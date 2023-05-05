Chiêm ngưỡng biệt thự dát vàng triệu USD của Lệ Quyên: xa hoa lộng lẫy rộng 600m2, tuyên bố 3,6 tỷ chỉ mua được cổng nhà

Xét về độ giàu có và chịu chơi hiếm ai qua được Lệ Quyên. Trên trang cá nhân, Lệ Quyên chia sẻ về căn biệt thự khiến ai nấy trầm trồ.
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Nói về độ giàu có nức tiếng trong showbiz thì không thể kể thiếu Lệ Quyên được. Sau khi ly hôn, Lệ Quyên hết tậu xe, đồ hiệu đến xây cả căn biệt thự mới "siêu to khổng lồ". Sau gần 1 năm thi công, tổ ấm của "Nữ hoàng phòng trà" và tình trẻ đang trong quá trình hoàn thiện nội thất.
Bên trong nhà được đặt rất nhiều cửa kính tạo không gian mở thoáng mát, phía trước còn có cả hồ bơi để gia chủ chill chill.
Biệt thự Lệ Quyên tọa lạc ở TP Thủ Đức, TP HCM, rộng 337 m2, gồm một trệt và hai lầu. Phối cảnh bên ngoài có gam màu trắng, phảng phất nét cố điển.
Đáng chú ý, khi căn nhà bị kẻ xấu mượn hình ảnh mang ra rao bán với giá 3,6 tỷ đồng, Lệ Quyên từng khiến dân tình xôn xao khi tuyên bố số tiền này chỉ đủ mua cái cổng nhà. Điều này chứng tỏ giá trị thực của căn biệt thự này không phải dạng vừa.