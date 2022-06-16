Con trai NSND Hồng Vân đỉnh cỡ nào khiến Quang Lê khi gặp cũng phải thốt lên 'hiếm có khó tìm'?

Hoàng Châu được nhiều khán giả biết đến vì hay đi diễn cùng mẹ, còn Khôi Nguyên thì kín tiếng hơn. Tuy nhiên, vì là con của nghệ sĩ nổi tiếng nên những thông tin về quý tử nhà Hồng Vân luôn nhận được sự quan tâm. Dù anh ít khi chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội, nhưng với thành tích ấn tượng trong học tập cũng khiến Khôi Nguyên có sức hút đặc biệt.

NSND Hồng Vân là một trong những nghệ sĩ Việt nổi tiếng có tổ ấm tràn ngập hạnh phúc. Cô đã có 2 người con riêng là Hoàng Châu (Xí Ngầu) và Khôi Nguyên (Trê Phi) trước khi nên duyên tiếp với nam tài tử Lê Tuấn Anh.

Được biết trong năm 2021 vừa qua, Khôi Nguyên được vinh danh tại hạng mục Hình ảnh đẹp nhất và lọt Top 15 chung cuộc Phim ngắn xuất sắc nhất của giải Los Angeles Film Awards tháng 4/2021.

Trước đó, anh chàng cũng rinh về giải thưởng với bộ phim "Nostalgia" tại New York Film Festival tháng 3/2021, ở các hạng mục Hình ảnh đẹp nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất và Ánh sáng đẹp nhất, chắc 1 suất tranh giải New York Film Festival thường niên.

Mới đây, khi có dịp hội ngộ hai mẹ con Hồng Vân trên đất Mỹ, ca sĩ Quang Lê đã bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho chàng trai 25 tuổi. Theo đó, Quang Lê chia sẻ rằng NSND Hồng Vân sang Mỹ để tham gia lễ tốt nghiệp của con trai. Quý tử của NSND Hồng Vân cũng xuất hiện trong đoạn video.

Quang Lê ấn tượng với con trai nhà Hồng Vân, không chỉ ngoại hình mà còn thành tích học tập đáng nể. Ảnh: Youtube Quang Le

Đáng nói, Quang Lê vô cùng bất ngờ khi biết ngành học của con trai NSND Hồng Vân. Quang Lê tâm sự: “Mà Quang Lê tưởng ông này ông học Kỹ Sư hay học Bác Sĩ hay học cái gì đó mà đến khi nói ra cái ngành nghề mà cậu này tốt nghiệp em mừng muốn chết. Tại vì em đang cần cái nhân vật này lắm, em tìm hổng ra.”

Ngoài ra, Quang Lê cũng vô cùng ấn tượng với diện mạo, cao ráo bảnh bao của con trai NSND Hồng Vân. Thậm chí nam danh ca còn khẳng định chàng trai này vừa có thể làm đạo diễn vừa có thể làm diễn viên.

Khôi Nguyên có vẻ ngoài nam tính, cuốn hút. Ảnh: Internet

Được biết Khôi Nguyên sinh năm 1997. Chàng trai này theo học ngành đạo diễn khoa Điện ảnh Cao đẳng Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền thông Dodge trực thuộc hệ thống Đại học Chapman (California, Mỹ). Trước đó, anh tốt nghiệp chuyên ngành sản xuất phim ảnh của trường Cao đẳng Fullerton ở California.

Đại học Chapman là 1 trong 10 trường (thuộc nhóm đại học quốc gia) có tỷ lệ chấp nhận ứng viên từ danh sách chờ thấp nhất, ví dụ như trong mùa tuyền sinh 2019, trong 856 ứng viên của danh sách chờ Đại học Chapman chỉ lấy 13, tương đương 1,5%.

Dữ liệu tuyển sinh cho thấy hầu hết các sinh viên được nhận vào của ĐH Chapman đều nằm trong top 35% thí sinh có điểm cao nhất trong kỳ thi SAT toàn quốc.

Ngoài ra, để vào được ĐH Chapman, ứng viên còn phải có bài tiểu luận thật xuất sắc, nêu bật được ưu điểm của bản thân, đã từng vượt qua được thử thách, đối mặt với nghịch cảnh hay trải qua các sự kiện lớn nào khiến bạn khác biệt so với bạn đồng trang lứa, thêm 1 lá thư giới thiệu thì hồ sơ của ứng viên cũng sẽ được củng cố hơn.

Khôi Nguyên bên ba dượng - tài tử Lê Tuấn Anh. Ảnh: Internet

Không chỉ học giỏi, ngoại hình điển trai mà Khôi Nguyên còn được yêu mến bởi sự hiếu thuận dành cho ba dượng - tài tử Lê Tuấn Anh. Chia sẻ với truyền thông, Khôi Nguyên nói: "Ba Tuấn Anh dạy tôi rất nhiều điều, có những điều chỉ có những người đàn ông mới có thể hiểu. Tôi rất ngưỡng mộ ba và cảm thấy hạnh phúc khi là con trai của ba".

Sở dĩ, Khôi Nguyên hay chị gái đều gọi nghệ sĩ Lê Tuấn Anh là "ông bụt" vì như Hồng Vân chia sẻ: "Anh chỉ quan sát thôi cũng biết tụi nhỏ thiếu hay thích thứ gì. Quần áo anh mua vừa hợp sở thích mà size cũng đúng y ba đứa con". Sự chăm sóc tỉ mỉ không phân biệt con chung con riêng chính là bí quyết để gia đình nghệ sĩ Hồng Vân dung hòa và sống hạnh phúc bên nhau trong rất nhiều năm qua.

Nói về cách yêu thương của nghệ sĩ Tuấn Anh, Khôi Nguyên tâm sự: "Không phải là ba không thể hiện tình cảm mà là cách thể hiện tình cảm của người cha khác với người mẹ. Những chuyện khó khăn thì tôi cố gắng tự giải quyết, đến khi không tìm được lối ra thì sẽ tâm sự với mẹ. Nhưng mà khi thích cái gì, muốn xin gì, tôi sẽ tìm đến ba vì ba giống như ông bụt vậy".

Nhờ có sự yêu thương không phân biệt con chung con riêng ấy nên Khôi Nguyên đã có được cuộc sống lẫn sự nghiệp thăng hoa như ngày hôm nay. Chàng trai 25 tuổi hứa hẹn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tương lai, nhờ kiến thức và sự tử tế của mình.