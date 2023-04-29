Dù đã xin được giấy phép nhưng Tuấn Hưng vẫn hủy show ban công vào phút chót

Vào ngày 28/4, ca sĩ Tuấn Hưng đã thông báo và gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì sẽ hủy show ban công. Dân tình không hiểu vì sao đã được cấp giấy phép mà nam ca sĩ vẫn đưa ra quyết định này.

Vào ngày 9/9/2022, Tuấn Hưng bị xử phạt hơn 12 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa khi đã tổ chức show hát ban công mà không thông báo cơ quan chức năng, rất đông người tụ tập và hò reo tại đây khiến người dân xung quanh bị làm phiền nên họ đã nhờ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Phía Tuấn Hưng cũng chấp nhận lỗi sai và đã gửi lời xin lỗi chân thành đến những ai đã bị ảnh hưởng đến việc làm này của nam ca sĩ, sau đó cũng đã thực hiện đóng phạt theo yêu cầu. Tuấn Hưng và show diễn ban công - Ảnh: Internet Show diễn ngẫu húng của nam ca sĩ đực khán giả đón nhận rất nồng nhiệt - Ảnh: Internet Có thể thấy rất đông người hâm mộ vay kín để nghe nam ca sĩ trình diễn - Ảnh: Internet Trong dịp lễ Quốc khánh 2.9, sắp tới đây ca sĩ Tuấn Hưng đã đăng tải công khai trên mạng xã hội việc tổ chức liveshow “Góc ban công” vào 20 giờ ngày 3.9. Nam ca sĩ cũng đã xin giấy phép tổ chức sự kiện và đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý.

Sát ngày tổ chức đêm diễn miễn phí tại ban công nhà, phố đi bộ Hà Nội, Tuấn Hưng bất ngờ thông báo hủy diễn trực tiếp dù đã xin được giấy phép. Giọng ca Tìm lại bầu trời chia sẻ lý do trên trang cá nhân. Tuấn Hưng thông báo hủy show ban công vì COVID - Ảnh: Internet "Thật ra Hưng đã được sự đồng ý cấp phép của Sở VHTT và Quận Hoàn Kiếm cho chương trình cuối tháng này rồi. Mọi công tác âm thầm chuẩn bị cũng đang tiến hành nhưng lại khựng lại và suy nghĩ: Dịch COVID-19 có dấu hiệu quay lại (chính mình vừa bị xong. Dù biết là không còn nguy hiểm như trước, nhưng nó cũng ảnh hưởng sức khỏe, nhất là người già và nhà có em nhỏ) mình có nên hát vào lúc này?

Nghĩ cảnh khán giả đông đúc rồi lại vô tình lây nhiễm virus vào người, về rồi lại lây cho gia đình, mình lại khựng lại và quyết định thôi không hát nữa. Nhớ lắm, thèm lắm không gian âm nhạc ấy nhưng đành phải vì cộng đồng và đó cũng là việc làm có trách nhiệm và ý nghĩa cho cộng đồng", nam ca sĩ chia sẻ. Nam ca sĩ ghi được thiện cảm to lớn trong lòng người hâm mộ Việt - Ảnh: Internet Phần lớn người hâm mộ khi nghe lý do đến từ nam ca sĩ cũng đồng tình và cho rằng không nên tụ tập vào lúc này sẽ khiến bệnh dịch tràn lan hơn. Điều này khiến nam ca sĩ ghi được thiện cảm hơn vì biết suy nghĩ cho người hâm mộ và cộng đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-da-xin-duoc-giay-phep-nhung-tuan-hung-van-huy-show-ban-cong-vao-phut-chot-577418.html