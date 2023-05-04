Hôn nhân 'thần tốc' của Ngọc Quyên: Cưới ngay sau 4 tuần hẹn hò, 3 năm không biết mặt bố mẹ chồng

Hậu trường 04/05/2023 07:41

Sau khi cưới, Ngọc Quyên chọn rời showbiz Việt để sang Mỹ sinh sống cùng chồng. Từ đây, cuộc sống của cựu người mẫu cũng có nhiều chuyển biến.

Siêu mẫu Ngọc Quyên từng là một trong những cái tên đình đám trong làng mẫu Việt. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, người đẹp bất ngờ thông báo kết hôn với "nửa kia" là bác sĩ tên Richard Le. Thời điểm này, quyết định lui về làm hậu phương cho chồng đã khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối. Đáng nói, cuộc hôn nhân của Ngọc Quyên từng gây tranh cãi vì thời gian yêu và cưới rất "thần tốc". 

Hôn nhân 'thần tốc' của Ngọc Quyên: Cưới ngay sau 4 tuần hẹn hò, 3 năm không biết mặt bố mẹ chồng - Ảnh 1
Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, người đẹp bất ngờ thông báo kết hôn với "nửa kia" là bác sĩ tên Richard Le - Ảnh: Internet

Ngọc Quyên từng cho biết, quyết định yêu bác sĩ Richard Le sau 1 tuần quen biết, hẹn hò đến 4 tuần thì đám cưới. Sau khi cưới, Ngọc Quyên chọn rời showbiz Việt để sang Mỹ sinh sống cùng chồng. Từ đây, cuộc sống của cựu người mẫu cũng có nhiều chuyển biến. Ngọc Quyên gặp nhiều khó khăn do thay đổi môi trường sống.

Trong thời gian này, cựu người mẫu không biết thêm bất kỳ thông tin nào về nhà chồng. Về sau, Ngọc Quyên thừa nhận suốt 3 năm đầu kết hôn, cô không hề biết gia đình chồng ở đâu, dung mạo bố mẹ chồng thế nào, họ làm gì. 

Hôn nhân 'thần tốc' của Ngọc Quyên: Cưới ngay sau 4 tuần hẹn hò, 3 năm không biết mặt bố mẹ chồng - Ảnh 2
Ngọc Quyên từng cho biết, quyết định yêu bác sĩ Richard Le sau 1 tuần quen biết, hẹn hò đến 4 tuần thì đám cưới - Ảnh: Internet

Cuộc hôn nhân sau đó cũng nhanh chóng đi đến kết thúc buồn khi Ngọc Quyên quyết định ly hôn sau 4 năm bên nhau, dù lúc này cả hai đã có nhóc tỳ đầu lòng. Lý do theo người đẹp chia sẻ là vì cả hai cãi nhau rất nhiều lần, không thể tìm được tiếng nói chung nên quyết định chia tay. 

Sau cuộc ly hôn với chồng Việt Kiều, Ngọc Quyên được giữ lại nhà, xe. Đồng thời, chồng cũ cũng chu cấp cho mẹ con nữ siêu mẫu số tiền là 5000 USD (gần 125 triệu)/tháng để làm phí sinh hoạt. Nữ diễn viên "Mỹ nhân kế" khẳng định không đòi hỏi phân chia tài sản sau ly hôn nhưng ông xã Việt kiều chủ động đề nghị chu cấp. 

Hôn nhân 'thần tốc' của Ngọc Quyên: Cưới ngay sau 4 tuần hẹn hò, 3 năm không biết mặt bố mẹ chồng - Ảnh 3
Cuộc hôn nhân sau đó cũng nhanh chóng đi đến kết thúc buồn khi Ngọc Quyên quyết định ly hôn sau 4 năm bên nhau - Ảnh: Internet

Tù đó, Ngọc Quyên cũng bắt đầu công việc bán hàng online để kiếm tiền trang trải cuộc sống vì cơ hội làm nghệ thuật ở xứ người không nhiều. Thời gian gần đây, Ngọc Quyên còn tìm hiểu thêm lĩnh vực xây dựng. Nói về việc phải buôn bán, Ngọc Quyên từng chia sẻ: "Công việc của tôi hiện tại tuy vất vả, nhiều lúc bị mọi người đặt câu hỏi "siêu mẫu mà cũng bán hàng, cũng livestream à"… Ban đầu chưa quen, tôi cũng có chút nghĩ ngợi nhưng giờ thì tôi chẳng còn bận tâm. Tôi đâu còn là nghệ sĩ nữa, tôi chỉ là một người kinh doanh, phải nỗ lực đem sản phẩm của mình tiếp thị tới khán giả, vậy thôi. Không bán hàng thì lấy gì để sống, không livestream thì ai biết tới hàng của mình để mà mua?". 

Hôn nhân 'thần tốc' của Ngọc Quyên: Cưới ngay sau 4 tuần hẹn hò, 3 năm không biết mặt bố mẹ chồng - Ảnh 4
Tù đó, Ngọc Quyên cũng bắt đầu công việc bán hàng online để kiếm tiền trang trải cuộc sống - Ảnh: Internet

Đến tháng 8/2019, Ngọc Quyên công khai hẹn hò bạn trai mới tên Elias Radd - một kĩ sư công trình người ngoại quốc. Hiện tại, cựu người mẫu đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh người yêu trước công chúng. Bạn trai của Ngọc Quyên có mối quan hệ thân thiết với con riêng của cô. Tuy nhiên, Ngọc Quyên chưa có dự định tái hôn mà chỉ muốn tự do, thoải mái để chăm sóc con trai.

Hôn nhân 'thần tốc' của Ngọc Quyên: Cưới ngay sau 4 tuần hẹn hò, 3 năm không biết mặt bố mẹ chồng - Ảnh 5
Đến tháng 8/2019, Ngọc Quyên công khai hẹn hò bạn trai mới tên Elias Radd - một kĩ sư công trình người ngoại quốc - Ảnh: Internet

Nói về những biến cố đã trải qua trong 9 năm qua, Ngọc Quyên thổ lộ: "Hiện tại, cuộc sống của tôi rất bình yên. Sóng gió đã qua, giờ đây tôi được hưởng những ngày nhẹ nhàng bên con trai và mẹ đẻ. Mỗi ngày, tôi tập trung làm việc, chăm con và lo cho mẹ già, dành một chút thời gian cho những sở thích cá nhân. Trong tôi đã không còn sự thù ghét, trách móc nữa, mà là cảm giác an yên, thanh thản". 

Hiện tại, dù không còn hoạt động showbiz nhưng Ngọc Quyên vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Trước nhiều câu hỏi về dự định tái xuất, người đẹp rất biết ơn và trân trọng. Tuy nhiên, cô khẳng định hiện tại chưa có dự định cụ thể.

Hôn nhân 'thần tốc' của Ngọc Quyên: Cưới ngay sau 4 tuần hẹn hò, 3 năm không biết mặt bố mẹ chồng - Ảnh 6
Bạn trai của Ngọc Quyên có mối quan hệ thân thiết với con riêng của cô - Ảnh: Internet

Mặc dù vậy, Ngọc Quyên vẫn còn đam mê nghệ thuật rất nhiều nhưng theo một cách khác. Cô thích chụp hình nên vẫn tự lên ý tưởng để thực hiện những bộ ảnh của mình. Thỉnh thoảng, cựu siêu mẫu vẫn nhận lời tham gia một số chương trình nghệ thuật ở Mỹ để được thỏa mãn đam mê. 

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