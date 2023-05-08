Kỳ tích: 'Lật mặt 6' gây sốt lấn át bom tấn Marvel ở Việt Nam

Sao Việt 08/05/2023 11:03

Hiện tại, "Lật mặt 6" đang đấu với bom tấn Marvel sau khi gây bão phòng vé ở Việt Nam và toàn cầu.

"Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh" là bộ phim áp đảo tại các phòng chiếu những ngày vừa qua. Hiện tại, bộ phim đã vượt mốc 200 tỷ đồng sau 10 ngày, lấn át bom tấn "Guardians of the Galaxy 3" khi ra mắt tại Việt Nam. Ngày 3/5, bom tấn "Marvel Vệ binh dải ngân hà 3" ra rạp chỉ đạt 21,4 tỷ. 

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Đạo diễn Lý Hải và dàn diễn viên hùng hậu trong Lật mặt 6 - Ảnh: Internet

Theo thống kê, cuối tuần qua (5-7/5) theo Box Office Việt Nam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập, đứng đầu top phim ăn khách hàng tuần trong nước cho biết, bộ phim đã thu về 40,9 tỷ đồng. Hiện tại, sức nóng của "Lật mặt 6" chưa giảm tại TP HCM và miền Tây, Guardians of Galaxy 3 bị xếp ít suất chiếu hơn ở thị trường này so với phía Bắc. Nhiều khán giả ra rạp chọn xem "Lật mặt 6" vẫn rất đông với suất chiếu dày đặc. Nhiều người không mua vé online nếu ra rạp thường phải đợi các suất chiếu sau bởi đã hết chỗ. 

Kỳ tích: 'Lật mặt 6' gây sốt lấn át bom tấn Marvel ở Việt Nam - Ảnh 2
Đối thủ đáng gờm của 'Lật mặt 6' ở các phòng vé - Ảnh: Internet

Đây là bộ phim ăn khách thứ ba mọi thời sau "Nhà bà Nữ" (458 tỷ đồng) và "Bố già" (420 tỷ đồng) của Trấn Thành.

Kỳ tích: 'Lật mặt 6' gây sốt lấn át bom tấn Marvel ở Việt Nam - Ảnh 3
2 bộ phimcó doanh thu top đầu trong mọi thời đại - Ảnh: Internet

Bộ phim xoay quanh câu chuyện 6 người bạn thân, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Với tấm vé số trúng giải độc đắc, mọi người quyết định chia đều cho 6 thành viên trong nhóm. Tuy nhiên, những câu chuyện bi hài xảy ra khi An - một thành viên trong nhóm do Thanh Thức thủ vai và là chồng của Diệp Bảo Ngọc trong phim - bất ngờ mất vì tai nạn. Anh là người giữ tấm vé định mệnh và kể từ đó xảy ra những cuộc truy tìm, tranh cãi để đổi lấy số tiền thưởng lớn này.

Kỳ tích: 'Lật mặt 6' gây sốt lấn át bom tấn Marvel ở Việt Nam - Ảnh 4
Lý Hải thể hiện ca khúc chủ đề trong phim - Ảnh: Internet

Sau những tiền tài vật chất thì còn lại những gì? Tình anh em, bạn bè sẽ như thế nào? Tất cả sẽ được đạo diễn Lý Hải gởi thông điệp đến khán giả bằng hành trình đi tìm hạnh phúc của tất cả các nhân vật trong phim.

Kỳ tích: 'Lật mặt 6' gây sốt lấn át bom tấn Marvel ở Việt Nam - Ảnh 5
Hình ảnh tái hiện không khí đời thường với cảnh lò nhuộm, bãi sân phơi chiếu - Ảnh: Internet

Đồng thời, bộ phim ghi điểm nhờ bối cảnh đa dạng, khâu tiền kỳ được đầu tư. Đầu tác phẩm, một làng nghề truyền thống được dựng lên, tái hiện không khí đời thường với cảnh lò nhuộm, bãi sân phơi chiếu. Cảnh xưởng chiếu bốc cháy - biến cố then chốt với nhân vật chính - được khắc họa kịch tính. Diễn viên dừng ở mức tròn vai nhờ khâu casting hợp lý, như Quốc Cường (nhân vật chính), Trung Dũng, Huy Khánh. Nửa sau phim, kịch bản dần đuối sức, các tình tiết được diễn giải thiếu hợp lý.

Mỗi lần ra phim mới, Lý Hải cùng bà xã làm việc "hết công suất", tự nhận bản thân "già đi cả chục tuổi"

Mỗi lần ra phim mới, Lý Hải cùng bà xã làm việc "hết công suất", tự nhận bản thân "già đi cả chục tuổi"

Đằng sau sự thành công của Lật mặt 6 chính là những ngày thức trắng thâu đêm, chỉ ngủ được 3-4 tiếng đồng hồ của Lý Hải.

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