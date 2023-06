Bảo Thy lên tiếng giải thích khi bị soi mói cách bế con trai mới 1 tháng tuổi

Ảnh chụp màn hình

“Trộm vía là em bé nhà Thy cũng cứng cáp nên chỉ cần Thy cẩn thận đặt tay đỡ lưng cho con thì sẽ rất an toàn. Nhưng cả nhà ai có bé thì nhớ là tay đỡ mông con phải có một khoảng trống để bụng con có không gian không đè chặt vào người mẹ gây tức bụng cho Bé, và Mẹ vỗ ợ cũng sẽ không hiệu quả do con khó chịu sẽ nảy nảy người lên, dễ gây trớ. Nói chung mỗi bé 1 tính nên mình cứ tìm hiểu con và chọn cách tốt và thoải mái, an toàn nhất cho con là được nha” - nữ ca sĩ viết.

Có thể thấy, dù là lần đầu tiên lên thiên chức làm mẹ, thế nhưng Bảo Thy đã trang bị được những kiến thức tốt nhất trong việc nuôi dạy con khiến nhiều người nể phục. Bên cạnh đó, dù khá thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên con trai nhưng Bảo Thy không thường xuyên công khai diện mạo của bé.

Ở thời điểm hiện tại, Bảo Thy đang dành toàn bộ thời gian để chăm sóc cho quý tử của mình. Không chỉ chăm sóc con tốt mà sau khi sinh, nữ ca sĩ còn khiến ai nấy đều ngỡ ngàng trước việc lấy lại vóc dáng cực nhanh. Trong những hình ảnh được chia sẻ, vòng 2 của Bảo Thy hiện đã gần như trở lại như thời điểm lúc chưa sinh nở.