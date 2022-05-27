NSND Hồng Vân đón sinh nhật thứ 56 với ông xã Lê Tuấn Anh và gia đình tại Mỹ

NSND Hồng Vân mới đây đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật đón tuổi 56 của mình bên cạnh người thân và bạn bè tại Mỹ.

Mới đây trang cá nhân của mình, NSND Hồng Vân đã đăng tải trên trang cá nhân của mình những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ 56 của cô. Theo đó, lần này nữ nghệ sĩ đã cùng với gia đình và những người bạn thân thiết đón tuổi mới tại Mỹ.

NSND Hồng Vân đón sinh nhật tại Mỹ bên gia đình và bạn bè - Ảnh: Chụp màn hình

Hạnh phúc bên những người thân yêu, NSND Hồng Vân viết: “Gia đình Simba xin cảm ơn tất cả mọi người đã gửi những lời chúc mừng sinh nhật yêu thương đến bà ngoại Hồng Vân…”.

Để chúc mừng sinh nhật bà xã, nam diễn viên Lê Tuấn Anh đã tự tay làm một bài thơ gửi đến cô: "Chúc mừng “người ấy” của đời tôi/ Muôn vạn niềm thương chẳng nhiều lời/ Tuổi mới bên nàng luôn vui, khoẻ/ Mãi cười hạnh phúc nhé người ơi".

Lê Tuấn Anh làm thơ tặng vợ nhân sinh nhật lần thứ 56 của cô - Ảnh: Chụp màn hình

Cách đây ít lâu, cũng thông qua trang cá nhân của mình, NSND Hồng Vân đã vui mừng thông báo rằng con trai sinh năm 1997 của cô đã tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng ở California, Hoa Kỳ. Được biết, quý tử của cô đã sang Mỹ du học từ năm 14 tuổi, cậu theo học ngành đạo diễn với ước mơ nối nghiệp phụ huynh của mình.

NSND Hồng Vân chúc mừng con trai tốt nghiệp đại học - Ảnh: Chụp màn hình

Con trai NSND Hồng Vân thừa hưởng 'máu' nghệ thuật từ 2 vị phụ huynh của mình - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, vào đầu năm nay, con gái lớn của NSND Hồng Vân cũng sinh con trai đầu lòng. Thời gian qua, nữ nghệ sĩ đã sang Mỹ vừa để chăm cháu ngoại, vừa đoàn tụ cùng gia đình của mình. Trên trang cá nhân, NSND Hồng Vân cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường của mình cùng với con cháu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nsnd-hong-van-don-sinh-nhat-thu-56-voi-ong-xa-le-tuan-anh-va-gia-dinh-tai-my-471717.html