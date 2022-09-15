Quang Lê lần đầu tiết lộ lý do ly hôn vợ giàu sau 20 năm, đối phương đã 'thay lòng đổi dạ'?

Hậu trường 15/09/2022 20:53

Đã hơn 20 năm kể từ khi ly hôn với người vợ đầu tiên, nam ca sĩ Quang Lê gần đây mới tiết lộ lý do thật sự khiến hai người xa nhau.

Là một trong những ca sĩ hải ngoại thành công nhất với dòng nhạc trữ tình, Quang Lê hiện tại sở hữu khối tài sản "khủng" với nhiều bất động sản, siêu xe đắt tiền,... Bên cạnh sự nghiệp đồ sộ của anh, công chúng cũng vô cùng quan tâm tới đời sống cá nhân của nam ca sĩ. Được biết, tuy từng bị bắt gặp xuất hiện bên nhiều bóng hồng nhưng đến nay Quang Lê vẫn lẻ bóng một mình.

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Quang Lê từng có nhiều mối tình ồn ào với nhiều bóng hồng đình đám - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, công chúng đều biết, trong quá khứ, Quang Lê cũng từng kết hôn vào năm 22 tuổi do gia đình mai mối, đối phương có xuất thân từ một gia đình giàu có. Dẫu vậy, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được vỏn vẹn 1 năm.

"Tôi có nói với bố mẹ rằng không nên lấy sớm vì chưa có sự nghiệp. Hơn nữa, niềm đam mê ca hát quá lớn, tôi thậm chí có thể bỏ học để đi hát. Thời đó, tôi chưa nổi tiếng. Nếu lấy vợ sẽ khiến tôi chùn chân trong sự nghiệp.

Tôi khá băn khoăn trước quyết định lấy vợ. Tuy nhiên, cả 2 gia đình đều gợi ý và chúng tôi kết hôn. Nhưng sau đó, tôi đứng giữa sự lựa chọn hoặc hạnh phúc gia đình, hoặc sự nghiệp. Rồi tôi trở lại Mỹ, yếu tố thời gian, khoảng cách... khiến cả 2 dần xa. Tôi đã nhắn tin xin cô ấy cho mình thời gian để dành cho đam mê, sự nghiệp." - Quang Lê tiết lộ.

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Năm 22 tuổi, Quang Lê từng lấy vợ như cả hai ly hôn chỉ vào 1 năm sau đó - Ảnh: Internet

Trong những năm gần đây, Quang Lê cũng thường xuyên về Việt Nam và anh cũng hay kể về cuộc hôn nhân ngắn ngủi này. Theo nam ca sĩ thì hiện tại cả hai vẫn làm bạn và giữ mối quan hệ tốt đẹp, đối phương thì đã tái hôn và sinh con.

Mới đây, sau hơn 20 năm im lặng, Quang Lê đã tiết lộ về lý do anh và người người vợ đầu chia tay. Nam ca sĩ cho biết, cuộc hôn nhân của hai người kết thúc vì "xa mặt cách lòng", khi anh đang ở Mỹ gây dựng sự nghiệp thì vợ anh lại có người mới chỉ trong vòng 6 tháng.

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Vì 'xa mặt cách lòng', Quang Lê và vợ đã ly hôn - Ảnh: Internet

"6 tháng sau đám cưới, cô ấy có bạn trai mới. Cả 2 đã thống nhất chờ nhau 3 năm nhưng chỉ 6 tháng mà cô ấy có người mới thì tôi thấy tình yêu đó không đủ lớn. Quyết định chấm dứt tình cảm, khi ấy tôi buồn nhưng không tiếc. Đến bây giờ, cô ấy vẫn theo dõi âm nhạc của tôi." - Quang Lê tâm sự.

Quang Lê: Mọi việc trong cuộc sống tôi đều chia sẻ với mẹ

Quang Lê: Mọi việc trong cuộc sống tôi đều chia sẻ với mẹ

"Mẹ tôi tuy không phải là ca sĩ nhưng hát rất hay và say mê hát. Có lẽ bởi vậy mà tôi yêu những gì thuộc về thơ ca và âm nhạc từ tấm bé" – ca sĩ Quang Lê chia sẻ.

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