Bị nói vô ơn với khán giả, Lệ Quyên đáp trả cực gắt

Sao Việt 19/04/2023 19:25

Bình luận của ca sĩ Lệ Quyên trước lời nhắn nhủ của khán giả đã nhận được sự quan tâm từ dân mạng.

Mới đây nhất, Lệ Quyên tiếp tục gây xôn xao khi có bình luận đáp trả thẳng thắn khán giả. Theo đó một khán giả đã để lại bình luận nhắc nhở Lệ Quyên đừng nên "nổi đóa" với người hâm mộ.

"Đồ chị dùng toàn đắt tiền nên mong chị đừng nổi đoá chửi nhau với người hâm mộ nha, cho xứng đáng với đẳng cấp mấy cái nhãn hàng chị đang mang! Chúc chị ngày vui! Mãi hâm mộ chị!", một khán giả để lại bình luận.

Bị nói vô ơn với khán giả, Lệ Quyên đáp trả cực gắt - Ảnh 1
Một khán giả đã để lại bình luận nhắc nhở Lệ Quyên đừng nên "nổi đóa" với người hâm mộ - Ảnh: Chụp màn hình 

Trước lời nhắc nhở này, ca sĩ Lệ Quyên cho biết bản thân luôn trân trọng và biết ơn người hâm mộ. Tuy nhiên những lời lẽ mà cô nhận được trên mạng xã hội đôi khi đã xúc phạm đến Lệ Quyên, mặt khác những người này cũng không phải fan của cô. 

Lệ Quyên bình luận: "Em nhầm nè, chị trân trọng biết ơn người hâm mộ không hết mà em ơi, đôi khi chị chỉ bất bình với những kẻ vô văn hoá cà khịa xúc phạm chị, đó không phải người hâm mộ, không phải khán giả vì khán giả không ai cư xử như thế em ạ. Nhất là chị không làm gì sai cả.

Trong cuộc sống trắng đen phải rõ ràng, bất cứ ai có tự trọng giống như chị cũng sẽ có lúc không chịu đựng nổi sự ngang ngược xấc láo đó. Tuy nhiên, giờ chị chỉ tiếp chuyện những ai là khán giả, như em bây giờ chẳng hạn, ngoài ra chị nghĩ những gì cần nói mình đã nói xong, phí lời làm gì nữa đúng không em? Em vào nhà chị thấy đó, thành phần đó gần như không có nè. Tích cực loại bỏ tiêu cực mà sống vui, sống khoẻ thôi".

Bị nói vô ơn với khán giả, Lệ Quyên đáp trả cực gắt - Ảnh 2
Bình luận của ca sĩ Lệ Quyên đã nhận được sự quan tâm của netizen - Ảnh: Internet

Việc anti-fan có lời lẽ kém văn minh, xúc phạm tới nữ ca sĩ là điều rất đáng chê trách và nghệ sĩ hay bất cứ ai cũng đều có quyền phản ứng khi thấy bức xúc. Nhưng việc phản ứng của nghệ sĩ cũng chịu sự soi xét hơn người bình thường, nhất là lại "cãi nhau tay đôi" hay dùng những ngôn từ khó nghe để tranh luận cũng bị chê bai không kém. 

Bị nói vô ơn với khán giả, Lệ Quyên đáp trả cực gắt - Ảnh 3
Lệ Quyên là gương mặt nổi bật trong làng giải trí Việt - Ảnh: Internet

Lệ Quyên là gương mặt nổi bật trong làng giải trí Việt. Nữ ca sĩ tuổi Dậu được biết đến là người thổi hồn mới lạ vào những ca khúc nhạc xưa. Đặc biệt, dòng nhạc bolero, Lệ Quyên đã thực sự thành công khi tạo ra chất riêng không lẫn vào nghệ sĩ nào. Chính vì vậy, hiện tại cô trở thành nữ ca sĩ được yêu mến trong dòng nhạc này.

Bị nói vô ơn với khán giả, Lệ Quyên đáp trả cực gắt - Ảnh 4
Nữ ca sĩ được mệnh danh là 'đại gia ngầm' của showbiz Việt - Ảnh: Internet

Về đời tư, sau khi chia tay ông bầu Đức Huy, Lệ Quyên vẫn giữ được phong độ giàu sang và ổn định sự nghiệp. Năm 2021, Lệ Quyên tậu biệt thự mới ở khu đất nhà giàu. Cô nhiều lần khoe ảnh cơ ngơi mới trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ được mệnh danh là 'đại gia ngầm' của showbiz Việt khi sở hữu khối tài sản khủng: biệt thự triệu đô, xế hộp hạng sang, túi xách hiệu đắt .

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