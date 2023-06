Dân mạng 'chỉ mặt điểm tên' NSND Hồng Vân, Quyền Linh và nhiều tên tuổi giữa lúc TP.HCM giám sát, xử lý nghệ sĩ quảng cáo mỹ phẩm trái phép

Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng cho biết: "Sở Y tế cũng phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP, các sở, ngành liên quan giám sát, xử lý nghệ sĩ, diễn viên quảng cáo mỹ phẩm không đúng theo quy định pháp luật".

Sau khi biết được thông tin trên, công chúng đã có những phản ứng vô cùng mạnh mẽ. Nhiều nghê sĩ được cộng đồng mạng “chỉ mặt điểm tên” khi đã và đang quảng cáo cho những sản phẩm không rõ nguồn gốc và có những lời quảng cáo “tâng bốc” cho sản phẩm.

Nhiều nghệ sĩ bị gọi tên giữa lúc TP.HCM giám sát, xử lý nghệ sĩ quảng cáo mỹ phẩm sai quy định. Ảnh: Chụp màn hình

Có thể kể đến một số nghệ sĩ bị CĐM "réo tên" như NSƯT Trịnh Kim Chi, NSND Hồng Vân, Quyền Linh, Công Vinh, diễn viên Thanh Hương, Vân Dung,… Trước đó, rất nhiều nghệ sĩ đã phải hứng chịu sự chỉ trích từ khán giả khi làm người đại diện, thậm chí là quảng cáo bằng cách đăng tải những clip, livestream nói về công dụng “thần thánh” về những loại mỹ phẩm chưa có nguồn gốc, làm người tiêu dùng hoang mang.

Nhiều nghệ sĩ gạo cội khiến công chúng thất vọng, khi bất chấp kiếm tiền mà quên đi sức khỏe của nhiều người. Ảnh: Internet

Khi bị chỉ trích, Nam Thư thừa nhận nội dung bài quảng cáo sản phẩm đăng trên fanpage của cô là hoàn toàn sai nên chân thành gửi lời xin lỗi.

Nghệ sĩ Quyền Linh, người từng khẳng định sản phẩm anh đang giới thiệu có khả năng điều trị tốt gấp 70 lần so với curcumin bình thường - chức năng không được ghi trong giấy xác nhận quảng cáo do Cục An toàn Thực phẩm cấp, cũng bày tỏ sự hối hận: "Vụ việc quảng cáo vừa qua là bài học sâu sắc với tôi sau hơn 20 năm làm nghệ thuật. Tôi xin lỗi khán giả về sự thiếu tiết chế của mình. Đây là bài học để tôi rút kinh nghiệm. Tôi chưa bao giờ quảng cáo sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng”.

NSND Hồng Vân cũng đã nói lời xin lỗi: “Đoạn phim quảng cáo làm cho người tiêu dùng hiểu nhầm về thuốc và thực phẩm chức năng, khiến khán giả bức xúc. Vân xin cúi đầu nhận lỗi vì đã thiếu sót trong việc kiểm tra độ uy tín và cách thức bán hàng của sản phẩm mình quảng cáo”.

Có thể thấy, mặc dù các nghệ sĩ đã lên tiếng xin lỗi nhận sai để xoa xịu phần nào sự bất bình của dư luận và những người đang thất vọng vì trót đặt niềm tin nhầm chỗ vào thần tượng mà họ luôn yêu mến nhưng trên mạng xã hội, rất nhiều người cho rằng, nếu chỉ xin lỗi là chưa đủ. Sau khi biết được TP Hồ Chí Minh sẽ có những hành động giám sát, xử lý nghiêm các nghệ sĩ quảng cáo mỹ phẩm không đúng quy định được dư luận vô cùng ủng hộ.