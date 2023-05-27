Người đẹp Thanh Hằng hiện vẫn chưa tiết lộ danh tính bạn trai nhưng khẳng định đang hạnh phúc trong tình yêu và sẵn sàng kết hôn.
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Chạm ngưỡng tuổi 40, siêu mẫu Thanh Hằng chia sẻ hiện cô đang hạnh phúc với mối quan hệ tình cảm, và sẽ chọn thời điểm thích hợp để công bố tin kết hôn. Từ trước đến nay, Thanh Hằng luôn rõ ràng về chuyện yêu đương, thích hay không sẽ luôn nói thẳng cho người kia biết. Người đẹp luôn đề cao sự rung động, tin tưởng, thấu hiểu nhau vì đó là mẫu chốt để gắn bó với nhau suốt đời.
Cô cho biết với bạn trai hiện tại, cô tìm được sự bình yên, khen anh là người bản lĩnh, can đảm khi dám đối diện với cô trong mọi tình huống. 'Anh ấy xứng đáng được tôi yêu thương, tin tưởng', Thanh Hằng nói.
Được biết, hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, siêu mẫu Thanh Hằng vẫn là cái tên thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Song song với sự nghiệp thành công, Thanh Hằng nhiều lần vướng tin đồn tình cảm nhưng nữ siêu mẫu không lên tiếng. Mãi cho đến mới đây, Thanh Hằng mới xác nhận đang tận hưởng mật ngọt của tình sau nhiều năm độc thân.
Thanh Hằng sinh năm 1983 tại Đà Nẵng. Cô đoạt danh hiệu Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002, sau đó vào nghề mẫu chuyên nghiệp. Mỹ nhân từng nhiều lần làm host Vietnam's Next Top Model, huấn luyện viên The Face 2018. Thanh Hằng còn lấn sân diễn xuất qua Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới, Mỹ nhân kế, Mẹ chồng, Chị chị em em.
Sau nhiều năm trên đỉnh của sự nghiệp, Thanh Hằng hiện tại vẫn là cái tên được nhiều nhãn hàng lựa chọn. Ngoài lĩnh vực người mẫu, Thanh Hằng còn đóng phim, đóng quảng cáo. Ở tuổi 40, siêu mẫu sở hữu khối tài sản 'khủng' sau nhiều năm tích góp, chăm chỉ. Cô có trong tay nhiều tài sản lớn giá trị như xe hơi sang trọng và bộ sưu tập hàng hiệu không thua kém bất kỳ mỹ nhân nào trong showbiz Việt.