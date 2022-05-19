Giữ đúng lời hứa, Quyền Linh trực tiếp đến nhà trao xe lăn cho Đặng Hoàng An, thí sinh từng xuất hiện trong Hát cho ngày mai.

Quyền Linh tiếp tục thực hiện hành trình thiện nguyện, đến với những mảnh đời bất hạnh tại xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An để thực hiện lời hứa của mình, giúp đỡ chàng trai Hoàng An bị khuyết tật. Đích thân lặn lội về miền Tây, Quyền Linh mang theo 20 chiếc xe lăn đến tận nhà Hoàng An, để anh hoàn thành tâm nguyện giúp đỡ người chung cảnh ngộ. Trên trang cá nhân, nam MC viết: "Giữ đúng lời hứa, chúng tôi đã tới nhà của Hoàng An để tặng 20 chiếc xe lăn. Con đường rất xa, tìm được con hẻm này cũng rất khó. Chúng tôi đã di chuyển hơn 1 tiếng đồng hồ mới tìm được tới nơi".

Quyền Linh đồng thời chia sẻ những hình ảnh trong buổi trao tặng quà tại Long An, khiến nhiều người không khỏi xúc động. Anh nhận được nhiều tình cảm của bà con, họ có mặt rất sớm, có những bà cụ lớn tuổi cũng nôn nóng được gặp nam MC. Tất cả mọi người đều vui mừng, vỗ tay nhiệt tình trước sự xuất hiện của “MC quốc dân”. Điều này khiến nam MC vô cùng xúc động. Anh ngồi xuống đất ăn bánh tét rồi tỏ ra hạnh phúc khi được các cụ xoa đầu, vuốt má. Quyền Linh giản dị trong cách sống và luôn gần gũi với bà con. Ảnh: FBNV Trước khi trao cho Đặng Hoàng An 20 chiếc xe lăn, nam MC đã ngồi lên xe để kiểm tra độ chắc chắn khiến bà con bật cười. Quyền Linh đã trao 20 chiếc xe lăn, trong đó có 5 chiếc xe đặc biệt hơn, to hơn dành cho những người bị yếu cổ.

Nhận được 20 chiếc xe lăn, Đặng Hoàng An bày tỏ niềm vui vì ước mơ và mong muốn của mình đã thành hiện thực. "Được anh Quyền Linh và nhà tài trợ đã đem 20 chiếc xe lăn này xuống để giúp cho những người cùng cảnh ngộ với em, em rất hạnh phúc", Hoàng An xúc động. Đặng Hoàng An nhận món quà từ Quyền Linh, giờ đây anh có thực hiện tâm nguyện giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ. Ảnh: FBNV Trong tập 20 Hát cho ngày mai, thí sinh Đặng Hoàng An khiến khán giả xúc động trước tấm lòng dành cho cộng đồng và nghị lực vươn lên số phận. Vốn là một giảng viên đại học, nam thí sinh bất ngờ bị tai nạn khiến anh mất đi đôi chân. Sau biến cố đó, Đặng Hoàng An càng khát khao được sống và trao năng lượng tích cực tới những người chung cảnh ngộ. Đến với chương trình Hát cho ngày mai, Đặng Hoàng An mong muốn dùng hết số tiền giành được để mua 20 chiếc xe lăn tặng cho các hoàn cảnh khuyết tật tại quê hương Long An. Cảm động trước tấm lòng của chàng trai này, MC Quyền Linh và chương trình đã quyết định tặng 20 chiếc xe lăn và mua bảo hiểm y tế cho bố của Hoàng An như nguyện vọng của anh. Còn phần thưởng 25 triệu đồng mà nam thí sinh mang về được từ chương trình, MC Quyền Linh khuyên Hoàng An tặng lại cho gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quyen-linh-lan-loi-mang-20-xe-lan-xuong-long-an-vi-loi-hua-voi-chang-trai-tat-nguyen-hanh-trinh-cua-su-menh-thien-nguyen-keo-dai-vo-tan-469806.html