Chạm ngưỡng tuổi 40, siêu mẫu Thanh Hằng chia sẻ hiện cô đang hạnh phúc với mối quan hệ tình cảm, và sẽ chọn thời điểm thích hợp để công bố tin kết hôn. Từ trước đến nay, Thanh Hằng luôn rõ ràng về chuyện yêu đương, thích hay không sẽ luôn nói thẳng cho người kia biết. Người đẹp luôn đề cao sự rung động, tin tưởng, thấu hiểu nhau vì đó là mẫu chốt để gắn bó với nhau suốt đời.

Cô cho biết với bạn trai hiện tại, cô tìm được sự bình yên, khen anh là người bản lĩnh, can đảm

Cô cho biết với bạn trai hiện tại, cô tìm được sự bình yên, khen anh là người bản lĩnh, can đảm khi dám đối diện với cô trong mọi tình huống. 'Anh ấy xứng đáng được tôi yêu thương, tin tưởng', Thanh Hằng nói.