Lệ Quyên bị 'quay lén' khi chạy show, giọng hát và sắc vóc ra sao mà khiến dân tình không ngừng bàn tán xôn xao?

Lệ Quyên đã cho ra mắt sản phẩm THE BEST COVER ACOUSTIC ONE SHOT - Ảnh: Internet

Khoảng cuối năm, Lệ Quyên đã cho ra mắt sản phẩm THE BEST COVER ACOUSTIC ONE SHOT. Đây chính là tập hợp những tình khúc nổi tiếng cũng như những bài hát trẻ được Lệ Quyên làm mới lại và thể hiện. Hơn chục năm đứng trên sân khấu, Lệ Quyên vẫn là nữ ca sĩ nhận được nhiều sự yêu mến và ủng hộ từ phía khán giả trong mỗi tiết mục.

Lệ Quyên sinh năm 1981, là con út trong gia đình bốn anh em, có truyền thống nghệ thuật, cha mẹ cô đều là những nghệ sĩ hát chèo. Năm 2004, chị phát hành album Giấc mơ có thật với nhiều ca khúc hit như Hãy trả lời em (Tuấn Nghĩa), Thôi đừng chiêm bao (Tường Văn). Năm 2009, chị vào TP HCM lập nghiệp và theo dòng nhạc xưa. Từ năm 2010, ca sĩ phát hành chuỗi ấn phẩm nhạc mang tên Khúc tình xưa. Năm 2019, Lệ Quyên tổ chức liveshow Q Show 2 kỷ niệm 20 năm ca hát. Năm 2021, cô thực hiện liveshow Lệ Quyên ft Người tình.