Bạn trai kém 11 tuổi đăng ảnh tình tứ, Lệ Quyên lại vô tình tiết lộ 1 sự thật về anh khiến ai nấy đều 'phì cười'

Sao Việt 08/05/2023 10:54

Trong màn tương tác gần đây, Lệ Quyên bắt ngờ tiết lộ 1 sự thật về bạn trai kém 11 tuổi.

Là 1 trong những cặp đôi "chị ơi, anh yêu em" của làng giả trí Việt, Lệ Quyên và bạn trai kém 11 tuổi - Lâm Bảo Châu khiến nhiều người ngưỡng mộ với chuyện tình đẹp. Cả hai thường xuyên sánh đôi cùng nhau tại nhiều sự kiện lớn nhỏ, cử chỉ thân mật khiến nhiều người xuýt xoa.

Gần đây, Lâm Bảo Châu vừa chia sẻ bộ ảnh đẹp bên cạnh Lệ Quyên. Trong đó, nam người mẫu hóa thân thành thầy giáo vùng cao còn bạn gái anh vào vai cô gái bản dịu dàng. "Ta về ta dạy chốn xa - Người thương người về làng bản với ta - Cô gái bản và chàng trai thầy giáo người dân tộc Hà Nhì" - Lâm Bảo Châu đăng ảnh kèm chú thích.

Bạn trai kém 11 tuổi đăng ảnh tình tứ, Lệ Quyên lại vô tình tiết lộ 1 sự thật về anh khiến ai nấy đều 'phì cười' - Ảnh 1
Lệ Quyên và bạn trai cực tình cảm trong những hình ảnh vừa chia sẻ gần đây

Bên cạnh loạt ảnh tình tứ, nhiều khán giả còn quan tâm đến màn tương tác giữa Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu. Khi nghe bạn gái bình luận: "Thầy giáo ơi", Lâm Bảo Châu nhanh chóng đáp lời: "Thầy giáo đây". Sau đó, "nữ hoàng phòng trà" bất ngờ "tố": "Hay dỗi". Với động thái này, Lệ Quyên đã vô tình tiết lộ 1 sự thật thú vị về tính cách của bạn trai khiến nhiều người thích thú. Một số dân mạng phỏng đoán vào thời điểm trên, có thể Lâm Bảo Châu đang "dỗi" bạn gái chuyện gì đó và màn tương tác là cách Lệ Quyên "dỗ ngọt" bạn trai một cách dễ thương.

Bạn trai kém 11 tuổi đăng ảnh tình tứ, Lệ Quyên lại vô tình tiết lộ 1 sự thật về anh khiến ai nấy đều 'phì cười' - Ảnh 2

Màn tương tác trên của cặp đôi đang nhận được sự quan tâm từ phía cư dân mạng

Được biết, sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, Lệ Quyên đã tìm được hạnh phúc mới bên người mẫu Lâm Bảo Châu. Sau khi hẹn hò bạn trai kém 11 tuổi, Lệ Quyên thay đổi phong cách, ngày càng trẻ trung và hiện đại. Cô cũng nhận về nhiều lời khen cho nhan sắc thăng hạng.

Theo Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu đã hỗ trợ cô định hướng lại hình ảnh và thay đổi tư duy trong sự nghiệp. Anh nghiêm khắc với nữ ca sĩ trong quá trình cải thiện vóc dáng, duy trì lối sống lành mạnh. Lệ Quyên cũng thừa nhận, tư duy trẻ trung của bạn trai đã hỗ trợ cô tạo dáng chuyên nghiệp, đa dạng hơn, mang đến những hình ảnh đẹp hơn trước công chúng.

Bạn trai kém 11 tuổi đăng ảnh tình tứ, Lệ Quyên lại vô tình tiết lộ 1 sự thật về anh khiến ai nấy đều 'phì cười' - Ảnh 3
Cả hai thường xuất hiện cùng nhau ở nhiều sự kiện

Lệ Quyên cũng thừa nhận, khi ở bên cạnh bạn trai, cô được thoải mái bộc lộ bản thân, đôi khi, nữ ca sĩ thấy mình như một đứa trẻ. Tư duy âm nhạc của cô cũng thay đổi, trở nên trẻ trung, màu sắc hơn. "Tôi thích mình của hiện tại. Có những lúc tôi như bà già, thích làm người phụ nữ trưởng thành, thành công trong sự nghiệp. Nhưng lúc giận hờn, tôi có thể ỉ ôi, khóc lóc, cào cấu, đôi khi lại mềm mỏng, yếu đuối" - nữ ca sĩ bộc bạch.

Bạn trai kém 11 tuổi đăng ảnh tình tứ, Lệ Quyên lại vô tình tiết lộ 1 sự thật về anh khiến ai nấy đều 'phì cười' - Ảnh 4
Lệ Quyên hiện đang có cuộc sống hạnh phúc bên bạn trai kém 11 tuổi
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