Quang Lê hé lộ chuyện bị Hoài Linh chê 'hát dở', quyết tâm làm việc này để 'phục thù'?

Hậu trường 18/06/2022 15:10

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Quang Lê bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đề cập đến việc từng bị danh hài Hoài Linh chê hát không hay, quyết "phục thù" khiến dân tình chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Quang Lê bất ngờ đăng tải dòng trạng thái: "Quang Lê bị Hoài Linh chê hát dở, quyết bái sư Hương Lan để chinh phục. Chi tiết dưới comments". Bên dưới phần bình luận, nam ca sĩ đã chia sẻ đoạn clip mới nhất trong series cuộc sống tại Mỹ của mình mà lần này là đến thăm nhà anh ca Hương Lan.

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Bài viết của Quang Lê trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Tại đây, Quang Lê cho biết Hương Lan chính là mẹ nuôi cũng như một người thầy mà anh kính trọng trong sự nghiệp ca hát từ những ngày đầu. Nữ ca sĩ cũng tỏ ra vui vẻ, đưa Quang Lê đi một vòng tham quan, khu vườn, nhà cửa và chia sẻ nhiều điều về cuộc sống ở hải ngoại.

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Hương Lan đưa Quang Lê tham quan một vòng ngôi nhà của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Cũng trong đoạn clip, Quang Lê tiết lộ rất ngại ngùng khi nghe tác phẩm đầu tay. Anh cho hay, vào những ngày đầu đi hát, anh chưa hình thành được phong cách âm nhạc nên vẫn còn nhiều thiếu sót. Điều này khiến nhiều đàn anh, đàn chị trong nghề mà đặc biệt là danh hài Hoài Linh nhắc nhở, thậm chí chê thẳng mặt.

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Quang Lê  và Hương Lan - Ảnh: Chụp màn hình

"Hồi đó, tôi chưa học hát với ai bao giờ. Nghĩ thế nào thì hát thế đó. Lúc đó, anh Hoài Linh và một chủ trung tâm âm nhạc nghe tôi hát đều chê tôi hát dở, luyến láy tùm lum. Họ bảo phải nghe Hương Lan hát mới được. Thế là tôi tìm đến ca sĩ Hương Lan để học. Tôi còn nhớ điều đầu tiên mẹ nhắn nhủ mình hãy cố gắng luyện tập và chờ đi, 10 năm sau nghe lại chắc chắn con sẽ thấy rất khác" - QuanG Lê chia sẻ.

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Danh hài Hoài Linh - Ảnh: Internet

Sau khi nghe những giải bày của "con nuôi", Hương Lan cho biết bản thân nam ca sĩ là một người cần cù, chịu khó. Anh đến nhà Hương Lan giữa đêm vì gặp vấn đề trong xử lý ca khúc, có thể thấy tâm huyết với nghề của Quang Lê vô cùng đáng học hỏi và phát huy.

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Bình luận bên dưới đoạn clip - Ảnh: Chụp màn hình

Đoạn clip sau khi chia sẻ đã nhận về đông đảo sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho giọng hát của Hương Lan cũng như khen ngợi sự dễ thương, bình di của hai giọng ca đình đám.

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