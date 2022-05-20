NSND Hồng Vân bất ngờ bật khóc nức nở trước mặt học trò, tiết lộ mong ước trước khi sang Mỹ

Mới đây, NSND Hồng Vân đã rơi nước mắt ngay trên sân khấu trong ngày tốt nghiệp của học viên khóa 16 do chính cô đào tạo. Nữ nghệ sĩ chia sẻ sân khấu mà cô đang đứng đã hiện diện được 22 năm nhưng sau đêm nay, Hồng Vân sẽ "hạn chế" gặp lại khán giả.

Nghệ sĩ Hồng Vân nghẹn ngào chia sẻ: “Thực sự Vân rất là buồn. Vân buồn lắm nhưng mà Vân không có dám lộ ra nỗi buồn này với tất cả các em cũng như là các bạn bè đồng nghiệp. Nhưng mà hôm nay thực sự chỉ còn một buổi nữa của lớp nhưng mà Vân lại không dự được bởi vì ngày 19 này là Vân quay đi bên kia để dự lễ tốt nghiệp của con trai, cho nên Vân không thể đi được. Sau ngày đó thì chúng ta không biết là sẽ đứng ở sân khấu này hay là một sân khấu khác. Chắc chắn là chúng ta sẽ không dừng lại, nhưng mà tại vì cái nơi này nó thân thuộc với mình quá cho nên là mình buồn lắm. Bây giờ mà có một điều ước thì Vân chỉ ước là cô trò chúng ta còn được đứng trên mặt sàn sân khấu này để mà biểu diễn cho khán giả. Không biết mọi người có ước giống Vân không?”