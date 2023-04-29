Lệ Quyên vào vai gái bản thế nào mà khiến Lâm Bảo Châu u mê chỉ muốn bắt về làm vợ ?

Mới đây chủ nhân bản HIT ''Giấc mơ có thật'' Lệ Quyên đăng tải những hình ảnh hóa trang thành gái bản bên tình trẻ khiến cộng đồng mạng trầm trồ thích thú

Nữ ca sĩ Lê Quyên và diễn viên Lâm Bảo Châu hiện tại có cuộc sống êm ấm bên nhau, cả hai cũng thừa nhận mối quan hệ tình cảm với giới truyền thông và liên tục phát ''cẩu lương'' khiến dân tình ngưỡng mộ vì quá đẹp đôi. Trên trang cá nhân, Lệ Quyên xả khoa loạt khoảnh khắc hóa thân vào cô gái bản dịu dàng. Đã ngoài 40 tuổi, nữ ca sĩ đẹp bất chấp tuổi tác. Đứng chung khung hình với các em 9X nhưng nhan sắc trẻ trung của Giọng ca Nếu em được lựa chọn không hề kém cạnh.

Lệ Quyên vào vai gái bản bên bộ ảnh chụp mới - Ảnh: Internet Lệ Quyên trẻ sắc vóc mặn mà bên Lâm Bảo Châu - Ảnh: Internet Lệ Quyên tươi trẻ ở tuổi 50 - Ảnh: Internet Lâm Bảo Châu cũng phải u mê trước visual xinh đẹp này của bạn gái, muốn bắt luôn về làm vợ. Phía dưới bài viết, anh để lại bình luận: "Lên bản bắt cô này về thôi". Lệ Quyên liền đáp: "Bị anh trai bản kia tóm rồi". Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, khán giả để lại nhiều bình luận "có cánh" như: Xinh quá chị ơi, như gái đôi mươi ý ạ, nhìn thế này ai bảo U40 ạ, xin vía xinh đẹp như ạ, anh Lâm Bảo Châu nhanh nhanh lên bắt chị này làm vợ thôi nào, bộ này hợp với chị lắm luôn, ngày càng trẻ trung xinh đẹp,...'' Ngoài những bộ ảnh nói trên Lệ Quyên cùng ''tình trẻ'' Lâm Bảo Châu thường xuyên đăng tải những bộ ảnh chụp cùng nhau, cả hai đã có dịp khiến người hâm mộ mãn nhãn và trầm trồ với độ xinh đẹp ''không tuổi'' của Lệ Quyên và độ nam tính của Lâm Bảo Châu, cặp đôi ''trai tài gái sắc'' dần lấy được sự ủng hộ của người hâm mộ từ đó định kiến về khoảng cách tuổi tác cũng dần bị bỏ xa.

Lệ Quyên tình tứ bên Lâm Bảo Châu ở những shoot hình mới - Ảnh: Internet Cả hai thường xuyên đăng tải clip vui vẻ cùng nhau - Ảnh: Internet Sau ba năm đồng hành, cặp sao vẫn mặn nồng như ngày đầu. Họ nảy sinh tình cảm từ năm 2020, đến đầu 2021 họ công khai trước công chúng. Hiện đôi tình nhân sống ở căn biệt thự dát vàng của Lệ Quyên. Trong cuộc sống thường ngày, Lâm Bảo Châu rất chiều chuộng bạn gái. Anh thường xuyên phụ giúp Lệ Quyên nấu ăn, tập luyện thể thao chung. Những lúc rảnh rỗi, nam người mẫu đảm nhận vai trò 'phó nháy', ghi lại những khoảnh khắc bình yên của bạn gái. Ngoài ra, Lâm Bảo Châu còn có mối quan hệ thân thiết với bé Bo - con trai riêng của Lệ Quyên - khiến cô càng thêm hạnh phúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-quyen-vao-vai-gai-ban-the-nao-ma-khien-lam-bao-chau-u-me-chi-muon-bat-ve-lam-vo--577439.html