh 'mặc như không mặc' cực bạo, chuyện là sao? - Ảnh 3

Minh Triệu đốt mắt dân tình với pha diện đồ cực nóng bỏng 

Minh Triệu gây lú cực mạnh với bức ảnh 'mặc như không mặc' cực bạo, chuyện là sao? - Ảnh 4

Minh Triệu nổi tiếng hơn khi trở thành tình tin đồn của Kỳ Duyên

Minh Triệu luôn là một cái tên được đông đảo khán giả quan tâm. Sở hữu vóc dáng nóng bỏng, cô nàng không ít lần đốt mắt dân tình trong mỗi lần xuất hiện. Đối với những người trong giới thời trang, Minh Triệu có thể xếp chung nhóm với Minh Tú về mặt ngoại hình, kỹ năng chuyên môn cũng như vai trò vedette.

Không còn giấu diếm, Kỳ Duyên, Minh Triệu 'tình bể bình' trong bộ ảnh mới đẹp như bìa tạp chí

Không còn giấu diếm, Kỳ Duyên, Minh Triệu 'tình bể bình' trong bộ ảnh mới đẹp như bìa tạp chí

Dân tình được một phen "ăn cẩu lương" mệt nghỉ khi thấy Minh Triệu cùng Kỳ Duyên ôm nhau sát rạt thế này đây.

Xem thêm
Từ khóa:   siêu mẫu Minh Triệu Minh Triệu Sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 43 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 2 giờ 47 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 53 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 50 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy