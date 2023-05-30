3 'chân dài' đình đám Vbiz bị đồn có tình yêu đồng giới khiến người hâm mộ 'bật ngửa'

Tuy nhiên, ngoài điểm chung là tài sắc vẹn toàn, cả 3 cô nàng đều từng vướng phải nghi vấn yêu đương đồng giới khiến người hâm mộ bất ngờ.

Nếu là một fan ''chính hiệu'' của làng thời trang, người mẫu Việt Nam, chắn hẳn không ai lại không biết một trong 3 ''chân dài'' đình đám nhất hiện nay như: Xuân Lan , Thanh Hằng và Minh Triệu . Cả ba người đẹp đều sở hữu tài năng ấn tượng, kỹ thuật catwalk thượng thừa khiến nhiều người yêu thích.

Nỗ lực cống hiến cho nghề và hết mình cho sự nghiệp nên Thanh Hằng nhận được sự quan tâm của công chúng về đời tư. Ngoài chuyện liên quan đến những người đàn ông tài ba của Vbiz như: Đạo diễn Quang Dũng, ca sĩ Hà Anh Tuấn, chân dài này còn bị vướng tin đồn yêu đồng tính.

Nổi bật nhất là với Chi Pu, được biết, sau khi cùng nhau đóng chung phim điện ảnh Chị Chị Em Em, Thanh Hằng và người đẹp Hà thành vướng nghi vấn yêu đồng giới.

Thanh Hằng và Chi Pu đóng chung với nhau trong phim điện ảnh Chị chị em em, cả hai liên tục đóng những cảnh quay táo bạo ''nóng mắt'' người xem

Trong phim, cả hai có nhiều cảnh mùi mẫn, hôn môi, ấu yếm, tình tứ mang màu sắc 18+ táo bạo khiến người xem ''nóng mắt''. Tin đồn bắt đầu rộ lên nhưng đỉnh điểm là khi không nhập vai, Chi Pu vẫn có những khoảnh khắc tình cảm bên Thanh Hằng.

Cộng đồng mạng còn lan truyền bức ảnh Chi Pu ngồi lọt thỏm trong lòng Thanh Hằng, còn nữ siêu mẫu cũng vòng tay qua ôm chặt Chi Pu khá âu yếm.

Khoảnh khắc Chi Pu âu yếm Thanh Hằng làm tăng thêm nghi vấn ''phim giả tình thật''

Tuy nhiên, ngay khi rộ lên tin đồn, phía Chi Pu đã lên tiếng phủ nhận: "Tôi và chị Thanh Hằng vô cùng thân thiết trên phim trường nên bản thân tôi hay đùa giỡn và nũng nịu với chị như một cô em gái. Đó là bức ảnh được chụp khi chúng tôi đùa nhau trong lúc ngồi đọc kịch bản mà không phải hình ảnh trong phim, tất nhiên đó chỉ là giây phút đùa giỡn cho bớt căng thẳng khi đóng phim thôi".

Siêu mẫu Xuân Lan - Ca sĩ Hồ Ngọc Hà

Xuân Lan là một trong những ''chân dài'' thế hệ đầu tiên của làng mẫu Việt Nam. Cô nổi tiếng với gương mặt và phong cách lạnh lùng, thân hình mảnh khảnh với mái tóc cắt ngắn cá tính kiểu ma-nơ-canh, nổi bật trong giới thời trang lúc bấy giờ.

Xuân Lan là một trong những nàng mẫu thế hệ đầu của Việt Nam

Dù đã từng kết hôn và hiện là bà mẹ một con nhưng trong quá khứ Xuân Lan từng bị nghi ngờ về giới tính thật, ngoài ra người hâm mộ còn nghi ngờ nàng mẫu từng yêu đương với nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Từng có khoảng thời gian Xuân Lan liên tục xuất hiện bên cạnh Hồ Ngọc Hà, cử chỉ của cả hai vô cùng thân thiết, lúc này cả hai cô nàng đều ''độc thân vui tính'', vì thế nên nhiều người đồn đoán cả hai đang yêu nhau.

