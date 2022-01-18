Bảo Thy khoe vóc dáng thon gọn bên siêu xe tiền tỷ, tiết lộ ông xã làm điều này cho mình

Giải trí 18/01/2022 20:58

Bảo Thy nhanh chóng lấy lại vóc dáng cực thon gọn khiến dân tình xuýt xoa khen ngợi.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Bảo Thy đã khoe loạt hình đi công việc cùng ông xã doanh nhân. Trong ảnh, nữ ca sĩ diện đồ đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng. "Bà mẹ một con" khiến dân tình chú ý khi đeo túi hiệu, khoe dáng thon gọn bên siêu xe. Đáng nói hơn, phó nháy cho cô nàng không ai khác mà là ông xã Phan Lĩnh. Bà mẹ 1 con khoe luôn vóc dáng vòng nào ra vòng nấy của mình khiến ai cũng ngưỡng mộ. Nhờ chế độ ăn uống và luyện tập cũng sẽ giúp việc giảm cân hiệu quả hơn.

Bảo Thy khoe vóc dáng thon gọn bên siêu xe tiền tỷ, tiết lộ ông xã làm điều này cho mình - Ảnh 1
Bảo Thy khoe nhan sắc mẹ bỉm bên xe sang

Bên cạnh đó, Bảo Thy còn tiết lộ chồng cưng chiều từ ăn uống đến khi đi ra ngoài luôn là thợ chụp ảnh không tốn phí cho vợ. Bảo Thy từng gây bất ngờ khi chính thức lên xe hoa với ông xã tên Phan Lĩnh sau vài năm hẹn hò. Thời điểm tháng 11/2019, phải cận kề ngày cưới thì nữ ca sĩ mới chia sẻ thông tin về nửa kia với truyền thông và khán giả. Cách đây vài tháng, Bảo Thy đã bí mật hạ sinh quý tử đầu lòng cho ông xã đại gia. 

Bảo Thy khoe vóc dáng thon gọn bên siêu xe tiền tỷ, tiết lộ ông xã làm điều này cho mình - Ảnh 2
Bảo Thy khoe vóc dáng thon gọn bên siêu xe tiền tỷ, tiết lộ ông xã làm điều này cho mình - Ảnh 3 
Bảo Thy khoe vóc dáng thon gọn bên siêu xe tiền tỷ, tiết lộ ông xã làm điều này cho mình - Ảnh 4 

Bảo Thy khoe vóc dáng thon gọn bên siêu xe tiền tỷ, tiết lộ ông xã làm điều này cho mình - Ảnh 5

Bảo Thy khoe vóc dáng thon thả. Cô còn tiết lộ chồng luôn là phó nháy cho mình.

Bảo Thy khoe vóc dáng thon gọn bên siêu xe tiền tỷ, tiết lộ ông xã làm điều này cho mình - Ảnh 6

Bảo Thy khoe vóc dáng thon gọn bên siêu xe tiền tỷ, tiết lộ ông xã làm điều này cho mình - Ảnh 7

Nhóc tì nhà Bảo Thy cực kháu khỉnh

Ảnh: FBNV

Hiếm hoi chia sẻ ảnh cận mặt con, Bảo Thy còn hé lộ một việc khiến ai cũng ngỡ ngàng, bật ngửa

Hiếm hoi chia sẻ ảnh cận mặt con, Bảo Thy còn hé lộ một việc khiến ai cũng ngỡ ngàng, bật ngửa

Từ hồi con trai chào đời, nữ ca sĩ Bảo Thy đã trở thành mẹ bỉm sữa chính hiệu.

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Từ khóa:   ca sĩ bảo thy Bảo Thy Sao Việt

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