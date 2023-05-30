Quách Thu Phương 'Hương vị tình thân' nhuận sắc ở tuổi U50, bí quyết 'giữ mãi thanh xuân' hóa ra vô cùng đơn giản

Một trong những vai ấn tượng của Quách Thu Phương là Kiều Mai, giai nhân Hà thành những năm 40 trong phim truyện nhựa "Điệp vụ thứ nhất". Khoảng đầu những năm 2000, Quách Thu Phương gây ấn tượng với vai Lan trong "Của để dành".

Quách Thu Phương cách đây hơn 20 năm được nhận xét là là gương mặt "hot" của sân khấu kịch cũng như điện ảnh. Sở hữu nét đẹp đài các, kiêu sa của người con gái Hà thành (thực chất chị sinh ra và lớn lên ở xứ Mường), nữ nghệ sĩ từng được đặt biệt danh là diễn viên chuyên trị vai hoa hậu.

Hiện tại, trên trang cá nhân, nữ diễn viên chăm chỉ cập nhật hình ảnh mới của bản thân với nhiều phong cách khác nhau. Nhiều người nhận xét Quách Thu Phương "lão hóa ngược" vì ngày càng trẻ và đẹp ra dù đã bước sang tuổi 46.

Diễn xuất của Quách Thu Phương được khen tự nhiên. Đây cũng là giai đoạn đang ở đỉnh cao sự nghiệp của nữ diễn viên. Nhưng sau phim này, chị gần như biến mất khỏi màn ảnh, chỉ tham gia một phim Chít và Pi (năm 2008).

Nhiều người nhận xét Quách Thu Phương "lão hóa ngược" vì ngày càng trẻ và đẹp ra dù đã bước sang tuổi 46

'Khi chưa đến với yoga, tôi rơi vào trạng thái không lối thoát và không biết cách để giải tỏa áp lực. Đến với yoga rồi, tôi tháo gỡ áp lực một cách rất dễ dàng và dưỡng sức bền bỉ. Yoga giúp tôi và cả mọi người tăng khả năng tập trung và tư duy cũng nhanh hơn. Nhờ đó, công việc diễn xuất cũng thăng hoa, cảm xúc hơn', nữ diễn viên tâm sự.

Nữ diễn viên chia sẻ lợi ích của việc tập yoga

Sau khi tập yoga, Quách Thu Phương cân bằng được cuộc sống của mình. Những suy nghĩ tiêu cực, cảm xúc dồn nén được loại bỏ, chị lạc quan, biết hài lòng với mình và nhìn mọi chuyện đơn giản hơn.

Sức khỏe của Quách Thu Phương cũng dần cải thiện khi tập yoga

Đặc biệt, sức khỏe của Quách Thu Phương cũng dần cải thiện. Khi thấy có nhiều người dạy yoga từ thiện cho bệnh nhân ở Bệnh viện Ung bướu, Viện Huyết học, Quách Thu Phương cảm thấy rất ý nghĩa. Chị quyết định đi học chuyên sâu và trở thành giáo viên, gắn bó yoga đến nay đã hơn 10 năm.

Sau đổ vỡ, nữ diễn viên đã có một cuộc sống hạnh phúc với chồng hiện tại

Về đời tư, Quách Thu Phương từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhưng hiện tại chị sống êm ấm, bình yên bên ông xã và hai con - một trai, một gái. Nữ diễn viên từng tâm sự tìm được người đàn ông yêu thương mình là điều hạnh phúc trong đời.

Quách Thu Phương và hai con

Ngoài ra, chị cũng dạy con cách sống tình cảm với người thân. Bởi thế con trai thứ hai nay đã học lớp tám vẫn thích ôm, thơm và ngồi vào lòng mẹ khi ở nhà. Con gái đầu du học, thường xuyên gọi điện trò chuyện, tâm sự với mẹ. Chị hoàn toàn yên tâm dù con học xa nhà ở tuổi tập trưởng thành.

Ở tuổi 46, Quách Thu Phương trông trẻ hơn tuổi, vóc dáng thon gọn, làn da trắng và mái tóc đen tự nhiên

Ở tuổi 46, Quách Thu Phương trông trẻ hơn tuổi, vóc dáng thon gọn, làn da trắng và mái tóc đen tự nhiên. Chị nói chuyện nhẹ nhàng, từ tốn, nụ cười luôn nở trên môi, đôi mắt to tròn. Chị từng chia sẻ: 'Bây giờ trông vui hơn rồi. Ngày xưa lúc nào nước mắt cũng như chực trào'. Ngày xưa trong lời của Quách Thu Phương là khoảng thời gian chị mắc bệnh trầm cảm hơn 10 năm trước. Nhưng sau thời gian luyện tập yoga và thay đổi suy nghĩ tích cực, cảm xúc dồn nén được loại bỏ, chị lạc quan, biết hài lòng với cuộc sống và nhìn mọi chuyện đơn giản hơn.