Xuân Lan từng bị đồn yêu đương đồng giới với Hồ Ngọc Hà

Tuy nhiên, sau này có dịp nhắc lại quá khứ thuở mới vào nghề, Xuân Lan cho biết: “Mối quan hệ giữa Xuân Lan và Hồ Ngọc Hà bắt đầu từ hai mươi mấy năm trước. Từ lúc Hà từ Hà Nội vào miền Nam lập nghiệp, hai chị em chúng tôi từng đèo nhau trên một chiếc xe máy cũ. Lúc đó chạy xe bị xóc, đồng hồ xe rớt xuống làm đầu gối cả hai đều bầm tím hết. Từ đó có thể thấy, tình cảm của chúng tôi luôn gắn kết với nhau. Dù sau này, mỗi người có hướng đi riêng nhưng vẫn luôn ủng hộ nhau''.

Xuân Lan và Hồ Ngọc Hà thân thiết với nhau khi mới vào nghề

Không chỉ riêng Hồ Ngọc Hà, Xuân Lan còn chia sẻ cô cũng rất yêu quý đối với Thanh Hằng và những nữ đồng nghiệp khác. Cùng là phụ nữ, Xuân Lan cảm thấy nên yêu thương, trân quý, cùng nhau phát triển hơn là ganh đua và vùi dập lẫn nhau.

Siêu mẫu Minh Triệu - Hoa hậu Kỳ Duyên

Minh Triệu được biết đến là một trong những người mẫu đình đám của làng thời trang Việt. Cô nàng gây ấn tượng với thần thái kiêu sa, cuốn hút và chuẩn một siêu mẫu. Cô từng đạt giải đồng Siêu mẫu Việt Nam 2008, thậm chí cô còn tham gia đóng phim và hiện tại đang làm HLV cho chương trình tìm kiếm tài năng The Face 2022.

Siêu mẫu Minh Triệu

Chuyện tình cảm của cô nàng cũng một trong những mối quan tâm của người hâm mộ và truyền thông. Theo đó, Minh Triệu và Kỳ Duyên vướng nghi vấn có quan hệ trên mức tình bạn từ năm 2018. Khi đó, khán giả liên tục thấy cả hai diện đồ đôi và đi du lịch chung cùng nhau. Trong những dịp quan trọng, hai người đẹp cũng tặng quà và dành cho đối phương điều đặc biệt.

Vào dịp Tết vừa qua, Minh Triệu đã ra Hà Nội để gặp gỡ gia đình của Hoa hậu Kỳ Duyên. Sau đó vào tháng 2/2023, nàng hậu sinh năm 1996 cũng về quê của Minh Triệu ở Phú Yên.

Minh Triệu và Kỳ Duyên bên nhau như hình với bóng

Minh Triệu dắt Kỳ Duyên về thăm quê nhà vào dịp Tết 2023

Cả hai liên tục có những cử chỉ, ánh mắt đưa tình khiến fan đứng ngồi không yên

Đáng chú ý, Kỳ Duyên mới đây còn chia sẻ lại hình ảnh này trên story của mình và đính kèm dòng chú thích đầy ẩn ý. Theo đó, Kỳ Duyên viết 1 câu ngắn gọn không có dấu: "Tui minh dang iu". Người hâm mộ liền rần rần xôn xao cho rằng người đẹp đã ngầm lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm với Minh Triệu: "Tụi mình đang iu". Tuy nhiên, câu này cũng có thể mang nghĩa cả hai rất dễ thương và đáng yêu.

Kỳ Duyên đăng ảnh cùng với dòng cap khiến fan tò mò ''Tui minh dang iu''

Dù không nói rõ mục đích, ý nghĩa của dòng chú thích này là gì nhưng story này của Kỳ Duyên đã nhanh chóng được người hâm mộ chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội và còn "đẩy thuyền" nhiệt tình cho cả hai.