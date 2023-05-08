Chuyện gì đây: Tuấn Hưng nhắc đích danh Sơn Tùng M-TP với lời lẽ gây chú ý trên livestream?

Vốn là 1 tên tuổi kỳ cựu của làng nhạc Việt, có lẽ Tuấn Hưng chính là "thần tượng của thần tượng" thế nên việc nam ca sĩ chủ động nhắc tên 1 đàn em là điều tương đối hiếm gặp. Tuy nhiên mới đây, trên nền tảng mạng xã hội Tiktok đang lan truyền một đoạn trích từ buổi livestream của Tuấn Hưng. Trong đó, giọng ca Tìm lại bầu trời đã có những chia sẻ khá chân thành khi nhắc tới Sơn Tùng.

Cụ thể, trong lúc giọng ca Nắm lấy tay anh vừa lái xe vừa trò chuyện nói về Sơn Tùng. Anh bày tỏ: "Sơn Tùng là 1 trong những nghệ sĩ trẻ, tài năng của làng nhạc Việt chúng ta. Cậu ấy đã làm rất tốt với tư duy âm nhạc của cậu ấy...". Hiện, đoạn clip trên đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng. Thông qua những chia sẻ ngắn của ông bố 3 con, có thể thấy anh rất quý trọng, đánh giá cao tư duy âm nhạc và hướng đi của Sơn Tùng.

Đây không phải lần đầu Tuấn Hưng khen ngợi đàn em Sơn Tùng. Trước đây khá lâu, anh từng có khoảnh khắc hội ngộ giọng ca gốc Thái Bình và còn chụp hình kỉ niệm vui vẻ với nhau.

Trong lần hội ngộ cùng Sơn Tùng và Isaac, Tuấn Hưng đã không ngần ngại dành lời khen cho 2 nam ca sĩ. Chưa kể, bé Su Hào - con trai Tuấn Hưng cũng rất "mê" Isaac và Sơn Tùng. Anh nói: "Bố Su Hào và Su Hào rất quí 2 chú này vì luôn cố gắng không ngừng cho sự nghiệp! Su Hào xem Youtube của 2 chú nhiều hơn xem Bố đấy. Đấy là vấn đề quan trọng".

Tuấn Hưng và con trai trong lần hội ngộ cùng Sơn Tùng và Isaac - Ảnh: Internet

Gần đây, vào tối (4/5), Sơn Tùng M-TP đã chính thức tung ra sản phẩm âm nhạc mới mang tên Making My Way. Khác với những lần comeback trước, ca khúc mới lại được nam ca sĩ phát hành dưới dạng MV lyric và công bố trên các nền tảng nghe nhạc, thay vì ra MV chính thức như trước kia.