Tuấn Hưng thông báo 'Cô-vi' ghé thăm nhưng cảm thấy vui vì được 'fan cứng' làm cho điều này!

Sao Việt 24/04/2023 13:59

Những chia sẻ mới nhất của ca sĩ Tuấn Hưng đang nhận được sự quan đặc biệt từ phía cư dân mạng.

Từ đầu tháng 4 năm nay, Covid-19 ở nước ta đang có xu hướng tăng trở lại, nhưng vẫn đang được kiểm soát dịch bệnh tốt. Là nghệ sĩ nổi tiếng, thường xuyên phải di chuyển đến nhiều nơi và gặp gỡ nhiều người nên dễ bị mắc bệnh. Điển hình như mới đây, trên trang cá nhân, Tuấn Hưng bất ngờ thông báo đang bị mắc Covid-19.

Cụ thể, vào sáng (22/4), trên trang cá nhân, giọng ca 'Nắm lấy tay anh' vừa chia sẻ hình ảnh que test nhanh với 2 vạch đậm - thể hiện đang dương tính với Covid-19. Đi kèm với đó là dòng chú thích gây chú ý: 'Đang buồn cả người vì hôm nay 2 vạch thì nhận được lá thư của cháu. Đọc xong thấy iu quá đi. Lá thư viết như vậy tưởng rằng đã thất truyền mất rồi!'. Nam nghệ sĩ còn bày tỏ thêm, nhìn bức thư của fan trên khiến anh nhớ thời ban quãng thời gian anh còn là thành viên của ban nhạc 'Quả Dưa Hấu'. 

Tuấn Hưng thông báo 'Cô-vi' ghé thăm nhưng cảm thấy vui vì được 'fan cứng' làm cho điều này! - Ảnh 1
Nguyên văn bài đăng của Tuấn Hưng khiến nhiều người chú ý - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, một bạn tên V.H.D, sinh năm 2X đã gọi Tuấn Hưng là chú. Trong thư, người này bày tỏ sự hâm mộ cuồng nhiệt với thần tượng suốt thời gian dài và khẳng định âm nhạc của nam ca sĩ sẽ trường tồn theo năm tháng. Cuối thư, V.H.D cũng rất mong Tuấn Hưng sẽ tổ chức liveshow kỉ niệm 25 năm ca hát của mình.

Tuấn Hưng thông báo 'Cô-vi' ghé thăm nhưng cảm thấy vui vì được 'fan cứng' làm cho điều này! - Ảnh 2
Bức thư của người hâm mộ 10X gửi cho Tuấn Hưng - Ảnh: FBNV

Hiện, bài đăng của ông bố 3 con đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng. Phía dưới phần bình luận, nhiều người đã dành những lời hỏi thăm, động viên tình hình sức khỏe của Tuấn Hưng. Ngoài ra, một số khác cũng bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm mà fan dành cho nam nghệ sĩ trong suốt một quãng thời gian dài. Đồng thời, trong thời gian tới, Tuấn Hưng sẽ có thêm thật nhiều những hoạt động nghệ thuật để phục vụ cho khán giả. 

Tuấn Hưng thông báo 'Cô-vi' ghé thăm nhưng cảm thấy vui vì được 'fan cứng' làm cho điều này! - Ảnh 3
Siêu mẫu Hạ Vy cùng nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả để lại lời hỏi thăm đối với Tuấn Hưng - Ảnh: Chụp màn hình

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Tuấn Hưng đã tạo nên những bài hit như: 'Cầu vồng khuyết', 'Tình là gì', 'Dĩ vãng cuộc tình', 'Nắm lấy tay anh', 'Tìm lại bầu trời',... Nam ca sĩ từng hoạt động nghệ thuật sôi nổi, song đến năm 2020, Tuấn Hưng tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí. Khi ấy, nam nghệ sĩ cho biết, bản thân mong muốn dành nhiều thời gian để tập trung vào công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình nhỏ. 

Tuấn Hưng thông báo 'Cô-vi' ghé thăm nhưng cảm thấy vui vì được 'fan cứng' làm cho điều này! - Ảnh 4
Năm 2020, Tuấn Hưng tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí - Ảnh: FBNV
Tuấn Hưng thông báo 'Cô-vi' ghé thăm nhưng cảm thấy vui vì được 'fan cứng' làm cho điều này! - Ảnh 5
Lý do nam ca sĩ rút khỏi showbiz vì muốn lo cho gia đình nhỏ - Ảnh: Internet

Gần đây, Tuấn Hưng vừa được bổ nhiệm chức Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ trẻ Hà Nội khoá II, nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ngoài ra, ca sĩ Tuấn Hưng cũng dần nhận các show diễn. Anh còn tuyên bố, cát xê của mình sẽ được trích 10% để làm Từ thiện khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. 

Bị khán giả truy hỏi 'bán hàng đểu', Tuấn Hưng phân trần: 'Rồi các bạn sẽ rõ thôi'

Bị khán giả truy hỏi 'bán hàng đểu', Tuấn Hưng phân trần: 'Rồi các bạn sẽ rõ thôi'

Trước đây việc Tuấn Hưng bị nghi bán hàng giả đã từng gây xôn xao cõi mạng trong khoảng một thời gian nhất định.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Tuấn Hưng Tuấn Hưng bị covid 24h sao Việt

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm