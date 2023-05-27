Minh Triệu ngọt ngào tay trong tay cùng Kỳ Duyên, lên tiếng về việc gần đây cân nặng tuột dốc không phanh

Minh Triệu nói rằng cô không hề có ý định giảm nhiều cân và hiện tại bản thân vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.

Minh Triệu vừa chính thức lên tiếng trấn an người hâm mộ khi liên tục để lộ thân hình gầy gò, được cho là sụt cân nghiêm trọng. Nữ siêu mẫu cho biết cô hoàn toàn khỏe mạnh và tinh thần ổn định. Cụ thể Minh Triệu cho biết cô không hề có ý định giảm nhiều cân để ghi hình: 'Tôi trước khi ghi hình giảm 3 kg lên hình cho đẹp, an tâm. Tôi sau một tháng rưỡi ghi hình giảm thêm 3 kg không cố tình, tổng cộng giảm thành 6 kg. Thấy các bé lo cho chị thấy tội quá nè!'. Minh Triệu trấn an người hâm mộ về chuyện cân nặng Nữ siêu mẫu cho biết cô hoàn toàn khỏe mạnh và tinh thần ổn định Nữ siêu mẫu vui vẻ cho biết cô cảm thấy rất khỏe mạnh: 'Nhưng mọi người an tâm, Triệu thấy rất khoẻ mạnh, tinh thần sảng khoái hơn bao giờ chỉ hơi tốn tiền sắm đồ mới thôi. Đau ví thì có chứ đau lòng gì tầm này?'.

Đa số khán giả đều khuyên Minh Triệu nên quan tâm tới sức khỏe nhiều hơn và dành những lời thăm hỏi, động viên chân thành cho nữ siêu mẫu Ở dưới phần bình luận, đa số khán giả đều khuyên Minh Triệu nên quan tâm tới sức khỏe nhiều hơn và dành những lời thăm hỏi, động viên chân thành cho nữ siêu mẫu. Bên cạnh đó, những tấm hình của Minh Triệu và Kỳ Duyên mỗi khi đăng tải trên mạng xã hội đều nhận về lượt tương tác "khủng. Theo Kỳ Duyên, cô và Minh Triệu chơi thân khá lâu. Cả 2 tìm thấy ở nhau những điểm tương đồng từ trong cách ăn mặc, đến tính cách, suy nghĩ và hành động. Chính điều này giúp họ dần tìm được sự gắn kết và tạo nên tình bạn khăng khít như hiện tại.

Những tấm hình của Minh Triệu và Kỳ Duyên mỗi khi đăng tải trên mạng xã hội đều nhận về lượt tương tác "khủng Kỳ Duyên cho biết cả hai có nhiều điểm tương đồng nên mới thân thiết như hiện tại Minh Triệu cũng tâm sự rằng thời gian đầu mới quen biết, Kỳ Duyên chưa trưởng thành, suy nghĩ không mấy tích cực. Cô đã rất kiên nhẫn để bạn thân của mình lạc quan hơn. Trải qua một khoảng thời gian, nữ siêu mẫu thấy Kỳ Duyên đã thay đổi nhiều và cũng là điều khiến cô tự hào. Minh Triệu đã rất kiên nhẫn để bạn thân của mình lạc quan hơn Đã nhiều lần trên mạng xã hội xôn xao về mối quan hệ "trên mức tình bạn" của Kỳ Duyên và Minh Triệu. Minh Triệu cho rằng điều này vốn dĩ đã quá quen thuộc trong showbiz. Là người công chúng, cô và lẫn Kỳ Duyên từ lâu phải chấp nhận, đồng thời sẽ không lên tiếng cải chính đúng sai: 'Cá nhân tôi nghĩ mình sẽ không nói quá nhiều về điều này bởi lẽ mỗi khán giả đã có sự nhận định của riêng họ. Thế nên ngoài công việc tôi sẽ không chia sẻ về đời tư và các mối quan hệ cá nhân'. Cộng đồng mạng không ít lần nghi ngờ mối quan hệ của hai người đẹp Kỳ Duyên và Minh Triệu trở nên thân thiết và gắn bó suốt thời gian qua. Cả 2 vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2018 khi thường xuyên đăng ảnh mặc đồ đôi, đi du lịch và dành lời yêu thương cho nhau trên mạng xã hội. Vào những dịp đặc biệt, cặp người đẹp còn tặng hoa, quà cho đối phương. Trước lời đồn đoán trên cả hai không lên tiếng phủ nhận hay đính chính.

Kỳ Duyên xác nhận tình yêu đồng giới với Minh Triệu sau 5 năm hẹn hò? Hoa hậu Kỳ Duyên chia sẻ hình ảnh vui vẻ của cô và Minh Triệu trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái khiến nhiều khán giả khẳng định đây là lời tuyên bố hẹn hò.

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