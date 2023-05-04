Lệ Quyên tiếp tục khoe dáng 'khét lẹt' trong bộ bikini tí tẹo, phản ứng của tình trẻ Lâm Bảo Châu gây chú ý!

Lệ Quyên được biết đến theo phong cách sexy và quyến rũ. Dù đã bước sang tuổi tứ tuần, nữ ca sĩ vẫn không ngần ngại khoe vóc dáng nuột nà hay mặt mộc của mình. Mới đây, "Nữ hoàng phòng trà" tiếp tục khiến dân tình đứng ngồi không yên khi chia sẻ những khoảnh khắc diện bikini trên trang cá nhân.

"Nữ hoàng phòng trà" tiếp tục khiến dân tình đứng ngồi không yên khi chia sẻ những khoảnh khắc diện bikini trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, bộ bikini được Lệ Quyên lựa chọn vô cùng táo bạo. Hai mảnh bé tí tẹo khoe triệt để đường cong. Bên cạnh đó, Lệ Quyên còn thể hiện những động tác đầy quyến rũ, mê hoặc người xem. Và tất nhiên không chỉ cư dân mạng "bỏng mắt" mà tình trẻ cũng cảm thấy khó cưỡng.