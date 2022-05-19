Mẹ ruột Hồng Vân hiếm khi lộ diện, thân thế khủng khiến cộng đồng mạng bất ngờ

Mới đây, trên trang cá nhân, NSND Hồng Vân đã chia sẻ bức ảnh chụp cùng mẹ ruột và nhận về nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Sáng nay, ngày 19/5, trên trang cá nhân, NSND Hồng Vân đã chia sẻ bức ảnh chụp cùng mẹ ruột và cho biết hai người sẽ sang nước ngoài kèm dòng trạng thái: "Đưa mẹ đi thăm cháu….tạm biệt Sài Gòn vài tuần nhé".

Bài viết của nữ nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, trước đó, cháu ngoại của nữ nghệ đã chào đời vào ngay dịp Tết Nguyên Đán 2022. Cả nghệ sĩ Hồng Vân và ông xã Lê Tuấn Anh đã sang Mỹ chào đón và chăm sóc khi cháu bé ra đời. Lần này trở lại, Hồng Vân đưa mẹ ruột đi cùng, còn đặc biệt mua vé hạng thương gia để bà được thoải mái nhất có thể.

Sự xuất hiện của mẹ nghệ sĩ Hồng Vân nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng và các đồng nghiệp. Nhiều người gửi lời hỏi thăm sức khỏe, đồng thời khen ngợi vẻ ngoài trẻ trung vượt tuổi của bà.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh:Chụp màn hình

Theo Người Lao Động, mẹ ruột của Hồng Vân là bà Đặng Thị Hồng Phương - kỹ sư hóa học Viện khoa học xã hội. Hiện tại, bà đã về hưu và tận hưởng cuộc sống bình yên cùng chồng là ông Ngô Kế Sương - tiến sĩ Viện Công nghệ Sinh học TP.HCM. Dù cả hai đều không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng luôn ủng hộ nguyên vọng theo nghiệp diễn của con.

Bố mẹ nữ nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Những năm tháng chiến tranh ác liệt ở miền Bắc, ba tôi đi du học ở nước ngoài, nhà một nách hai con, mẹ chống chọi với biết bao khó nhọc. Tôi còn nhớ như in những đợt sơ tán, mẹ vừa tay bồng, tay bế chị em tôi, vừa tìm chỗ trú bom, mà chẳng chút nao lòng. Chị em tôi đã lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn mọi bề. Mẹ đã từng nhịn ăn để cho chúng tôi no” - NSND Hồng Vân nhớ lại.

Trong thời điểm TP.HCM giãn cách xã hội, Hồng Vân có nhiều thời gian hơn để ở cùng bố mẹ. Những hình ảnh đời thường giản dị của cả nhà từng được cô chia sẻ lên mạng xã hội, được mọi người ngưỡng mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-ruot-hong-van-hiem-khi-lo-dien-than-the-khung-khien-cong-dong-mang-bat-ngo-469863.html