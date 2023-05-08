Nghệ sĩ Thanh Hằng nói gì về tinh thần đồng đội khi hoạt động nghệ thuật?

Sao Việt 08/05/2023 11:49

Nghệ sĩ Thanh Hằng bày tỏ quan điểm về cách ứng xử của nghệ sĩ khi đứng chung sân khấu.

Mới đây, trong chương trình "Tài danh tân cổ", cặp Như Ý - Khánh Tâm mang đến màu sắc mới mẻ và độc đáo với Tấn Binh được nghệ sĩ Thanh Hằng nhận xét còn nhiều hạn chế trong phần thi. Nữ nghệ sĩ nói: "Như Ý là thí sinh trẻ nhất, chưa từng biết cầm cây gươm, cây giáo là thế nào nhưng đã cố gắng hết mình. Giọng ca của em quá tốt rồi. Khánh Tâm có giọng ca dày, biết cách khắc phục những lỗi của bản thân... Tôi đặc biệt khen em vì em không lấn lướt bạn diễn, nhường bạn một bước. Đó là điều đáng quý của đồng nghiệp với nhau trên sân khấu, đó là tinh thần đồng đội".

Nghệ sĩ Thanh Hằng nói gì về tinh thần đồng đội khi hoạt động nghệ thuật? - Ảnh 1
Bộ BGK chương trình - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó,  NSƯT Vũ Luân bày tỏ bất ngờ trước sự tiến bộ của các thí sinh. Anh đánh giá cao cặp Bảo Ngọc - Thanh Thúy vì sự hài hòa trong các tiết mục. Riêng thí sinh Như Ý bị nam nghệ sĩ nhắc nhở vì thiếu sự tập luyện sát sao với đạo cụ.

Nghệ sĩ Thanh Hằng nói gì về tinh thần đồng đội khi hoạt động nghệ thuật? - Ảnh 2
Thanh Thúy - Bảo Ngọc biến hóa từ hình ảnh dịu dàng đến mạnh mẽ trong hai phần thi văn và võ - Ảnh: Internet

Trong tập này, còn có phần thi của nhóm Thanh Thúy - Bảo Ngọc gây ấn tượng với dáng vẻ oai phong khi biểu diễn "Chi Lan Kết Nghĩa". Nghệ sĩ Trinh Trinh dành lời khen Thanh Thúy - Bảo Ngọc vì bản lĩnh sân khấu và phần ca vọng cổ. Trong vai trò giám khảo khách mời, Thanh Bạch cho rằng đây là phần thi thăng hoa vì học trò của nghệ sĩ Thanh Hằng và Vũ Luân đã có sự đầu tư chỉn chu và tìm hiểu kỹ nhân vật. Trong khi đó, các giám khảo cũng bày tỏ thích thú trước tạo hình và cách diễn xuất của đội Như Ý - Khánh Tâm.

Nghệ sĩ Thanh Hằng nói gì về tinh thần đồng đội khi hoạt động nghệ thuật? - Ảnh 3
Dù có sự chênh lệch về kỹ năng nhưng cặp thí sinh Như Ý - Khánh Tâm được khen ngợi về tinh thần đồng đội, không lấn lướt đối phương - Ảnh: Internet

Ngoài ra, nghệ sĩ Vũ Luân cũng trải lòng về thời gian chập chững đi hát. Thời điểm này, nam nghệ sĩ từng nóng vội và muốn "học vượt" nhưng bị thầy ngăn cản. Vũ Luân bộc bạch: "Mặc dù tôi thèm múa, thèm hát những vai tướng nhưng thầy Bạch Long không cho phép. Thầy nói là con phải giỏi vũ đạo kép hiền, kép văn, rồi thầy thấy được thì sẽ cho con dùng tới binh khí. Nhưng giờ đây, tôi thấy rất xúc động khi các em đã nỗ lực hết mình, chỉ tập có mấy ngày mà đã có thể biểu diễn".

Kết quả đêm thi, Khánh Tâm xuất sắc đạt số điểm cao nhất với 38 điểm. Thanh Thúy về nhì với 37,5 điểm. Cùng đạt 37 điểm, Bảo Ngọc - Như Ý vào vòng nguy hiểm, đứng trước nguy cơ phải chia tay chương trình.

Chương trình "Tài danh tân cổ" chia thí sinh làm ba đội với ba huấn luyện viên, gồm nghê sĩ Thanh Hằng, Trinh Trinh và Vũ Luân.

Nghệ sĩ Thanh Hằng nói gì về tinh thần đồng đội khi hoạt động nghệ thuật? - Ảnh 4
Nghệ sĩ cải lương Trinh Trinh đã chính thức trở lại sóng truyền hình với vai trò huấn luyện viên chương trình "Tài danh tân cổ" - Ảnh: Internet

 

Kỷ lục mới: Cháy vé sau vài phút mở bán, các fan 'đổ bộ' chờ 'Show của Đen'

Kỷ lục mới: Cháy vé sau vài phút mở bán, các fan 'đổ bộ' chờ 'Show của Đen'

Đen chính thức tung teaser Show của Đen Hà Nội trong sự háo hức của hàng triệu người hâm mộ. Những tấm vé cuối cùng đang đến với các fan, chờ ngày Đen chính thức tái ngộ khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   nghe si cai luong thanh hang thanh hang nghe si trinh trinh tai danh tan co

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 44 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 14 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm