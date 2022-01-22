Nhật Kim Anh hóa nữ thần Hy Lạp lộng lẫy, thần thái ngút ngàn

Là nhân vật chính của sự kiện, Nhật Kim Anh tỏa sáng với bộ trang phục váy xẻ quyến rũ gây liên tưởng đến hình tượng nữ thần Hy Lạp, khoe trọn vóc dáng thon gọn, nhất là vòng eo săn chắc, thành quả của nỗ lực giảm cân 10kg trong thời gian qua của người đẹp. Đó là chưa kể đến bộ trang phục mang hơi hướng Nữ hoàng Ai Cập của Nhật Kim Anh và chiếc đầm trắng tinh khôi được thiết kế tinh xảo đến từng chi tiết, đảm bảo làm toát lên nét cuốn hút của người đẹp một cách tối đa.

Nhắc đến những mỹ nhân đa năng của làng giải trí Việt, không thể không nhắc đến Nhật Kim Anh. Cô gia nhập làng giải trí với tư cách ca sĩ và gặt hái được thành công nhất định với loạt bản hit Lâu đài cát, Thà người đừng hứa, Đoạn đường vắng, Mưa đã tạnh,… nhưng đến khi rẽ hướng sang bộ môn “nghệ thuật thứ 7”, sự nghiệp của cô mới thật sự bước sang một trang mới.

Bên cạnh đó, nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong sự kiện chính là nam diễn viên Hải Triều. Đến với sự kiện lần này, Hải Triều gây ấn tượng với bộ trang phục nữ tính, quả đầu cắt ngang hệt như phong cách của Nữ hoàng Ai Cập, váy xẻ và áo lệch vai khoe trọn vẻ cuốn hút, lại cực kỳ “ăn rơ” với cô chị Nhật Kim Anh. Dù đến dự sự kiện với tư cách khách mời nhưng rõ ràng, Hải Triều cũng rất nổi bật, thu hút sự chú ý của mọi người ngay khi vừa xuất hiện.

Sau 17 năm vào nghề, Nhật Kim Anh giờ đây là một trong những tên tuổi để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả với nhiều vai diễn ấn tượng trong phim Lời Sám Hối, Tiếng Sét Trong Mưa, Cạm Bẫy,... Thậm chí, sự xuất hiện của cô trên các mặt báo, truyền thông đại chúng còn khiến khán giả ưu ái dành tặng cho danh xưng “Xa Thi Mạn Việt Nam”. Chia sẻ về danh xưng này, Nhật Kim Anh từng bộc bạch cô rất cảm động về tình cảm mà mọi người dành cho mình, dù rất hâm mộ đàn chị nhưng cô cho biết bản thân vẫn còn phải cố gắng nhiều hơn để được khán giả công nhận như ngôi sao đình đám của TVB.

Mọi người dù biết đến cô như một nghệ sĩ đa năng thực thụ nhưng song song đó, Nhật Kim Anh hiện nay còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với một hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt, một người mẹ vĩ đại, một người nghệ sĩ sống hết lòng vì nghệ thuật và luôn theo đuổi sự bình yên trong tâm hồn.

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Nhật Kim Anh chiếm trọn spotlight không chỉ nhờ nét đẹp mặn mà, quyến rũ mà còn ở body hoàn hảo, đôi chân dài miên man

Những năm qua, Nhật Kim Anh đã trải qua rất nhiều sóng gió trong cuộc đời, thậm chí những chuyện lùm xùm cá nhân cũng trở thành đề tài bàn tán trên các mặt báo, nhưng cô vẫn dùng “cái đầu lạnh" để đối mặt với thế sự. Sự bản lĩnh của Nhật Kim Anh không phải ai cũng có được, và điều đó lại càng khiến khán giả yêu mến cô nhiều hơn.

Sau bao nhiêu trắc trở, giờ đây cuộc sống của Nhật Kim Anh rất viên mãn, viên mãn ở đây không phải là tiền tài danh vọng, chức quyền cao sang, mà đó chính là việc cô đã thực sự tìm thấy niềm hạnh phúc trong tâm hồn, điều mà có những người phải mất cả đời mới tìm thấy được.

Cũng như bao người phụ nữ thành đạt khác, Nhật Kim Anh đề cao giá trị tình thân và đặt gia đình lên hàng đầu. Hôn nhân tan vỡ, cô dồn hết tình cảm cho cậu con trai bé bỏng và làm tròn chữ hiếu với mẹ hiền. Cô hướng mình về xã hội, phục vụ cộng đồng, làm từ thiện với một sự tự nguyện trọn vẹn và tràn đầy hoan hỉ.