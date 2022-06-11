Dân mạng 'chỉ mặt điểm tên' NSND Hồng Vân, Quyền Linh và nhiều tên tuổi giữa lúc TP.HCM giám sát, xử lý nghệ sĩ quảng cáo mỹ phẩm trái phép

Hậu trường 11/06/2022 08:28

Trước thực trạng nghệ sĩ quảng cáo mỹ phẩm trái phép, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố giám sát, xử lý giới văn nghệ sĩ vi phạm.

Tận dụng sự nổi tiếng của mình, những năm gần đây, không ít nghệ sĩ, sao Việt đã xuất hiện dày đặc trên Facebook, YouTube, Twitter, Instagram để quảng cáo các sản phẩm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng… mà không bị bất kỳ sự kiểm duyệt nào. Các sản phẩm đó cũng không được cơ quan chức năng kiểm chứng về chất lượng. Sau khi bị phản ứng dữ dội từ công chúng, một số người đã lên tiếng xin lỗi khán giả như Quyền Linh, Nam Thư, Hồng Vân...

Dân mạng 'chỉ mặt điểm tên' NSND Hồng Vân, Quyền Linh và nhiều tên tuổi giữa lúc TP.HCM giám sát, xử lý nghệ sĩ quảng cáo mỹ phẩm trái phép - Ảnh 1
Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ lợi dụng tên tuổi của mình để quảng cáo thực phẩm kém chất lượng, thu hút công chúng. Sau khi bị chỉ trích, họ mới lên tiếng xin lỗi. Ảnh: Internet

 

Mới đây nhất, tại buổi họp báo thông tin về tình hình dịch và các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, bà Lê Thiện Quỳnh Như - Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin về tình trạng các nghệ sĩ, diễn viên quảng cáo mỹ phẩm không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội.

Theo bà Như, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã ban hành và triển khai nhiều kế hoạch kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh, sản xuất, nhập khẩu mỹ phẩm trên địa bàn. Với những trường hợp vi phạm chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, thông tin quảng cáo mỹ phẩm tương tự như thuốc chữa bệnh, Thanh tra Sở Y tế sẽ xử phạt hành chính, kiên quyết tịch thu, tiêu hủy mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.

Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng cho biết: "Sở Y tế cũng phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP, các sở, ngành liên quan giám sát, xử lý nghệ sĩ, diễn viên quảng cáo mỹ phẩm không đúng theo quy định pháp luật".

Sau khi biết được thông tin trên, công chúng đã có những phản ứng vô cùng mạnh mẽ. Nhiều nghê sĩ được cộng đồng mạng “chỉ mặt điểm tên” khi đã và đang quảng cáo cho những sản phẩm không rõ nguồn gốc và có những lời quảng cáo “tâng bốc” cho sản phẩm.

Dân mạng 'chỉ mặt điểm tên' NSND Hồng Vân, Quyền Linh và nhiều tên tuổi giữa lúc TP.HCM giám sát, xử lý nghệ sĩ quảng cáo mỹ phẩm trái phép - Ảnh 2
Dân mạng 'chỉ mặt điểm tên' NSND Hồng Vân, Quyền Linh và nhiều tên tuổi giữa lúc TP.HCM giám sát, xử lý nghệ sĩ quảng cáo mỹ phẩm trái phép - Ảnh 3
Dân mạng 'chỉ mặt điểm tên' NSND Hồng Vân, Quyền Linh và nhiều tên tuổi giữa lúc TP.HCM giám sát, xử lý nghệ sĩ quảng cáo mỹ phẩm trái phép - Ảnh 4
Nhiều nghệ sĩ bị gọi tên giữa lúc TP.HCM giám sát, xử lý nghệ sĩ quảng cáo mỹ phẩm sai quy định. Ảnh: Chụp màn hình

 

Có thể kể đến một số nghệ sĩ bị CĐM "réo tên" như NSƯT Trịnh Kim Chi, NSND Hồng Vân, Quyền Linh, Công Vinh, diễn viên Thanh Hương, Vân Dung,… Trước đó, rất nhiều nghệ sĩ đã phải hứng chịu sự chỉ trích từ khán giả khi làm người đại diện, thậm chí là quảng cáo bằng cách đăng tải những clip, livestream nói về công dụng “thần thánh” về những loại mỹ phẩm chưa có nguồn gốc, làm người tiêu dùng hoang mang.

Dân mạng 'chỉ mặt điểm tên' NSND Hồng Vân, Quyền Linh và nhiều tên tuổi giữa lúc TP.HCM giám sát, xử lý nghệ sĩ quảng cáo mỹ phẩm trái phép - Ảnh 5
Dân mạng 'chỉ mặt điểm tên' NSND Hồng Vân, Quyền Linh và nhiều tên tuổi giữa lúc TP.HCM giám sát, xử lý nghệ sĩ quảng cáo mỹ phẩm trái phép - Ảnh 6
Dân mạng 'chỉ mặt điểm tên' NSND Hồng Vân, Quyền Linh và nhiều tên tuổi giữa lúc TP.HCM giám sát, xử lý nghệ sĩ quảng cáo mỹ phẩm trái phép - Ảnh 7
Nhiều nghệ sĩ gạo cội khiến công chúng thất vọng, khi bất chấp kiếm tiền mà quên đi sức khỏe của nhiều người. Ảnh: Internet

 

Khi bị chỉ trích, Nam Thư thừa nhận nội dung bài quảng cáo sản phẩm đăng trên fanpage của cô là hoàn toàn sai nên chân thành gửi lời xin lỗi.

Nghệ sĩ Quyền Linh, người từng khẳng định sản phẩm anh đang giới thiệu có khả năng điều trị tốt gấp 70 lần so với curcumin bình thường - chức năng không được ghi trong giấy xác nhận quảng cáo do Cục An toàn Thực phẩm cấp, cũng bày tỏ sự hối hận: "Vụ việc quảng cáo vừa qua là bài học sâu sắc với tôi sau hơn 20 năm làm nghệ thuật. Tôi xin lỗi khán giả về sự thiếu tiết chế của mình. Đây là bài học để tôi rút kinh nghiệm. Tôi chưa bao giờ quảng cáo sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng”.

NSND Hồng Vân cũng đã nói lời xin lỗi: “Đoạn phim quảng cáo làm cho người tiêu dùng hiểu nhầm về thuốc và thực phẩm chức năng, khiến khán giả bức xúc. Vân xin cúi đầu nhận lỗi vì đã thiếu sót trong việc kiểm tra độ uy tín và cách thức bán hàng của sản phẩm mình quảng cáo”.

Có thể thấy, mặc dù các nghệ sĩ đã lên tiếng xin lỗi nhận sai để xoa xịu phần nào sự bất bình của dư luận và những người đang thất vọng vì trót đặt niềm tin nhầm chỗ vào thần tượng mà họ luôn yêu mến nhưng trên mạng xã hội, rất nhiều người cho rằng, nếu chỉ xin lỗi là chưa đủ. Sau khi biết được TP Hồ Chí Minh sẽ có những hành động giám sát, xử lý nghiêm các nghệ sĩ quảng cáo mỹ phẩm không đúng quy định được dư luận vô cùng ủng hộ.  

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Từ khóa:   Hồng Vân Quyền Linh showbiz Việt

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