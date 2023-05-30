Diễn viên Kim Tuyến nói gì về vấn đề người đẹp thì yêu đại gia?

Hậu trường 30/05/2023 13:30

Diễn viên Kim Tuyến vừa có dịp thổ lộ với khán giả về cuộc sống độc thân hiện tại. Đồng thời cô nàng còn cho biết quan điểm về người đẹp phải yêu đại gia khiến người hâm mộ bất ngờ.

Kim Tuyến được biết đến là một nữ diễn viên phim truyền hình nổi tiếng. Cô được khán giả biết đến vào năm 2006 khi đoạt giải nhì cuộc thi Phụ nữ thế kỷ XXI. Những bộ phim đã làm mang cô đến gần hơn với khán giả và nghệ thuật là: Chuyện tình đảo ngọc, Sắc đẹp và danh vọng, Tuổi thanh xuân, Mật mã hoa hồng vàng, Muôn kiểu làm dâu, ... 

Diễn viên Kim Tuyến nói gì về vấn đề người đẹp thì yêu đại gia? - Ảnh 1
Kim Tuyến thuở mới vào nghề 
Diễn viên Kim Tuyến nói gì về vấn đề người đẹp thì yêu đại gia? - Ảnh 2
Cô được khán giả biết đến qua nhiều vai diễn ấn tượng 
Diễn viên Kim Tuyến nói gì về vấn đề người đẹp thì yêu đại gia? - Ảnh 3
Kim Tuyến hiện tại rạng ngời, quyến rũ độ tuổi U40 

Dù không được học qua trường lớp đào tạo diễn xuất nhưng khả năng diễn xuất của Kim Tuyến được minh chứng, khi cô giành được thành tích "Nữ diễn viên chính xuất sắc" của giải Cánh diều vàng năm 2009 với bộ phim Chuyện tình đảo Ngọc, ''Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc'' của Ngôi Sao Xanh năm 2014, "Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình" Cánh Diều Vàng 2016…

Diễn viên Kim Tuyến nói gì về vấn đề người đẹp thì yêu đại gia? - Ảnh 4
Kim Tuyến nhận nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá 

Mới đây, khi nói về quan điểm yêu đại gia, nữ diễn viên Chuyện tình đảo ngọc không ngần ngại chia sẻ: “Đại gia là người rất tài giỏi. Tôi luôn muốn được ở bên cạnh những người có tài, tâm, đức. Vì tôi sẽ học hỏi được nhiều điều và thực hiện những hoài bão của bản thân”. Câu trả lời của Kim Tuyến được đánh giá là tinh tế đối với câu hỏi ''nhạy cảm'' mà đại đa số người đẹp Vbiz đều ''ngao ngán''.

Diễn viên Kim Tuyến nói gì về vấn đề người đẹp thì yêu đại gia? - Ảnh 5
Kim Tuyến chia sẻ quan điểm ''người đẹp yêu đại gia'' 

Trước đó khi đang trên đà thăng tiến của sự nghiệp, Kim Tuyến bỗng nhiên tuyên bố lấy chồng khi chỉ mới 19 tuổi, thời điểm đó cô nàng hiện đang là sinh viên Đại học RMIT. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân ''sớm thành nhanh kết'', sau hai năm chung sống nữ diễn viên chính thức ly hôn và trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi cô con gái nhỏ khi chỉ mới ngoài 20 tuổi.  

Kim Tuyến chia sẻ cô cảm thấy bản thân so với 10 năm về trước, xung quanh như có một áng mây mù. Bởi lúc đó cô có rất nhiều nỗi lo của một bà mẹ trẻ, thiếu kiến thức đối với việc chăm sóc một đứa con. Nhưng mà bây giờ áng mây đó đã được xua đi hẳn. Cô cho biết bây giờ mình đã có một người bạn thực sự, đó là con gái ruột của mình, cô bé chính là động lực để cô vượt qua tất cả.

Diễn viên Kim Tuyến nói gì về vấn đề người đẹp thì yêu đại gia? - Ảnh 6
Diễn viên Kim Tuyến nói gì về vấn đề người đẹp thì yêu đại gia? - Ảnh 7
Kim Tuyến làm mẹ đơn thân khi chi ngoài 20 tuổi. Một mình nuôi dạy con gái trưởng thành. 

Sau khi ly hôn, Kim Tuyến từng vướng phải lùm xùm tình cảm khi bị vợ cũ của diễn viên Huy Khánh tố là người thứ ba với những lời lẽ vô cùng nặng nề. Suốt một thời gian dài, Kim Tuyến giữ im lặng trước những sóng gió và chỉ mới lên tiếng trong một sự kiện gần đây.

Bước chân ra khỏi mối quan hệ sai trái, Kim Tuyến chọn cách tránh mặt Huy Khánh, cố gắng không nhận những dự án có sự xuất hiện của người cũ. Cô muốn tìm lại bình yên để tập trung phát triển sự nghiệp.

 

Diễn viên Kim Tuyến nói gì về vấn đề người đẹp thì yêu đại gia? - Ảnh 8
 Kim Tuyến từng vướng phải lùm xùm tình cảm khi bị vợ cũ của diễn viên Huy Khánh tố là người thứ ba

Nữ diễn viên sinh năm 1987 tự nhận mình là người không may mắn trong tình yêu. Chia sẻ về tình trạng mối quan hệ hiện tại, Kim Tuyến khẳng định đang độc thân. Cô lo sợ sẽ không toàn tâm toàn ý cho phim ảnh nếu hẹn hò với ai đó ở thời điểm này. 

Diễn viên Kim Tuyến nói gì về vấn đề người đẹp thì yêu đại gia? - Ảnh 9
Kim Tuyến tự nhận mình là người không may mắn trong tình cảm nhưng sẵn sàng đón nhận người nào yêu thương cô thật lòng 

Trong hành trình 20 năm làm nghệ thuật, Kim Tuyến từng có một thời gian dài “ở ẩn". Nữ diễn viên khẳng định bản thân chưa bao giờ tiếc nuối vì điều đó. Cô lý giải bản thân thuộc tuýt người cầu toàn nên khi cảm thấy không có nhiều nhiệt huyết với nghề như trước Kim Tuyến sẽ dừng lại. Cô không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân sau nhiều bài học để trở lại với những vai diễn tươi mới, ấn tượng hơn.  

Kim Tuyến thừa nhận là 'người thứ 3', vợ cũ Huy Khánh liền đăng đàn mắng thẳng mặt với lời lẽ tục tĩu gây nhiều tranh cãi

Kim Tuyến thừa nhận là 'người thứ 3', vợ cũ Huy Khánh liền đăng đàn mắng thẳng mặt với lời lẽ tục tĩu gây nhiều tranh cãi

Dòng trạng thái cực căng của vợ cũ Huy Khánh nhắm thẳng đến Kim Tuyến gây nhiều bàn tán dư luận.

Xem thêm
Từ khóa:   Kim Tuyến Kim Tuyến và cuộc sống Kim Tuyến chia sẻ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 1 giờ 21 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 2 giờ 21 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi