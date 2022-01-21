Bảo Thy thả dáng thon nuột trọng tiệc cuối năm cùng mọi người, thần thái 'đỉnh chóp' khiến dân mạng xuýt xoa

Bảo Thy đã chia sẻ loạt ảnh ăn tất niên cùng ê kíp với nhan sắc cực rạng rỡ.

Tối 20/1, Bảo Thy đã đăng tải loạt ảnh dự tiệc cuối năm cùng cả ê kíp làm việc của mình. Nữ ca sĩ hào hứng viết: "Lúc đi hết mình lúc về hết... thấy đường. Sau một khoảng thời gian chỉ gặp nhau online thì chúng ta đã được gặp nhau trực tiếp và quậy tưng bừng! Vui nhất là ai gặp lại Thy, ai cũng nói sao mặt và body còn gọn hơn cả trước khi có bầu và sinh bé... quá hạnh phúc! Hihihi".

Trong loạt ảnh, Bảo Thy diện đầm đỏ trễ vai khéo khoe làn da trắng mịn màng. Vóc dáng nuột nà và nhan sắc cùng thần thái ngày càng thăng hạng của mẹ bỉm khiến ai nấy vô cùng ngỡ ngàng. Mọi người xỉu lên xỉu xuống và khen ngợi hết lời vì nhan sắc của mẹ bỉm.

Bảo Thy khoe vóc dáng thon thả với đầm trễ vai quyến rũ

Nhan sắc nữ ca sĩ gây thương nhớ vì quá thăng hạng

Bảo Thy và ông xã đại gia Phan Lĩnh về chung một nhà vào năm 2019. Nữ ca sĩ được ông xã cưng chiều hết mực, sống trong biệt thự xa hoa, tận hưởng thú vui sang chảnh. Đến ngày 15/11/2021, nữ ca sĩ gây bất ngờ khi thông báo đã hạ sinh nhóc tì đầu lòng vô cùng kháu khỉnh. Càng choáng hơn khi "Công chúa bong bóng" nhanh chóng lấy lại thân hình thon thả sau khi sinh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bao-thy-tha-dang-thon-nuot-trong-tiec-cuoi-nam-cung-moi-nguoi-than-thai-dinh-chop-khien-dan-mang-xuyt-xoa-447301.html