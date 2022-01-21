Bảo Thy thả dáng thon nuột trọng tiệc cuối năm cùng mọi người, thần thái 'đỉnh chóp' khiến dân mạng xuýt xoa

Giải trí 21/01/2022 14:50

Bảo Thy đã chia sẻ loạt ảnh ăn tất niên cùng ê kíp với nhan sắc cực rạng rỡ.

Tối 20/1, Bảo Thy đã đăng tải loạt ảnh dự tiệc cuối năm cùng cả ê kíp làm việc của mình. Nữ ca sĩ hào hứng viết: "Lúc đi hết mình lúc về hết... thấy đường. Sau một khoảng thời gian chỉ gặp nhau online thì chúng ta đã được gặp nhau trực tiếp và quậy tưng bừng! Vui nhất là ai gặp lại Thy, ai cũng nói sao mặt và body còn gọn hơn cả trước khi có bầu và sinh bé... quá hạnh phúc! Hihihi".

Trong loạt ảnh, Bảo Thy diện đầm đỏ trễ vai khéo khoe làn da trắng mịn màng. Vóc dáng nuột nà và nhan sắc cùng thần thái ngày càng thăng hạng của mẹ bỉm khiến ai nấy vô cùng ngỡ ngàng. Mọi người xỉu lên xỉu xuống và khen ngợi hết lời vì nhan sắc của mẹ bỉm.

Bảo Thy thả dáng thon nuột trọng tiệc cuối năm cùng mọi người, thần thái 'đỉnh chóp' khiến dân mạng xuýt xoa - Ảnh 1

Bảo Thy thả dáng thon nuột trọng tiệc cuối năm cùng mọi người, thần thái 'đỉnh chóp' khiến dân mạng xuýt xoa - Ảnh 2

Bảo Thy khoe vóc dáng thon thả với đầm trễ vai quyến rũ

Bảo Thy thả dáng thon nuột trọng tiệc cuối năm cùng mọi người, thần thái 'đỉnh chóp' khiến dân mạng xuýt xoa - Ảnh 3

Bảo Thy thả dáng thon nuột trọng tiệc cuối năm cùng mọi người, thần thái 'đỉnh chóp' khiến dân mạng xuýt xoa - Ảnh 4

Nhan sắc nữ ca sĩ gây thương nhớ vì quá thăng hạng

Bảo Thy và ông xã đại gia Phan Lĩnh về chung một nhà vào năm 2019. Nữ ca sĩ được ông xã cưng chiều hết mực, sống trong biệt thự xa hoa, tận hưởng thú vui sang chảnh. Đến ngày 15/11/2021, nữ ca sĩ gây bất ngờ khi thông báo đã hạ sinh nhóc tì đầu lòng vô cùng kháu khỉnh. Càng choáng hơn khi "Công chúa bong bóng" nhanh chóng lấy lại thân hình thon thả sau khi sinh.

 

Bảo Thy khoe vóc dáng thon gọn bên siêu xe tiền tỷ, tiết lộ ông xã làm điều này cho mình

Bảo Thy khoe vóc dáng thon gọn bên siêu xe tiền tỷ, tiết lộ ông xã làm điều này cho mình

Bảo Thy nhanh chóng lấy lại vóc dáng cực thon gọn khiến dân tình xuýt xoa khen ngợi.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ bảo thy Bảo Thy Sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 41 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 51 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 49 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy