Minh Triệu gây lú cực mạnh với bức ảnh 'mặc như không mặc' cực bạo, chuyện là sao?

Hình ảnh được cho là "khỏa thân" của Minh Triệu đang được dân tình chú ý.

Tối ngày 20/1, Minh Triệu bất ngờ đăng tải hình ảnh gây lú cực mạnh. Ngoại trừ đôi giày trắng, ai nhìn cũng ngỡ ngàng vì tưởng "tình tin đồn" của Kỳ Duyên đang khỏa thân mà không có một mảnh vải che lấy cơ thể. Không chỉ thế, nàng siêu mẫu che che đậy đậy những chỗ nhạy cảm khiến cư dân mạng giật mình.

Tuy nhiên, khi lướt sang những hình ảnh sau, cư dân mạng mới thở phào nhẹ nhõm vì hóa ra Minh Triệu không hề "trần như nhộng" giống mọi người lầm tưởng. Thực tế là cô nàng có diện một bộ trang phục cực sexy để khoe trọn body chuẩn đét với cơ bụng xuất sắc và vòng 1 "ngồn ngộn" đầy hấp dẫn.

Minh Triệu đốt mắt dân tình với pha diện đồ cực nóng bỏng

Minh Triệu nổi tiếng hơn khi trở thành tình tin đồn của Kỳ Duyên

Minh Triệu luôn là một cái tên được đông đảo khán giả quan tâm. Sở hữu vóc dáng nóng bỏng, cô nàng không ít lần đốt mắt dân tình trong mỗi lần xuất hiện. Đối với những người trong giới thời trang, Minh Triệu có thể xếp chung nhóm với Minh Tú về mặt ngoại hình, kỹ năng chuyên môn cũng như vai trò vedette.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/minh-trieu-gay-lu-cuc-manh-voi-buc-anh-mac-nhu-khong-mac-cuc-bao-chuyen-la-sao-447307.html