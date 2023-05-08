Mỗi lần ra phim mới, Lý Hải cùng bà xã làm việc "hết công suất", tự nhận bản thân "già đi cả chục tuổi"

Sao Việt 08/05/2023 10:05

Đằng sau sự thành công của Lật mặt 6 chính là những ngày thức trắng thâu đêm, chỉ ngủ được 3-4 tiếng đồng hồ của Lý Hải.

Đằng sau thành công của 'Lật mặt 6' với doanh thu vừa cán mốc 200 tỷ đồng là những ngày Lý Hải chỉ ngủ 3-4 tiếng. Anh tự nhận mình như già đi 10 tuổi sau chuỗi ngày làm việc hết công suất. Anh cho biết từ Lật mặt 1 đến Lật mặt 6 anh điều tâm quyết như nhau, đối với anh để viết ra được kịch bản này anh cần phải suy nghĩ rất là nhiều đêm để có thể truyền đạt ý nghĩa thật dễ hiểu đến với khán giả. 

Mỗi lần ra phim mới, Lý Hải cùng bà xã làm việc 'hết công suất', tự nhận bản thân 'già đi cả chục tuổi' - Ảnh 1
Đạo diễn - diễn viên Lý Hải 
Mỗi lần ra phim mới, Lý Hải cùng bà xã làm việc 'hết công suất', tự nhận bản thân 'già đi cả chục tuổi' - Ảnh 2
Làm việc hết công suất cùng với bà xã Nhà sản xuất phim Minh Hà. 
Mỗi lần ra phim mới, Lý Hải cùng bà xã làm việc 'hết công suất', tự nhận bản thân 'già đi cả chục tuổi' - Ảnh 3
Cả hai vợ chồng một ngày chỉ ngủ 3 - 4 tiếng 

Lý Hải còn cho biết thêm, có những chi tiết đắc giá anh không dùng thoại mà chỉ biểu hiện bằng hành động của nhân vật, Lý Hải cho biết nếu khán giả xem lần đầu sẽ không thể thấy hết  những ngôn ngữ hình ảnh mà anh sử dụng trong đấy. 

Nhiều khán giả nhận xét phim Lý Hải "lúa lúa". Lý do là anh muốn làm những bộ phim "nhìn vào là biết phim Việt Nam chứ không phải phim lai Hàn, lai Mỹ". 

Lý Hải nói: "Mọi người xem phim mà để ý thì sẽ thấy Lý Hải không bao giờ ăn cắp góc máy hay khung hình kiểu Hàn, kiểu Mỹ. Tôi thường tả thật, coi phim biết ngay là phim Việt Nam. Trên trường quay, tôi sắp đặt bối cảnh sao cho nhìn là biết Việt Nam, không lai Hàn hay lai Mỹ".

Mỗi lần ra phim mới, Lý Hải cùng bà xã làm việc 'hết công suất', tự nhận bản thân 'già đi cả chục tuổi' - Ảnh 4
Lý Hải chia sẻ về phim Lật mặt 6 trước truyền thông báo chí 

Khi được hỏi cách để đối diện với bình luận tiêu cực với phim Lật mặt 6 khi bị cho là thiếu tình tiết, kịch bản yếu, Lý Hải cho biết: ''Mỗi khi ra dự án mới, tôi thường âm thầm đến các rạp theo dõi phản ứng khán giả. Với mỗi lời góp ý, tôi luôn lắng nghe, xem bản thân thiếu sót chỗ nào, từ đó rút kinh nghiệm cho phim sau. Về chuyện kịch bản còn mỏng, sạn, tôi nghĩ nhiều phim - kể cả Hollywood - cũng mắc lỗi tương tự. Trong Lật mặt 6, tôi tự hào các cảnh quay đều được tiền kỳ, hậu kỳ tròn trịa, khâu diễn xuất hợp lý vì được casting kỹ lưỡng.

Mỗi lần ra phim mới, Lý Hải cùng bà xã làm việc 'hết công suất', tự nhận bản thân 'già đi cả chục tuổi' - Ảnh 5
Bộ phim vẫn không ngừng tăng thêm sức nóng

Tôi vẫn nỗ lực học hỏi mỗi ngày để hạn chế những sạn không đáng có. Trong thâm tâm, tôi cố gắng để bất cứ khán giả nào cũng không phải tiếc khi bỏ tiền mua vé và hơn hai giờ đồng hồ xem phim, ra khỏi rạp với tâm trạng mãn nguyện.''

Hiện tại phim Lật mặt 6 đã cán mốc 200 tỷ,  trở thành phim có doanh số cao thứ 3 lịch sử màn ảnh Việt, chỉ sau hai phim đạt 400 tỷ đồng của Trấn Thành. Tính đến chiều ngày 7/5, phim "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh" của đạo diễn Lý Hải đã vượt mốc 200 tỷ đồng doanh thu sau hai tuần công chiếu, 2 ngày chiếu sớm. Đây là số liệu từ trên kênh thống kê độc lập Box Office Vietnam.

Mỗi lần ra phim mới, Lý Hải cùng bà xã làm việc 'hết công suất', tự nhận bản thân 'già đi cả chục tuổi' - Ảnh 6
Phim Lật mặt được đông đảo anh chị em nghệ sĩ nhiệt tình ủng hộ 
Mỗi lần ra phim mới, Lý Hải cùng bà xã làm việc 'hết công suất', tự nhận bản thân 'già đi cả chục tuổi' - Ảnh 7
Lật mặt 6 hiện tại đang có doanh thu lên đến 200 tỷ. 
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Từ khóa:   sao Việt Lý Hải Lật mặt 6

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