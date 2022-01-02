Chỉ sau hơn 1 tháng sinh quý tử đầu lòng: Bảo Thy tự tin khoe vòng 2 thon gọn đến khó tin

Bảo Thy khiến hội mẹ bỉm sữa phải trầm trồ về khả năng lấy lại vóc dáng siêu thần tốc. Sau hơn 1 tháng sinh con, nữ ca sĩ hiện đã tự tin khoe vòng 2 cực nhỏ gọn của mình.

Từng giấu kín như bưng việc có mang thai đầu lòng, tuy nhiên, từ sau khi hạ sinh thành công quý tử, Bảo Thy đã trở nên thoải mái hơn trong việc chia sẻ hành trình “bỉm sữa” của mình. Nữ ca sĩ hạ sinh con trai đầu lòng với ông xã đại gia vào tháng 11 vừa qua và nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Trong đó, sắc vóc ngày càng thăng hạng ngay cả khi mang thai và sau sinh của người đẹp cũng nhận được cơn mưa lời khen từ netizen. Mới đây, trên trang cá nhân, Bảo Thy khiến dân tình “mắt tròn mắt dẹt” khi khoe vòng eo thon gọn như thời son rỗi chỉ sau hơn 1 tháng ở cữ.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Bảo Thy đăng tải hình ảnh ở hồ bơi với chiếc áo tắm màu trắng khoe trọn vòng eo sau sinh. Không chỉ vòng eo mà nhan sắc xinh đẹp của nữ ca sĩ cũng khiến nhiều người trầm trồ. Cô nàng tự hào viết: “Bụng như vậy xinh chưa cả nhà ơi”. Trước đó, Bảo Thy từng chia sẻ cô đã giảm hơn 5cm số đo vòng eo chỉ sau 5 ngày. Đến nay, sau hơn 1 tháng sinh con, giọng ca “Là con gái phải xinh” vẫn đang phấn đấu giảm thêm 10cm để lấy lại vóc dáng như thời còn son rỗi.

Cách đó không lâu, Bảo Thy cũng "gây choáng" khi đăng tải loạt ảnh mang thai quý tử đầu lòng ở tuần thứ 35. Ở thời điểm mang thai, người đẹp gần như không có quá nhiều thay đổi về sắc vóc, ngoại trừ vòng 2 lớn. Không chỉ gương mặt thon gọn, không có dấu hiệu mất nét, xuống sắc thường thấy ở những mẹ bầu, nữ ca sĩ sinh năm 1988 còn được nhận xét ngày càng nhuận sắc, tràn đầy sức sống hơn so với thời điểm trước. Sau khi hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng, Bảo Thy hiện dành toàn thời gian cho việc làm mẹ, tự tay chăm sóc quý tử. Từ khi kết hôn, Bảo Thy đã xác định thời điểm này mình ưu tiên gia đình lên hàng đầu sau nhiều năm lao động, miệt mài chạy show khắp nơi. Dù không đăng tải quá nhiều hình ảnh nhưng thông qua cách cô chia sẻ, khán giả hiểu Bảo Thy đang ở thời điểm hạnh phúc với vai trò mới trong cuộc sống.

Một sao nữ Vbiz 'ám ảnh' khi bị quấy rối: 'Ông ấy toàn sờ những chỗ nhạy cảm' Mặc dù hoạt động trong showbiz Việt nhiều năm, nhưng sao nữ nổi tiếng này lần đầu tiết lộ câu chuyện mình bị quấy rối tình dục.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-sau-hon-1-thang-sinh-quy-tu-dau-long-bao-thy-tu-tin-khoe-vong-2-thon-gon-den-kho-tin-444158.html