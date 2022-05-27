NSND Hồng Vân đón sinh nhật thứ 56 với ông xã Lê Tuấn Anh và gia đình tại Mỹ

Hậu trường 27/05/2022 21:09

NSND Hồng Vân mới đây đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật đón tuổi 56 của mình bên cạnh người thân và bạn bè tại Mỹ.

Mới đây trang cá nhân của mình, NSND Hồng Vân đã đăng tải trên trang cá nhân của mình những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ 56 của cô. Theo đó, lần này nữ nghệ sĩ đã cùng với gia đình và những người bạn thân thiết đón tuổi mới tại Mỹ.

hong van 1
NSND Hồng Vân đón sinh nhật tại Mỹ bên gia đình và bạn bè - Ảnh: Chụp màn hình

Hạnh phúc bên những người thân yêu, NSND Hồng Vân viết: “Gia đình Simba xin cảm ơn tất cả mọi người đã gửi những lời chúc mừng sinh nhật yêu thương đến bà ngoại Hồng Vân…”.

Để chúc mừng sinh nhật bà xã, nam diễn viên Lê Tuấn Anh đã tự tay làm một bài thơ gửi đến cô: "Chúc mừng “người ấy” của đời tôi/ Muôn vạn niềm thương chẳng nhiều lời/ Tuổi mới bên nàng luôn vui, khoẻ/ Mãi cười hạnh phúc nhé người ơi".

hong van 2
Lê Tuấn Anh làm thơ tặng vợ nhân sinh nhật lần thứ 56 của cô - Ảnh: Chụp màn hình

Cách đây ít lâu, cũng thông qua trang cá nhân của mình, NSND Hồng Vân đã vui mừng thông báo rằng con trai sinh năm 1997 của cô đã tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng ở California, Hoa Kỳ. Được biết, quý tử của cô đã sang Mỹ du học từ năm 14 tuổi, cậu theo học ngành đạo diễn với ước mơ nối nghiệp phụ huynh của mình.

hong van 3
NSND Hồng Vân chúc mừng con trai tốt nghiệp đại học - Ảnh: Chụp màn hình
NSND Hồng Vân đón sinh nhật thứ 56 với ông xã Lê Tuấn Anh và gia đình tại Mỹ - Ảnh 4
Con trai NSND Hồng Vân thừa hưởng 'máu' nghệ thuật từ 2 vị phụ huynh của mình - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, vào đầu năm nay, con gái lớn của NSND Hồng Vân cũng sinh con trai đầu lòng. Thời gian qua, nữ nghệ sĩ đã sang Mỹ vừa để chăm cháu ngoại, vừa đoàn tụ cùng gia đình của mình. Trên trang cá nhân, NSND Hồng Vân cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường của mình cùng với con cháu.

NSƯT Trịnh Kim Chi 'lực bất tòng tâm', không thể 'cứu' được sân khấu kịch của NSND Hồng Vân, nguyên do sâu xa có được 'cảm thông'?

NSƯT Trịnh Kim Chi 'lực bất tòng tâm', không thể 'cứu' được sân khấu kịch của NSND Hồng Vân, nguyên do sâu xa có được 'cảm thông'?

NSƯT Trịnh Kim Chi tiếc với cơ chế hiện tại không thể tiếp tục đảm đương sân khấu này như mong muốn trước đó, để hỗ trợ NSND Hồng Vân.

Xem thêm
Từ khóa:   NSND Hồng Vân Lê Tuấn Anh sinh nhật NSND Hồng Vân

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 43 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 6 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 50 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 40 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An