Lý Hải ra đường 'không một đồng trong túi' để vợ chi trả mọi thứ, cư dân mạng phản ứng ra sao trước hành động này?

Sao Việt 28/04/2023 09:54

Câu nói "Chồng là cái giỏ, vợ là cái hom" rất đúng trong trường hợp của Lý Hải - Minh Hà.

Trong một buổi phỏng vấn, Lý Hải bất ngờ tiết lộ rằng người ngoài không biết nhưng bạn thân anh biết anh không bao giờ có một đồng trong túi. Ra đường muốn ăn uống đi đâu là gọi điện nhờ book grab, ăn uống cà phê gọi điện có người chuyển khoản cho hoặc kẹt quá là có người đến tính tiền. Trong túi không bao giờ có một đồng ngoài điện thoại. 

Lý Hải ra đường 'không một đồng trong túi' để vợ chi trả mọi thứ, cư dân mạng phản ứng ra sao trước hành động này? - Ảnh 1
Vợ chồng Lý Hải dùng chung tài khoản và không giám sát việc chi tiêu của nhau - Ảnh: FBNV

Chưa hết, Lý Hải cũng không có tiền riêng. Vợ chồng anh dùng chung tài khoản và không giám sát việc chi tiêu của nhau. Tuy nhiên, cả hai cũng có nguyên tắc ngầm là không để đồng tiền ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình.

Là giám đốc sản xuất nên vợ anh, Minh Hà, cũng quyết chuyện tiền nong làm phim. Vì hiểu chồng tiêu tiền với mục đích làm sao cho phim tốt nhất chứ không phung phí nên Minh Hà không can thiệp sâu tới đầu tư. Lý Hải cảm thấy rất may mắn khi có vợ tâm lý như vậy.

Lý Hải ra đường 'không một đồng trong túi' để vợ chi trả mọi thứ, cư dân mạng phản ứng ra sao trước hành động này? - Ảnh 2
Lý Hải cảm thấy rất may mắn khi có vợ tâm lý - Ảnh: FBNV

Cách chi tiêu của Lý Hải được đông đảo cư dân mạng ủng hộ. 'Các cụ vốn có câu: "Chồng là cái giỏ, vợ là cái hom". Trong gia đình, phụ nữ quán xuyến việc chi tiêu, đấng mày râu không nên giám sát quá kỹ chuyện tiền nong' - một dân mạng bày tỏ.

Lý Hải - Minh Hà quen nhau từ năm 2004 và chính thức kết hôn năm 2010. Khi “về chung một nhà”, cả 2 xây dựng tổ ấm với 4 nhóc tỳ lần lượt chào đời: Rio (11 tuổi), Cherry (9 tuổi), Sunny (7 tuổi) và Mio (6 tuổi). Nhiều năm qua, họ luôn được xem là gia đình kiểu mẫu trong showbiz.

Lý Hải ra đường 'không một đồng trong túi' để vợ chi trả mọi thứ, cư dân mạng phản ứng ra sao trước hành động này? - Ảnh 3
Gia đình Lý Hải - Minh Hà luôn được xem là gia đình kiểu mẫu trong showbiz - Ảnh: FBNV

Yêu nhau 6 năm, cưới nhau hơn 10 năm nhưng cả hai đều cảm thấy mọi thứ như mới như ngày hôm qua. Minh Hà – bà xã Lý Hải thừa nhận vợ chồng không tránh khỏi những lúc "xô bát xô đũa". Tuy nhiên, khi gặp mâu thuẫn, cả hai đều thẳng thắn trao đổi để người còn lại biết ý điều chỉnh.

Lý Hải ra đường 'không một đồng trong túi' để vợ chi trả mọi thứ, cư dân mạng phản ứng ra sao trước hành động này? - Ảnh 4
Khi gặp mâu thuẫn, cả hai đều thẳng thắn trao đổi để người còn lại biết ý điều chỉnh - Ảnh: FBNV

Minh Hà – bà xã Lý Hải từng tốt nghiệp thạc sĩ ở Anh. Sau kết hôn, cô lui về phía sau làm hậu phương để chồng chuyển sang vai trò sản xuất, đạo diễn phim. Giọng ca Trọn đời bên em cho biết vợ chính là động lực lớn nhất để anh có thể tập trung hết mình cho công việc.

Lý Hải ra đường 'không một đồng trong túi' để vợ chi trả mọi thứ, cư dân mạng phản ứng ra sao trước hành động này? - Ảnh 5
Giọng ca Trọn đời bên em cho biết vợ chính là động lực lớn nhất để anh có thể tập trung hết mình cho công việc - Ảnh: Internet

Lý Hải từng thổ lộ, tài sản lớn nhất của vợ chồng anh sau hơn 10 năm chung sống không phải nhà lầu, xe hơi mà chính là 4 thiên thần nhỏ của mình. Các con của anh dù sinh ra trong gia đình có đủ điều kiện nhưng được bố mẹ giáo dục cách tự lập từ nhỏ. Nam đạo diễn và vợ chọn cách tôn trọng sở thích và sự lựa chọn của các bé, thay vì bắt ép chúng theo ý mình.

Bất ngờ với độ giàu của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà, 2 cơ ngơi chục tỷ chưa phải là tất cả?

Bất ngờ với độ giàu của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà, 2 cơ ngơi chục tỷ chưa phải là tất cả?

Dù làm chủ khối tài sản không nhỏ nhưng cuộc sống của vợ chồng Lý Hải cùng các con lại rất giản dị.

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