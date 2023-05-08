Chuyện gì đây: Tuấn Hưng nhắc đích danh Sơn Tùng M-TP với lời lẽ gây chú ý trên livestream?

Sao Việt 08/05/2023 10:02

Tuấn Hưng đã có những chia sẻ liên quan đến Sơn Tùng M-TP trong buổi phát trực tiếp (livestream) mới đây.

Vốn là 1 tên tuổi kỳ cựu của làng nhạc Việt, có lẽ Tuấn Hưng chính là "thần tượng của thần tượng" thế nên việc nam ca sĩ chủ động nhắc tên 1 đàn em là điều tương đối hiếm gặp. Tuy nhiên mới đây, trên nền tảng mạng xã hội Tiktok đang lan truyền một đoạn trích từ buổi livestream của Tuấn Hưng. Trong đó, giọng ca Tìm lại bầu trời đã có những chia sẻ khá chân thành khi nhắc tới Sơn Tùng.

Chuyện gì đây: Tuấn Hưng nhắc đích danh Sơn Tùng M-TP với lời lẽ gây chú ý trên livestream? - Ảnh 1

Tuấn Hưng trong buổi livestream gần đây

Cụ thể, trong lúc giọng ca Nắm lấy tay anh vừa lái xe vừa trò chuyện nói về Sơn Tùng. Anh bày tỏ: "Sơn Tùng là 1 trong những nghệ sĩ trẻ, tài năng của làng nhạc Việt chúng ta. Cậu ấy đã làm rất tốt với tư duy âm nhạc của cậu ấy...". Hiện, đoạn clip trên đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng. Thông qua những chia sẻ ngắn của ông bố 3 con, có thể thấy anh rất quý trọng, đánh giá cao tư duy âm nhạc và hướng đi của Sơn Tùng.

Chuyện gì đây: Tuấn Hưng nhắc đích danh Sơn Tùng M-TP với lời lẽ gây chú ý trên livestream? - Ảnh 2

Sơn Tùng chụp hình cùng Tuấn Hưng và con trai - Ảnh: Internet

Đây không phải lần đầu Tuấn Hưng khen ngợi đàn em Sơn Tùng. Trước đây khá lâu, anh từng có khoảnh khắc hội ngộ giọng ca gốc Thái Bình và còn chụp hình kỉ niệm vui vẻ với nhau.

Trong lần hội ngộ cùng Sơn Tùng và Isaac, Tuấn Hưng đã không ngần ngại dành lời khen cho 2 nam ca sĩ. Chưa kể, bé Su Hào - con trai Tuấn Hưng cũng rất "mê" Isaac và Sơn Tùng. Anh nói: "Bố Su Hào và Su Hào rất quí 2 chú này vì luôn cố gắng không ngừng cho sự nghiệp! Su Hào xem Youtube của 2 chú nhiều hơn xem Bố đấy. Đấy là vấn đề quan trọng".

Chuyện gì đây: Tuấn Hưng nhắc đích danh Sơn Tùng M-TP với lời lẽ gây chú ý trên livestream? - Ảnh 3
Tuấn Hưng và con trai trong lần hội ngộ cùng Sơn Tùng và Isaac - Ảnh: Internet

Gần đây, vào tối (4/5), Sơn Tùng M-TP đã chính thức tung ra sản phẩm âm nhạc mới mang tên Making My Way. Khác với những lần comeback trước, ca khúc mới lại được nam ca sĩ phát hành dưới dạng MV lyric và công bố trên các nền tảng nghe nhạc, thay vì ra MV chính thức như trước kia. 

Chuyện gì đây: Tuấn Hưng nhắc đích danh Sơn Tùng M-TP với lời lẽ gây chú ý trên livestream? - Ảnh 4
Sơn Tùng vừa cho ra mắt 1 sản phẩm âm nhạc gần đây - Ảnh: Internet
Dù đã xin được giấy phép nhưng Tuấn Hưng vẫn hủy show ban công vào phút chót

Dù đã xin được giấy phép nhưng Tuấn Hưng vẫn hủy show ban công vào phút chót

Vào ngày 28/4, ca sĩ Tuấn Hưng đã thông báo và gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì sẽ hủy show ban công. Dân tình không hiểu vì sao đã được cấp giấy phép mà nam ca sĩ vẫn đưa ra quyết định này.

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Từ khóa:   Tuấn Hưng Sơn Tùng M-TP sao Việt

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