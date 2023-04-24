Tuấn Hưng thông báo 'Cô-vi' ghé thăm nhưng cảm thấy vui vì được 'fan cứng' làm cho điều này!

Những chia sẻ mới nhất của ca sĩ Tuấn Hưng đang nhận được sự quan đặc biệt từ phía cư dân mạng.

Từ đầu tháng 4 năm nay, Covid-19 ở nước ta đang có xu hướng tăng trở lại, nhưng vẫn đang được kiểm soát dịch bệnh tốt. Là nghệ sĩ nổi tiếng, thường xuyên phải di chuyển đến nhiều nơi và gặp gỡ nhiều người nên dễ bị mắc bệnh. Điển hình như mới đây, trên trang cá nhân, Tuấn Hưng bất ngờ thông báo đang bị mắc Covid-19. Cụ thể, vào sáng (22/4), trên trang cá nhân, giọng ca 'Nắm lấy tay anh' vừa chia sẻ hình ảnh que test nhanh với 2 vạch đậm - thể hiện đang dương tính với Covid-19. Đi kèm với đó là dòng chú thích gây chú ý: 'Đang buồn cả người vì hôm nay 2 vạch thì nhận được lá thư của cháu. Đọc xong thấy iu quá đi. Lá thư viết như vậy tưởng rằng đã thất truyền mất rồi!'. Nam nghệ sĩ còn bày tỏ thêm, nhìn bức thư của fan trên khiến anh nhớ thời ban quãng thời gian anh còn là thành viên của ban nhạc 'Quả Dưa Hấu'.

Nguyên văn bài đăng của Tuấn Hưng khiến nhiều người chú ý - Ảnh: Chụp màn hình Theo đó, một bạn tên V.H.D, sinh năm 2X đã gọi Tuấn Hưng là chú. Trong thư, người này bày tỏ sự hâm mộ cuồng nhiệt với thần tượng suốt thời gian dài và khẳng định âm nhạc của nam ca sĩ sẽ trường tồn theo năm tháng. Cuối thư, V.H.D cũng rất mong Tuấn Hưng sẽ tổ chức liveshow kỉ niệm 25 năm ca hát của mình. Bức thư của người hâm mộ 10X gửi cho Tuấn Hưng - Ảnh: FBNV Hiện, bài đăng của ông bố 3 con đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng. Phía dưới phần bình luận, nhiều người đã dành những lời hỏi thăm, động viên tình hình sức khỏe của Tuấn Hưng. Ngoài ra, một số khác cũng bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm mà fan dành cho nam nghệ sĩ trong suốt một quãng thời gian dài. Đồng thời, trong thời gian tới, Tuấn Hưng sẽ có thêm thật nhiều những hoạt động nghệ thuật để phục vụ cho khán giả.

Siêu mẫu Hạ Vy cùng nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả để lại lời hỏi thăm đối với Tuấn Hưng - Ảnh: Chụp màn hình Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Tuấn Hưng đã tạo nên những bài hit như: 'Cầu vồng khuyết', 'Tình là gì', 'Dĩ vãng cuộc tình', 'Nắm lấy tay anh', 'Tìm lại bầu trời',... Nam ca sĩ từng hoạt động nghệ thuật sôi nổi, song đến năm 2020, Tuấn Hưng tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí. Khi ấy, nam nghệ sĩ cho biết, bản thân mong muốn dành nhiều thời gian để tập trung vào công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình nhỏ. Năm 2020, Tuấn Hưng tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí - Ảnh: FBNV Lý do nam ca sĩ rút khỏi showbiz vì muốn lo cho gia đình nhỏ - Ảnh: Internet Gần đây, Tuấn Hưng vừa được bổ nhiệm chức Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ trẻ Hà Nội khoá II, nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ngoài ra, ca sĩ Tuấn Hưng cũng dần nhận các show diễn. Anh còn tuyên bố, cát xê của mình sẽ được trích 10% để làm Từ thiện khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuan-hung-thong-bao-co-vi-ghe-tham-nhung-cam-thay-vui-vi-duoc-fan-cung-lam-cho-dieu-nay-575755.html