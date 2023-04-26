Lệ Quyên bị 'quay lén' khi chạy show, giọng hát và sắc vóc ra sao mà khiến dân tình không ngừng bàn tán xôn xao?

Mới đây, Lệ Quyên đã đăng tải lên trang TikTok cá nhân đoạn clip bị "quay lén" từ sau lưng khi nữ ca sĩ đi hát tại một quán bar. Mặc dù đoạn clip ngắn ngủi thế nhưng đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Trong đêm diễn này, Lệ Quyên đã thể hiện bản hit đình đám của mình - Nỗi đau ngự trị. Đây là ca khúc với phần điệp khúc với những nốt treo khá cao và căng, tuy nhiên Lệ Quyên đã thể hiện rất tròn trịa, khoe được sự nội lực trong giọng hát của mình.

Lệ Quyên đã đăng tải lên trang TikTok cá nhân đoạn clip bị "quay lén" từ sau lưng khi nữ ca sĩ đi hát tại một quán bar - Ảnh: Cắt từ clip

Bên cạnh đó, nhiều người cũng khen ngợi vóc dáng nuột nà của nữ ca sĩ ở độ tuổi tứ tuần. Dù khoảng cách quay khá xa, nhưng vẫn dễ dàng nhận thấy dáng vóc và làn da của Lệ Quyên rất tỏa sáng.