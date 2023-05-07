Lệ Quyên diện đồ cắt xẻ táo bạo khiến người xem 'mắt tròn mắt dẹt' ái ngại

Sao Việt 07/05/2023 09:54

Bộ jumpsuit ôm sát với những đường cut-out táo bạo giúp Lệ Quyên khoe body đẹp vạn người mê.

Lệ Quyên đã chia sẻ bức ảnh khoe vóc dáng nuột nà trong bộ jumpsuit bốc lửa. Phô trương đường cong ấn tượng với vòng eo thon gọn không chút mỡ, nữ ca sĩ khiến hội chị em phải trầm trồ ghen tị.  Dù ở độ tuổi U50, vóc dáng của Lệ Quyên vẫn chuẩn chỉnh, không hề thua kém mỹ nhân nào.

Lệ Quyên diện đồ cắt xẻ táo bạo khiến người xem 'mắt tròn mắt dẹt' ái ngại - Ảnh 1
Phần cổ áo được khoét sâu hun hút, để lộ một phần vòng 1 đẹp mắt của nữ ca sĩ.

 "Nữ hoàng phòng trà" khoe tròn đường cong siêu thực với bộ cánh mỏng tanh. Trái ngược với những bộ cánh xa hoa lộng lẫy như thường lệ, giọng ca Sầu tím thiệp hồng đã lột xác bất ngờ với phong cách cực kỳ lạ mắt ở tuổi 42.

Lệ Quyên diện đồ cắt xẻ táo bạo khiến người xem 'mắt tròn mắt dẹt' ái ngại - Ảnh 2
Body vạn người mê của Lệ Quyên một lần nữa khiến fan xao xuyến khi cô khoe ra trong bộ jumpsuit cut-out cực gợi cảm.

 Trang phục ôm sát tôn vóc dáng mảnh mai. Những đường cắt xuyên thấu cùng thiết kế xẻ sâu ở vòng 1 mang đến nét gợi cảm. Đáng chú ý, Lệ Quyên dường như trẻ ra chục tuổi với kiểu tóc ngắn gẩy light ấn tượng.

Lệ Quyên diện đồ cắt xẻ táo bạo khiến người xem 'mắt tròn mắt dẹt' ái ngại - Ảnh 3
Tuy nhiên, ở bức hình thứ 2, phần thân dưới của bạn gái Lâm Bảo Châu đã để lộ khác nhiều da thịt ở vùng nhạy cảm khiến người hâm mộ có chút "ngượng ngùng" ở thị giác. 

 Đi kèm với loạt ảnh này, Lệ Quyên có những chiêm nghiệm về thanh xuân khiến dân tình phải gật gù đồng ý. "Nữ hoàng phòng trà viết": Thanh xuân của Quyên có thể được viết theo cách tươi mới của khi ấy đôi mươi với những bản Balad. Nhưng hôm nay thanh xuân ấy cũng có thể được tái hiện lại một lần nữa với diện mạo mới của Lệ Quyên cực chill, sexy một cách thong dong đầy quyến rũ. Như thể,thanh xuân không bao giờ kết thúc. Nó chỉ được khắc sâu thêm bởi ánh mắt, đôi môi và là tất cả những gì gây xao xuyến nhất ở bên trong người phụ nữ trưởng thành.

Lệ Quyên diện đồ cắt xẻ táo bạo khiến người xem 'mắt tròn mắt dẹt' ái ngại - Ảnh 4
"Nữ hoàng bolero" rất tự tin mỗi khi mặc trang phục khoe ba vòng bắt mắt.

 Nhờ tập luyện chăm chỉ cùng chế độ ăn khoa học, ở tuổi 42 Lệ Quyên vẫn giữ được vóc dáng và vẻ ngoài tươi trẻ như thiếu nữ.

Lệ Quyên diện đồ cắt xẻ táo bạo khiến người xem 'mắt tròn mắt dẹt' ái ngại - Ảnh 5
Lệ Quyên diện bikini khoe đường cong chuẩn chỉnh khiến người hâm mộ mắt tròn mắt dẹt

 

Lệ Quyên diện đồ cắt xẻ táo bạo khiến người xem 'mắt tròn mắt dẹt' ái ngại - Ảnh 6
Cũng chính vì trẻ hơn tuổi rất nhiều nên khi sánh vai cùng tình trẻ Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên không hề bị soi khoảng cách tuổi tác.

Sau khi đổ vỡ hôn nhân, Lệ Quyên đã tiến tới mối quan hệ tình cảm với Lâm Bảo Châu. Hậu công khai chuyện yêu đương, cặp đôi thoải mái xuất hiện cùng nhau tại sự kiện. Ngoài ra, cả hai còn cùng nhau du lịch khắp nơi.

Chiêm ngưỡng biệt thự dát vàng triệu USD của Lệ Quyên: xa hoa lộng lẫy rộng 600m2, tuyên bố 3,6 tỷ chỉ mua được cổng nhà

Chiêm ngưỡng biệt thự dát vàng triệu USD của Lệ Quyên: xa hoa lộng lẫy rộng 600m2, tuyên bố 3,6 tỷ chỉ mua được cổng nhà

Xét về độ giàu có và chịu chơi hiếm ai qua được Lệ Quyên. Trên trang cá nhân, Lệ Quyên chia sẻ về căn biệt thự khiến ai nấy trầm trồ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lệ Quyên Vóc dáng của Lệ Quyên Lệ Quyên Lâm Bảo Châu

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 42 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 12 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 2 giờ 39 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm