Lệ Quyên diện đồ cắt xẻ táo bạo khiến người xem 'mắt tròn mắt dẹt' ái ngại

Bộ jumpsuit ôm sát với những đường cut-out táo bạo giúp Lệ Quyên khoe body đẹp vạn người mê.

Lệ Quyên đã chia sẻ bức ảnh khoe vóc dáng nuột nà trong bộ jumpsuit bốc lửa. Phô trương đường cong ấn tượng với vòng eo thon gọn không chút mỡ, nữ ca sĩ khiến hội chị em phải trầm trồ ghen tị. Dù ở độ tuổi U50, vóc dáng của Lệ Quyên vẫn chuẩn chỉnh, không hề thua kém mỹ nhân nào. Phần cổ áo được khoét sâu hun hút, để lộ một phần vòng 1 đẹp mắt của nữ ca sĩ. "Nữ hoàng phòng trà" khoe tròn đường cong siêu thực với bộ cánh mỏng tanh. Trái ngược với những bộ cánh xa hoa lộng lẫy như thường lệ, giọng ca Sầu tím thiệp hồng đã lột xác bất ngờ với phong cách cực kỳ lạ mắt ở tuổi 42.

Body vạn người mê của Lệ Quyên một lần nữa khiến fan xao xuyến khi cô khoe ra trong bộ jumpsuit cut-out cực gợi cảm. Trang phục ôm sát tôn vóc dáng mảnh mai. Những đường cắt xuyên thấu cùng thiết kế xẻ sâu ở vòng 1 mang đến nét gợi cảm. Đáng chú ý, Lệ Quyên dường như trẻ ra chục tuổi với kiểu tóc ngắn gẩy light ấn tượng. Tuy nhiên, ở bức hình thứ 2, phần thân dưới của bạn gái Lâm Bảo Châu đã để lộ khác nhiều da thịt ở vùng nhạy cảm khiến người hâm mộ có chút "ngượng ngùng" ở thị giác. Đi kèm với loạt ảnh này, Lệ Quyên có những chiêm nghiệm về thanh xuân khiến dân tình phải gật gù đồng ý. "Nữ hoàng phòng trà viết": Thanh xuân của Quyên có thể được viết theo cách tươi mới của khi ấy đôi mươi với những bản Balad. Nhưng hôm nay thanh xuân ấy cũng có thể được tái hiện lại một lần nữa với diện mạo mới của Lệ Quyên cực chill, sexy một cách thong dong đầy quyến rũ. Như thể,thanh xuân không bao giờ kết thúc. Nó chỉ được khắc sâu thêm bởi ánh mắt, đôi môi và là tất cả những gì gây xao xuyến nhất ở bên trong người phụ nữ trưởng thành.

"Nữ hoàng bolero" rất tự tin mỗi khi mặc trang phục khoe ba vòng bắt mắt. Nhờ tập luyện chăm chỉ cùng chế độ ăn khoa học, ở tuổi 42 Lệ Quyên vẫn giữ được vóc dáng và vẻ ngoài tươi trẻ như thiếu nữ. Lệ Quyên diện bikini khoe đường cong chuẩn chỉnh khiến người hâm mộ mắt tròn mắt dẹt Cũng chính vì trẻ hơn tuổi rất nhiều nên khi sánh vai cùng tình trẻ Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên không hề bị soi khoảng cách tuổi tác. Sau khi đổ vỡ hôn nhân, Lệ Quyên đã tiến tới mối quan hệ tình cảm với Lâm Bảo Châu. Hậu công khai chuyện yêu đương, cặp đôi thoải mái xuất hiện cùng nhau tại sự kiện. Ngoài ra, cả hai còn cùng nhau du lịch khắp nơi.

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