Kỷ lục mới: Cháy vé sau vài phút mở bán, các fan 'đổ bộ' chờ 'Show của Đen'

Sao Việt 08/05/2023 10:23

Đen chính thức tung teaser Show của Đen Hà Nội trong sự háo hức của hàng triệu người hâm mộ. Những tấm vé cuối cùng đang đến với các fan, chờ ngày Đen chính thức tái ngộ khán giả.

Trở lại sau một thời gian khá dài ấp ủ và chuẩn bị, "Show của Đen" Hà Nội hứa hẹn sẽ mang đến nhiều màn trình diễn mới cùng những khoảnh khắc đáng nhớ. Liveshow sẽ diễn ra vào lúc 20:00 ngày 27/5/2023 tới đây tại Cung điền kinh Mỹ Đình. 

Kỷ lục mới: Cháy vé sau vài phút mở bán, các fan 'đổ bộ' chờ 'Show của Đen' - Ảnh 1

Liveshow sẽ diễn ra vào lúc 20:00 ngày 27/5/2023 tới đây tại Cung điền kinh Mỹ Đình -

Ảnh : Internet

Đây là đêm diễn kỷ niệm 10 năm ca hát, đông thời "Show của Đen" còn truyền tải cho khán giả những cảm hứng sống tích cực hơn, cổ vũ người trẻ hãy đứng lên theo đuổi đam mê của bản thân.

Kỷ lục mới: Cháy vé sau vài phút mở bán, các fan 'đổ bộ' chờ 'Show của Đen' - Ảnh 2
Đen đã chính thức tung teaser Show của Đen Hà Nội - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ, "Show của Đen" với hơn 5000 khán giả tham dự, đã "cháy vé" chỉ trong vòng 8 phút mở bán. “Hoành tráng hơn cả mong đợi” – Đó là một trong số rất nhiều bình luận của khán giả sau khi thưởng thức liveshow đầu tay của Đen Vâu. Người ta vẫn nghĩ sân khấu biểu diễn của giới Indie, Underground chỉ cần mộc mạc, đơn giản nhưng Show của Đen lại thành công “bước ra ánh sáng” và còn trở thành điểm sáng ấn tượng nhờ sự đầu tư chỉn chu từ phần âm nhạc đến quy mô tổ chức. 

Đen Vâu là rapper Việt đầu tiên dám hát live với ban nhạc sống trong hơn 2 giờ đồng hồ liên tục, thể hiện khả năng khuấy động không khí đỉnh cao mà vẫn giữ vững phong độ để trình diễn đến 20 ca khúc. Sự đồng điệu trong từng câu chuyện âm nhạc và ca từ đã kết nối hàng nghìn trái tim với người nghệ sĩ Đen Vâu, xoá mờ đi những ranh giới vô hình người ta vẫn đặt ra giữa các nghệ sĩ Mainstream và Underground, Indie. 

Kỷ lục mới: Cháy vé sau vài phút mở bán, các fan 'đổ bộ' chờ 'Show của Đen' - Ảnh 3
Đen Vâu trong show lần này - Ảnh: Internet

Trước đó, 4 năm về trước, vào 9/11/2019, Đen đã tổ chức liveshow đầu tiên trong sự nghiệp tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM. “Show của Đen” TP.HCM quy tụ những cái tên đình đám trong giới Indie, Underground tại Việt Nam - Vũ, Ngọt Band, Lynk Lee, Linh Cáo, Kimmese, ban nhạc Màu Nước và hai khách mời bất ngờ xuất hiện trên sân khấu - ca sĩ Ngọc Linh và Hoa hậu H'Hen Niê. Ngọc Linh song ca với Đen ca khúc 10 Năm đầy ý nghĩa, còn Hoa hậu H’Hen Niê lại rạng rỡ, catwalk đầy thần thái bên cạnh Đen trong phần trình diễn "Bài Này Chill Phết".

Kỷ lục mới: Cháy vé sau vài phút mở bán, các fan 'đổ bộ' chờ 'Show của Đen' - Ảnh 4
Đen Vâu đầy thần thái trong lúc biểu diễn - Ảnh: Internet
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