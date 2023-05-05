Chiêm ngưỡng biệt thự dát vàng triệu USD của Lệ Quyên: xa hoa lộng lẫy rộng 600m2, tuyên bố 3,6 tỷ chỉ mua được cổng nhà

Xét về độ giàu có và chịu chơi hiếm ai qua được Lệ Quyên. Trên trang cá nhân, Lệ Quyên chia sẻ về căn biệt thự khiến ai nấy trầm trồ.

Nói về độ giàu có nức tiếng trong showbiz thì không thể kể thiếu Lệ Quyên được. Sau khi ly hôn, Lệ Quyên hết tậu xe, đồ hiệu đến xây cả căn biệt thự mới "siêu to khổng lồ". Sau gần 1 năm thi công, tổ ấm của "Nữ hoàng phòng trà" và tình trẻ đang trong quá trình hoàn thiện nội thất. 1 số ngóc ngách trong biệt thự từng được Lệ Quyên hé lộ, đâu đâu cũng thấy toát lên... mùi tiền

Bên trong nhà được đặt rất nhiều cửa kính tạo không gian mở thoáng mát, phía trước còn có cả hồ bơi để gia chủ chill chill. Bên trong biệt thự lộng lẫy như cung điện

Với thiết kế tông trắng sang trọng, nội thất hài hòa thể hiện sự xa hoa của gia chủ Biệt thự nhà Lệ Quyên rộng rãi và sang trọng như khách sạn 5 sao Lệ Quyên thường chia sẻ những khoảnh khắc trong căn biệt thự triệu đô của mình Nội thất được chọn lựa kỹ lưỡng và hài hòa Do được thiết kế theo không gian mở, cơ ngơi của Lệ Quyên luôn ngập tràn ánh sáng Mỗi một góc trong nhà đều có thể làm nói sống ảo sang chảnh cho nữ hoàng phòng trà Sau ly hôn, Lệ Quyên có một cuộc sống vương giả, sang chảnh ngập trong đồ hiệu Biệt thự Lệ Quyên tọa lạc ở TP Thủ Đức, TP HCM, rộng 337 m2, gồm một trệt và hai lầu. Phối cảnh bên ngoài có gam màu trắng, phảng phất nét cố điển. Một góc bên ngoài căn bạch dinh tiền tỷ của Lệ Quyên Nữ ca sĩ thường xuyên check-in sang chảnh tại căn biệt thự này Lệ Quyên đang có cuộc sống sang chảnh như bà hoàng với biệt thự, siêu xe và ngập trong đồ hiệu Đáng chú ý, khi căn nhà bị kẻ xấu mượn hình ảnh mang ra rao bán với giá 3,6 tỷ đồng, Lệ Quyên từng khiến dân tình xôn xao khi tuyên bố số tiền này chỉ đủ mua cái cổng nhà. Điều này chứng tỏ giá trị thực của căn biệt thự này không phải dạng vừa. Cô khẳng định 3,6 tỷ chỉ mua được cái cổng nhà Lệ Quyên cùng tình trẻ mừng sinh nhật trong căn biệt thự triệu đô Lệ Quyên và tình trẻ kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu "tình bể bình" sau gần 3 năm bên nhau

Lệ Quyên tiếp tục khoe dáng 'khét lẹt' trong bộ bikini tí tẹo, phản ứng của tình trẻ Lâm Bảo Châu gây chú ý! Bộ bikini được Lệ Quyên lựa chọn vô cùng táo bạo. Hai mảnh bé tí tẹo khoe triệt để đường cong. Bên cạnh đó, Lệ Quyên còn thể hiện những động tác đầy quyến rũ, mê hoặc người xem.

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