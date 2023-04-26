Lệ Quyên bị 'quay lén' khi chạy show, giọng hát và sắc vóc ra sao mà khiến dân tình không ngừng bàn tán xôn xao?

Sao Việt 26/04/2023 19:25

Những hình ảnh của Lệ Quyên được dân mạng bàn tán sôi nổi.

Mới đây, Lệ Quyên đã đăng tải lên trang TikTok cá nhân đoạn clip bị "quay lén" từ sau lưng khi nữ ca sĩ đi hát tại một quán bar. Mặc dù đoạn clip ngắn ngủi thế nhưng đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Trong đêm diễn này, Lệ Quyên đã thể hiện bản hit đình đám của mình - Nỗi đau ngự trị. Đây là ca khúc với phần điệp khúc với những nốt treo khá cao và căng, tuy nhiên Lệ Quyên đã thể hiện rất tròn trịa, khoe được sự nội lực trong giọng hát của mình.

Lệ Quyên bị 'quay lén' khi chạy show, giọng hát và sắc vóc ra sao mà khiến dân tình không ngừng bàn tán xôn xao? - Ảnh 1
Lệ Quyên đã đăng tải lên trang TikTok cá nhân đoạn clip bị "quay lén" từ sau lưng khi nữ ca sĩ đi hát tại một quán bar - Ảnh: Cắt từ clip 

Bên cạnh đó, nhiều người cũng khen ngợi vóc dáng nuột nà của nữ ca sĩ ở độ tuổi tứ tuần. Dù khoảng cách quay khá xa, nhưng vẫn dễ dàng nhận thấy dáng vóc và làn da của Lệ Quyên rất tỏa sáng. 

Lệ Quyên bị 'quay lén' khi chạy show, giọng hát và sắc vóc ra sao mà khiến dân tình không ngừng bàn tán xôn xao? - Ảnh 2
Lệ Quyên đã cho ra mắt sản phẩm THE BEST COVER ACOUSTIC ONE SHOT - Ảnh: Internet

Khoảng cuối năm, Lệ Quyên đã cho ra mắt sản phẩm THE BEST COVER ACOUSTIC ONE SHOT. Đây chính là tập hợp những tình khúc nổi tiếng cũng như những bài hát trẻ được Lệ Quyên làm mới lại và thể hiện. Hơn chục năm đứng trên sân khấu, Lệ Quyên vẫn là nữ ca sĩ nhận được nhiều sự yêu mến và ủng hộ từ phía khán giả trong mỗi tiết mục.

Lệ Quyên bị 'quay lén' khi chạy show, giọng hát và sắc vóc ra sao mà khiến dân tình không ngừng bàn tán xôn xao? - Ảnh 3
Hơn chục năm đứng trên sân khấu, Lệ Quyên vẫn là nữ ca sĩ nhận được nhiều sự yêu mến và ủng hộ từ phía khán giả - Ảnh: Internet

Lệ Quyên sinh năm 1981, là con út trong gia đình bốn anh em, có truyền thống nghệ thuật, cha mẹ cô đều là những nghệ sĩ hát chèo. Năm 2004, chị phát hành album Giấc mơ có thật với nhiều ca khúc hit như Hãy trả lời em (Tuấn Nghĩa), Thôi đừng chiêm bao (Tường Văn). Năm 2009, chị vào TP HCM lập nghiệp và theo dòng nhạc xưa. Từ năm 2010, ca sĩ phát hành chuỗi ấn phẩm nhạc mang tên Khúc tình xưa. Năm 2019, Lệ Quyên tổ chức liveshow Q Show 2 kỷ niệm 20 năm ca hát. Năm 2021, cô thực hiện liveshow Lệ Quyên ft Người tình. 

Bị nói vô ơn với khán giả, Lệ Quyên đáp trả cực gắt

Bị nói vô ơn với khán giả, Lệ Quyên đáp trả cực gắt

Bình luận của ca sĩ Lệ Quyên trước lời nhắn nhủ của khán giả đã nhận được sự quan tâm từ dân mạng.

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