Bảo Thy lên tiếng giải thích khi bị soi mói cách bế con trai mới 1 tháng tuổi

Bị nhiều người nhắc nhở về cách bế con trai mới 1 tháng tuổi, Bảo Thy nhẹ nhàng lên tiếng giải thích khiến ai nấy đều nể phục.

Dù rất kín tiếng trong thời gian mang bầu và hầu như không chia sẻ bất cứ thông tin gì, thế nhưng, từ sau khi sinh con Bảo Thy lại trở nên thoải mái hơn. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường xuyên đăng tải hình ảnh bên quý tử đầu lòng. Mới đây, Bảo Thy đăng ảnh đang bế con khi đi ăn ở nhà hàng đính kèm chia sẻ: "Bắt gặp nữ ca sĩ Bảo Thy tại một nhà hàng nọ, đang vỗ ợ cho con và được ông xã chụp lén".

Dưới bình luận, nhiều người không khỏi thắc mắc về cách bế vác con trai của Bảo Thy vì bé chỉ mới được hơn 1 tháng tuổi: "Trai yêu được mấy tháng rồi ạ, mà chị đã bế vác lên rồi vậy chị?”. Đây cũng không phải lần đầu khán giả thấy Bảo Thy bế con theo kiểu này. Ngay sau đó, Bảo Thy giải thích: “Nhiều bạn thắc mắc sao bé còn nhỏ mà Thy lại hay bế vác con như thế này. Thật ra ở cả 2 tấm ảnh từng chia sẻ với cả nhà thì trùng hợp đều là khoảnh khắc bé vừa được bú xong và Mẹ đang vỗ ợ cho con. Ngay từ khi lọt lòng thì Thy đã vỗ ợ cho con theo cách này và thêm 1 cách nữa là áp mặt và người con vào ngực mẹ rồi vỗ ợ sau đó ôm con nằm sấp trên ngực-bụng mẹ để chống trào ngược sinh lý cho các bé sơ sinh.

Ảnh chụp màn hình “Trộm vía là em bé nhà Thy cũng cứng cáp nên chỉ cần Thy cẩn thận đặt tay đỡ lưng cho con thì sẽ rất an toàn. Nhưng cả nhà ai có bé thì nhớ là tay đỡ mông con phải có một khoảng trống để bụng con có không gian không đè chặt vào người mẹ gây tức bụng cho Bé, và Mẹ vỗ ợ cũng sẽ không hiệu quả do con khó chịu sẽ nảy nảy người lên, dễ gây trớ. Nói chung mỗi bé 1 tính nên mình cứ tìm hiểu con và chọn cách tốt và thoải mái, an toàn nhất cho con là được nha” - nữ ca sĩ viết. Có thể thấy, dù là lần đầu tiên lên thiên chức làm mẹ, thế nhưng Bảo Thy đã trang bị được những kiến thức tốt nhất trong việc nuôi dạy con khiến nhiều người nể phục. Bên cạnh đó, dù khá thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên con trai nhưng Bảo Thy không thường xuyên công khai diện mạo của bé. Ở thời điểm hiện tại, Bảo Thy đang dành toàn bộ thời gian để chăm sóc cho quý tử của mình. Không chỉ chăm sóc con tốt mà sau khi sinh, nữ ca sĩ còn khiến ai nấy đều ngỡ ngàng trước việc lấy lại vóc dáng cực nhanh. Trong những hình ảnh được chia sẻ, vòng 2 của Bảo Thy hiện đã gần như trở lại như thời điểm lúc chưa sinh nở.

Chỉ sau hơn 1 tháng sinh quý tử đầu lòng: Bảo Thy tự tin khoe vòng 2 thon gọn đến khó tin Bảo Thy khiến hội mẹ bỉm sữa phải trầm trồ về khả năng lấy lại vóc dáng siêu thần tốc. Sau hơn 1 tháng sinh con, nữ ca sĩ hiện đã tự tin khoe vòng 2 cực nhỏ gọn của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bao-thy-len-tieng-giai-thich-khi-bi-soi-moi-cach-be-con-trai-moi-1-thang-tuoi-444881.html