Lệ Quyên diện đồ cắt xẻ táo bạo khiến người xem 'mắt tròn mắt dẹt' ái ngại

Bộ jumpsuit ôm sát với những đường cut-out táo bạo giúp Lệ Quyên khoe body đẹp vạn người mê.
- Lệ Quyên vào vai gái bản thế nào mà khiến Lâm Bảo Châu u mê chỉ muốn bắt về làm vợ ?
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Lệ Quyên đã chia sẻ bức ảnh khoe vóc dáng nuột nà trong bộ jumpsuit bốc lửa. Phô trương đường cong ấn tượng với vòng eo thon gọn không chút mỡ, nữ ca sĩ khiến hội chị em phải trầm trồ ghen tị. Dù ở độ tuổi U50, vóc dáng của Lệ Quyên vẫn chuẩn chỉnh, không hề thua kém mỹ nhân nào.
"Nữ hoàng phòng trà" khoe tròn đường cong siêu thực với bộ cánh mỏng tanh. Trái ngược với những bộ cánh xa hoa lộng lẫy như thường lệ, giọng ca Sầu tím thiệp hồng đã lột xác bất ngờ với phong cách cực kỳ lạ mắt ở tuổi 42.
Trang phục ôm sát tôn vóc dáng mảnh mai. Những đường cắt xuyên thấu cùng thiết kế xẻ sâu ở vòng 1 mang đến nét gợi cảm. Đáng chú ý, Lệ Quyên dường như trẻ ra chục tuổi với kiểu tóc ngắn gẩy light ấn tượng.
Đi kèm với loạt ảnh này, Lệ Quyên có những chiêm nghiệm về thanh xuân khiến dân tình phải gật gù đồng ý. "Nữ hoàng phòng trà viết": Thanh xuân của Quyên có thể được viết theo cách tươi mới của khi ấy đôi mươi với những bản Balad. Nhưng hôm nay thanh xuân ấy cũng có thể được tái hiện lại một lần nữa với diện mạo mới của Lệ Quyên cực chill, sexy một cách thong dong đầy quyến rũ. Như thể,thanh xuân không bao giờ kết thúc. Nó chỉ được khắc sâu thêm bởi ánh mắt, đôi môi và là tất cả những gì gây xao xuyến nhất ở bên trong người phụ nữ trưởng thành.
Nhờ tập luyện chăm chỉ cùng chế độ ăn khoa học, ở tuổi 42 Lệ Quyên vẫn giữ được vóc dáng và vẻ ngoài tươi trẻ như thiếu nữ.
Sau khi đổ vỡ hôn nhân, Lệ Quyên đã tiến tới mối quan hệ tình cảm với Lâm Bảo Châu. Hậu công khai chuyện yêu đương, cặp đôi thoải mái xuất hiện cùng nhau tại sự kiện. Ngoài ra, cả hai còn cùng nhau du lịch khắp nơi.