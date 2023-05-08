Nghệ sĩ Thanh Hằng nói gì về tinh thần đồng đội khi hoạt động nghệ thuật?

Nghệ sĩ Thanh Hằng bày tỏ quan điểm về cách ứng xử của nghệ sĩ khi đứng chung sân khấu.

Mới đây, trong chương trình "Tài danh tân cổ", cặp Như Ý - Khánh Tâm mang đến màu sắc mới mẻ và độc đáo với Tấn Binh được nghệ sĩ Thanh Hằng nhận xét còn nhiều hạn chế trong phần thi. Nữ nghệ sĩ nói: "Như Ý là thí sinh trẻ nhất, chưa từng biết cầm cây gươm, cây giáo là thế nào nhưng đã cố gắng hết mình. Giọng ca của em quá tốt rồi. Khánh Tâm có giọng ca dày, biết cách khắc phục những lỗi của bản thân... Tôi đặc biệt khen em vì em không lấn lướt bạn diễn, nhường bạn một bước. Đó là điều đáng quý của đồng nghiệp với nhau trên sân khấu, đó là tinh thần đồng đội". Bộ BGK chương trình - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, NSƯT Vũ Luân bày tỏ bất ngờ trước sự tiến bộ của các thí sinh. Anh đánh giá cao cặp Bảo Ngọc - Thanh Thúy vì sự hài hòa trong các tiết mục. Riêng thí sinh Như Ý bị nam nghệ sĩ nhắc nhở vì thiếu sự tập luyện sát sao với đạo cụ.

Thanh Thúy - Bảo Ngọc biến hóa từ hình ảnh dịu dàng đến mạnh mẽ trong hai phần thi văn và võ - Ảnh: Internet Trong tập này, còn có phần thi của nhóm Thanh Thúy - Bảo Ngọc gây ấn tượng với dáng vẻ oai phong khi biểu diễn "Chi Lan Kết Nghĩa". Nghệ sĩ Trinh Trinh dành lời khen Thanh Thúy - Bảo Ngọc vì bản lĩnh sân khấu và phần ca vọng cổ. Trong vai trò giám khảo khách mời, Thanh Bạch cho rằng đây là phần thi thăng hoa vì học trò của nghệ sĩ Thanh Hằng và Vũ Luân đã có sự đầu tư chỉn chu và tìm hiểu kỹ nhân vật. Trong khi đó, các giám khảo cũng bày tỏ thích thú trước tạo hình và cách diễn xuất của đội Như Ý - Khánh Tâm. Dù có sự chênh lệch về kỹ năng nhưng cặp thí sinh Như Ý - Khánh Tâm được khen ngợi về tinh thần đồng đội, không lấn lướt đối phương - Ảnh: Internet

Ngoài ra, nghệ sĩ Vũ Luân cũng trải lòng về thời gian chập chững đi hát. Thời điểm này, nam nghệ sĩ từng nóng vội và muốn "học vượt" nhưng bị thầy ngăn cản. Vũ Luân bộc bạch: "Mặc dù tôi thèm múa, thèm hát những vai tướng nhưng thầy Bạch Long không cho phép. Thầy nói là con phải giỏi vũ đạo kép hiền, kép văn, rồi thầy thấy được thì sẽ cho con dùng tới binh khí. Nhưng giờ đây, tôi thấy rất xúc động khi các em đã nỗ lực hết mình, chỉ tập có mấy ngày mà đã có thể biểu diễn". Kết quả đêm thi, Khánh Tâm xuất sắc đạt số điểm cao nhất với 38 điểm. Thanh Thúy về nhì với 37,5 điểm. Cùng đạt 37 điểm, Bảo Ngọc - Như Ý vào vòng nguy hiểm, đứng trước nguy cơ phải chia tay chương trình. Chương trình "Tài danh tân cổ" chia thí sinh làm ba đội với ba huấn luyện viên, gồm nghê sĩ Thanh Hằng, Trinh Trinh và Vũ Luân. Nghệ sĩ cải lương Trinh Trinh đã chính thức trở lại sóng truyền hình với vai trò huấn luyện viên chương trình "Tài danh tân cổ" - Ảnh: Internet

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