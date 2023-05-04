Lệ Quyên tiếp tục khoe dáng 'khét lẹt' trong bộ bikini tí tẹo, phản ứng của tình trẻ Lâm Bảo Châu gây chú ý!

Hậu trường 04/05/2023 08:04

Bộ bikini được Lệ Quyên lựa chọn vô cùng táo bạo. Hai mảnh bé tí tẹo khoe triệt để đường cong. Bên cạnh đó, Lệ Quyên còn thể hiện những động tác đầy quyến rũ, mê hoặc người xem.

Lệ Quyên được biết đến theo phong cách sexy và quyến rũ. Dù đã bước sang tuổi tứ tuần, nữ ca sĩ vẫn không ngần ngại khoe vóc dáng nuột nà hay mặt mộc của mình. Mới đây, "Nữ hoàng phòng trà" tiếp tục khiến dân tình đứng ngồi không yên khi chia sẻ những khoảnh khắc diện bikini trên trang cá nhân.

Lệ Quyên tiếp tục khoe dáng 'khét lẹt' trong bộ bikini tí tẹo, phản ứng của tình trẻ Lâm Bảo Châu gây chú ý! - Ảnh 1
"Nữ hoàng phòng trà" tiếp tục khiến dân tình đứng ngồi không yên khi chia sẻ những khoảnh khắc diện bikini trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, bộ bikini được Lệ Quyên lựa chọn vô cùng táo bạo. Hai mảnh bé tí tẹo khoe triệt để đường cong. Bên cạnh đó, Lệ Quyên còn thể hiện những động tác đầy quyến rũ, mê hoặc người xem. Và tất nhiên không chỉ cư dân mạng "bỏng mắt" mà tình trẻ cũng cảm thấy khó cưỡng.

Lệ Quyên tiếp tục khoe dáng 'khét lẹt' trong bộ bikini tí tẹo, phản ứng của tình trẻ Lâm Bảo Châu gây chú ý! - Ảnh 2
Lệ Quyên tiếp tục khoe dáng 'khét lẹt' trong bộ bikini tí tẹo, phản ứng của tình trẻ Lâm Bảo Châu gây chú ý! - Ảnh 3
Khán giả không khỏi trầm trồ trước độ nóng bỏng của Lệ Quyên - Ảnh: Internet

Cụ thể, dưới phần bình luận, Lâm Bảo Châu đã có động thái xuýt xoa, thảng thốt khi Lệ Quyên diện bikini sexy. Anh để kèm lời nhắn nhủ: "Náo loạn mạng xã hội rồi". Trước động thái của Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên đáp: "Đâu, ai làm gì". Chính màn phát cẩu lương của cặp đôi đã khiến netizen nháo nhào ghen tị, nhiều dân mạng sau đó đã để lại bình luận bên dưới khoảnh khắc này.

Lệ Quyên tiếp tục khoe dáng 'khét lẹt' trong bộ bikini tí tẹo, phản ứng của tình trẻ Lâm Bảo Châu gây chú ý! - Ảnh 4
âm Bảo Châu đã có động thái xuýt xoa, thảng thốt khi Lệ Quyên diện bikini sexy - Ảnh: Internet
Lệ Quyên tiếp tục khoe dáng 'khét lẹt' trong bộ bikini tí tẹo, phản ứng của tình trẻ Lâm Bảo Châu gây chú ý! - Ảnh 5
Kể từ công khai chuyện tình cảm với tình trẻ Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên đã vấp phải không ít lời bình luận chỉ trích, mỉa mai - Ảnh: Internet

Kể từ công khai chuyện tình cảm với tình trẻ Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên đã vấp phải không ít lời bình luận chỉ trích, mỉa mai. Tuy nhiên, thay vì âm thầm chứng minh tình yêu thì nữ ca sĩ lại không ngần ngại đáp trả antifan. Không chỉ vậy, trên trang cá nhân, cô cũng thoải mái đăng nhiều ảnh ngọt ngào, bỏng mắt bên tình trẻ.

Đón tuổi mới trên du thuyền, Lệ Quyên tiết lộ một chuyện cho thấy mối quan hệ thân thiết của bạn trai Lâm Bảo Châu và con trai, khiến netizen ngưỡng mộ

Đón tuổi mới trên du thuyền, Lệ Quyên tiết lộ một chuyện cho thấy mối quan hệ thân thiết của bạn trai Lâm Bảo Châu và con trai, khiến netizen ngưỡng mộ

Mới đây, trên trang cá nhân, Lệ Quyên đã chia sẻ loạt ảnh mừng sinh nhật cùng con trai, bạn trai kém tuổi Lâm Bảo Châu và hội bạn bè thân thiết trên du thuyền. Theo đó, nữ ca sĩ tiết lộ một chuyện cho thấy mối quan hệ thân thiết của bạn trai Lâm Bảo Châu và con trai khiến netizen ngưỡng mộ.

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