Quang Lê phản ứng ra sao khi bị chê bai thua Lệ Quyên về 'cát - xê và độ nổi tiếng'?

Sao Việt 24/04/2023 11:00

Quang Lê và Lê Quyên có mối quan hệ khá thân thiết ở ngoài đời. Gần đây, nam ca sĩ có chia sẻ bất ngờ khi nhiều người so sánh anh không nổi tiếng như Lệ Quyên.

Cụ thể, mới đây, trong một chương trình, ca sĩ Quang Lê cho hay không thấy ngại khi nhiều người cho rằng Lệ Quyên vụt sáng, nổi tiếng hơn. Nam ca sĩ chia sẻ với VnExpress: "Nếu Lệ Quyên nổi tiếng, thu nhập cao hơn cũng hoàn toàn xứng đáng sức lao động của cô ấy".

Quang Lê cho rằng mỗi người có một số lượng khán giả riêng, ai cũng bắt đầu từ con số 0, phải trải qua nỗ lực mới có thành quả. Anh ngày xưa từng đi xin chữ ký nhiều người, sau này may mắn được đứng chung sân khấu cùng họ.

Quang Lê phản ứng ra sao khi bị chê bai thua Lệ Quyên về 'cát - xê và độ nổi tiếng'? - Ảnh 1
Quang Lê và Lệ Quyên rất thân thiết trong nghề - Ảnh: Internet
Quang Lê phản ứng ra sao khi bị chê bai thua Lệ Quyên về 'cát - xê và độ nổi tiếng'? - Ảnh 2
Nam ca sĩ và Lệ Quyên luôn được ống kính bắt trọn những khoảnh khắc đáng yêu - Ảnh: Internet
Quang Lê phản ứng ra sao khi bị chê bai thua Lệ Quyên về 'cát - xê và độ nổi tiếng'? - Ảnh 3
Quang Lê là người anh đi trước và luôn tận tình giúp đỡ Lê Quyên - Ảnh: Internet

Ngoài đời, Lệ Quyên và Quang Lê có mối quan hệ khá thân thiết. Cả 2 gắn kết khi anh về Việt Nam biểu diễn, hát chung tại phòng trà Không Tên. Lúc đầu, Quang Lê nghĩ "chỉ hát cho vui" nhưng cả hai bất ngờ được khán giả ủng hộ. Năm 2013, ca sĩ mời đồng nghiệp hát trong liveshow đầu tiên, thể hiện Sầu tím thiệp hồng (Minh Kỳ và Hoài Linh), trở thành "hiện tượng" với hàng triệu lượt xem, đi đâu cũng được khán giả yêu cầu.

Trong mắt Quang Lê, Lệ Quyên được nhận xét duyên dáng, gần gũi, dễ thương, được người trong nghề đánh giá cao bởi chất riêng và lạ.

Quang Lê phản ứng ra sao khi bị chê bai thua Lệ Quyên về 'cát - xê và độ nổi tiếng'? - Ảnh 4
Ca hai trở nên gắn kết hơn khi liên tục biểu diễn chung sân khấu tại các phòng trà - Ảnh: Internet

Giờ đây Lệ Quyên đã trở thành giọng ca hàng đầu trong làng nhạc Việt. Cô được mời dự tại nhiều sự kiện, cát-xê ngất ngưởng. Khi được hỏi, liệu có chạnh lòng khi đàn em vụt sáng, giàu hơn cả mình, Quang Lê cho biết không buồn, trái lại còn mừng cho Lệ Quyên.

Quang Lê phản ứng ra sao khi bị chê bai thua Lệ Quyên về 'cát - xê và độ nổi tiếng'? - Ảnh 5
Quang Lê luôn dành tình cảm yêu thương cho Lệ Quyên như một người em trong nghề - Ảnh: Internet

Mỗi người có số phận riêng, ai cũng bắt đầu từ con số 0. Tôi ngày xưa cũng thế thôi, đi xin chữ ký người này, người kia và sau này may mắn, thậm chí sánh vai, nổi tiếng hơn họ nữa. Quyên có nổi tiếng và cát-xê cao hơn cũng hoàn toàn xứng đáng với sức lao động của cô ấy” - nam ca sĩ chia sẻ với báo Người Đưa Tin 

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Từ khóa:   Sao Việt Quang Lê Lệ Quyên

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