Diễn viên Kim Tuyến nói gì về vấn đề người đẹp thì yêu đại gia?

Dù không được học qua trường lớp đào tạo diễn xuất nhưng khả năng diễn xuất của Kim Tuyến được minh chứng, khi cô giành được thành tích "Nữ diễn viên chính xuất sắc" của giải Cánh diều vàng năm 2009 với bộ phim Chuyện tình đảo Ngọc, ''Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc'' của Ngôi Sao Xanh năm 2014, "Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình" Cánh Diều Vàng 2016…

Kim Tuyến được biết đến là một nữ diễn viên phim truyền hình nổi tiếng. Cô được khán giả biết đến vào năm 2006 khi đoạt giải nhì cuộc thi Phụ nữ thế kỷ XXI. Những bộ phim đã làm mang cô đến gần hơn với khán giả và nghệ thuật là: Chuyện tình đảo ngọc, Sắc đẹp và danh vọng, Tuổi thanh xuân, Mật mã hoa hồng vàng, Muôn kiểu làm dâu, ...

Trước đó khi đang trên đà thăng tiến của sự nghiệp, Kim Tuyến bỗng nhiên tuyên bố lấy chồng khi chỉ mới 19 tuổi, thời điểm đó cô nàng hiện đang là sinh viên Đại học RMIT. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân ''sớm thành nhanh kết'', sau hai năm chung sống nữ diễn viên chính thức ly hôn và trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi cô con gái nhỏ khi chỉ mới ngoài 20 tuổi.

Mới đây, khi nói về quan điểm yêu đại gia, nữ diễn viên Chuyện tình đảo ngọc không ngần ngại chia sẻ: “Đại gia là người rất tài giỏi. Tôi luôn muốn được ở bên cạnh những người có tài, tâm, đức. Vì tôi sẽ học hỏi được nhiều điều và thực hiện những hoài bão của bản thân”. Câu trả lời của Kim Tuyến được đánh giá là tinh tế đối với câu hỏi ''nhạy cảm'' mà đại đa số người đẹp Vbiz đều ''ngao ngán''.

Kim Tuyến chia sẻ cô cảm thấy bản thân so với 10 năm về trước, xung quanh như có một áng mây mù. Bởi lúc đó cô có rất nhiều nỗi lo của một bà mẹ trẻ, thiếu kiến thức đối với việc chăm sóc một đứa con. Nhưng mà bây giờ áng mây đó đã được xua đi hẳn. Cô cho biết bây giờ mình đã có một người bạn thực sự, đó là con gái ruột của mình, cô bé chính là động lực để cô vượt qua tất cả.

Kim Tuyến làm mẹ đơn thân khi chi ngoài 20 tuổi. Một mình nuôi dạy con gái trưởng thành.

Sau khi ly hôn, Kim Tuyến từng vướng phải lùm xùm tình cảm khi bị vợ cũ của diễn viên Huy Khánh tố là người thứ ba với những lời lẽ vô cùng nặng nề. Suốt một thời gian dài, Kim Tuyến giữ im lặng trước những sóng gió và chỉ mới lên tiếng trong một sự kiện gần đây.

Bước chân ra khỏi mối quan hệ sai trái, Kim Tuyến chọn cách tránh mặt Huy Khánh, cố gắng không nhận những dự án có sự xuất hiện của người cũ. Cô muốn tìm lại bình yên để tập trung phát triển sự nghiệp.

Kim Tuyến từng vướng phải lùm xùm tình cảm khi bị vợ cũ của diễn viên Huy Khánh tố là người thứ ba

Nữ diễn viên sinh năm 1987 tự nhận mình là người không may mắn trong tình yêu. Chia sẻ về tình trạng mối quan hệ hiện tại, Kim Tuyến khẳng định đang độc thân. Cô lo sợ sẽ không toàn tâm toàn ý cho phim ảnh nếu hẹn hò với ai đó ở thời điểm này.

Kim Tuyến tự nhận mình là người không may mắn trong tình cảm nhưng sẵn sàng đón nhận người nào yêu thương cô thật lòng

Trong hành trình 20 năm làm nghệ thuật, Kim Tuyến từng có một thời gian dài “ở ẩn". Nữ diễn viên khẳng định bản thân chưa bao giờ tiếc nuối vì điều đó. Cô lý giải bản thân thuộc tuýt người cầu toàn nên khi cảm thấy không có nhiều nhiệt huyết với nghề như trước Kim Tuyến sẽ dừng lại. Cô không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân sau nhiều bài học để trở lại với những vai diễn tươi mới, ấn tượng hơn.