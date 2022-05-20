NSND Hồng Vân bất ngờ bật khóc nức nở trước mặt học trò, tiết lộ mong ước trước khi sang Mỹ

Mới đây, NSND Hồng Vân đã bật khóc và thổ lộ hết những cảm xúc dồn nén trong suốt quãng thời gian vừa qua.
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Mới đây, NSND Hồng Vân đã rơi nước mắt ngay trên sân khấu trong ngày tốt nghiệp của học viên khóa 16 do chính cô đào tạo. Nữ nghệ sĩ chia sẻ sân khấu mà cô đang đứng đã hiện diện được 22 năm nhưng sau đêm nay, Hồng Vân sẽ "hạn chế" gặp lại khán giả.
Nghệ sĩ Hồng Vân nghẹn ngào chia sẻ: “Thực sự Vân rất là buồn. Vân buồn lắm nhưng mà Vân không có dám lộ ra nỗi buồn này với tất cả các em cũng như là các bạn bè đồng nghiệp. Nhưng mà hôm nay thực sự chỉ còn một buổi nữa của lớp nhưng mà Vân lại không dự được bởi vì ngày 19 này là Vân quay đi bên kia để dự lễ tốt nghiệp của con trai, cho nên Vân không thể đi được. Sau ngày đó thì chúng ta không biết là sẽ đứng ở sân khấu này hay là một sân khấu khác. Chắc chắn là chúng ta sẽ không dừng lại, nhưng mà tại vì cái nơi này nó thân thuộc với mình quá cho nên là mình buồn lắm. Bây giờ mà có một điều ước thì Vân chỉ ước là cô trò chúng ta còn được đứng trên mặt sàn sân khấu này để mà biểu diễn cho khán giả. Không biết mọi người có ước giống Vân không?”
Hồng Vân cho biết đây là cảm xúc cô đã dồn nén bấy lâu nay. Cô tiếp tục chia sẻ về sự tâm huyết với bộ môn nghệ thuật truyền thống: “Hôm nay các em học sinh ở dưới sẽ biết diễn chèo nó sẽ như thế nào, diễn tuồng sẽ ra làm sao, diễn kịch như thế nào, còn diễn cải lương nữa. Cái nghệ thuật sân khấu của mình nó tuyệt vời lắm mọi người, mà bây giờ để nó mai một đi thì rất là phí”.
Cuối cùng, nữ nghệ sĩ gửi gắm mong muốn của mình vào lứa thế hệ diễn viên sân khấu trẻ: "Vân muốn là các em từ lúc đi học đến khi ra nghề nếu giữ được thì mình cứ cố gắng mình giữ, đừng bao giờ để phôi phai cái đam mê của mình.”
Trước đó, nữ nghệ sĩ thông báo tình hình khó khăn của sân khấu Phú Nhuận. Hồng Vân cho biết hiện hợp đồng với đơn vị chủ quản địa điểm thay đổi, ngoài ra, dịch ảnh hưởng lớn khiến sân khấu hoạt động cầm chừng, vắng khán giả, chị phải tìm cách để tồn tại.
Theo đó, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi sẽ thay chị thực hiện các vở diễn cuối tuần. Những kịch mục từng ghi dấu ấn với khán giả như Ma nữ không chồng, Người vợ ma... ngưng diễn, thay bằng các vở mới được đầu tư hơn. Sân khấu này được nghệ sĩ Hồng Vân thành lập sân khấu Phú Nhuận năm 2000 đến nay. Điểm diễn từng được đánh giá cao nhờ kịch giải trí có doanh thu tốt, song song với các vở đạt chất lượng nghệ thuật như Nỏ thần, Số đỏ, Chí Phèo, Kỹ nghệ lấy Tây... dựa theo các tác phẩm văn học.