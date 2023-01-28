Kỳ Duyên diện đồ đôi với Minh Triệu liền bị chê mặc 'sai phong thủy' và màn đáp lời khiến dân tình vỗ tay rần rần

Hậu trường 28/01/2023 13:40

Kỳ Duyên - Minh Triệu diện đồ đôi du xuân đầu năm nhưng lại bị chê mặc sai 'phong thủy' sẽ dễ cãi vã và Kỳ Duyên đã có cách đáp lời cực tinh tế mà ai đọc cũng thích thú.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Kỳ Duyên đã cho đăng tải loạt khoảnh khắc sánh đôi bên Minh Triệu. Vào ngày đầu xuân năm mới, cả hai đều lựa chọn cho mình những bộ trang phục tinh tế, sang trọng cùng với lối makeup nhẹ nhàng. Cặp mỹ nhân Vbiz đã có những khoảnh khắc tình cảm trước Nhà thờ Lớn, Hà Nội.

Kỳ Duyên diện đồ đôi với Minh Triệu liền bị chê mặc 'sai phong thủy' và màn đáp lời khiến dân tình vỗ tay rần rần - Ảnh 1

Kỳ Duyên diện đồ đôi với Minh Triệu liền bị chê mặc 'sai phong thủy' và màn đáp lời khiến dân tình vỗ tay rần rần - Ảnh 2

Kỳ Duyên diện đồ đôi với Minh Triệu liền bị chê mặc 'sai phong thủy' và màn đáp lời khiến dân tình vỗ tay rần rần - Ảnh 3

Kỳ Duyên diện đồ đôi với Minh Triệu liền bị chê mặc 'sai phong thủy' và màn đáp lời khiến dân tình vỗ tay rần rần - Ảnh 4
Kỳ Duyên - Minh Triệu khoe ảnh tình tứ ở Hà Nội.

Đáng chú ý, giữa rất nhiều lời chúc cũng như lời khen của người hâm mộ và khán giả dành cho nhan sắc ngày càng thăng hạng của cặp mỹ nhân, dân tình lại đặc biệt chú ý đến một bình luận kém duyên.

Cụ thể, người này góp ý cho Hoa hậu Việt Nam 2014: "2 chị xinh quá ạ, nhưng em nghĩ mặc 2 màu đối lập trắng - đen sẽ dễ cãi nhau lắm chị ạ. Hy vọng 2 chị nhường nhịn nhau, chị nhé"

Kỳ Duyên diện đồ đôi với Minh Triệu liền bị chê mặc 'sai phong thủy' và màn đáp lời khiến dân tình vỗ tay rần rần - Ảnh 5
Màn đáp trả "cao tay" của Hoa hậu Việt Nam 2014.

Trước bình luận "khó đỡ", Kỳ Duyên nhanh chóng trả lời: "Cảm ơn em, nếu có cãi nhau thì nhờ em hòa giải giúp nhé". Phản hồi của nàng hậu nhận được lượng tương tác lớn, nhiều người phải khen ngợi về sự tinh tế và không kém phần "cao tay" trong cách ứng xử của nàng hậu.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi còn là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Sau nhiều năm hoạt động trong giới showbiz, với chuyên môn, kinh nghiệm sân khấu, chụp ảnh, cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình thực tế như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể Thao 2022, The Face Vietnam 2022...

Kỳ Duyên diện đồ đôi với Minh Triệu liền bị chê mặc 'sai phong thủy' và màn đáp lời khiến dân tình vỗ tay rần rần - Ảnh 6
Kỳ Duyên

Về Minh Triệu, cô nàng sinh năm 1988. Với lợi thế về chiều cao 1,78m, chân dài từng catwalk ở loạt show lớn, tham gia diễn xuất trong các dự án phim Vòng eo 56, Tìm chồng cho mẹ...

Kỳ Duyên diện đồ đôi với Minh Triệu liền bị chê mặc 'sai phong thủy' và màn đáp lời khiến dân tình vỗ tay rần rần - Ảnh 7
Minh Triệu

Kỳ Duyên - Minh Triệu là cặp mỹ nhân thân thiết của làng giải trí Việt và rộ tin hẹn hò từ cuối năm 2018. Trong khi Kỳ Duyên phớt lờ, Minh Triệu lại từng ra mặt phủ nhận về tin đồn này. Dù vậy, người hâm mộ không khó để thấy cả hai "dính nhau như hình với bóng" trong các sự kiện cũng như cuộc sống. Trong dịp Tết này, dân tình còn cho rằng cả hai còn đưa nhau về ra mắt phụ huynh.

Kỳ Duyên diện đồ đôi với Minh Triệu liền bị chê mặc 'sai phong thủy' và màn đáp lời khiến dân tình vỗ tay rần rần - Ảnh 8

Kỳ Duyên diện đồ đôi với Minh Triệu liền bị chê mặc 'sai phong thủy' và màn đáp lời khiến dân tình vỗ tay rần rần - Ảnh 9
Minh Triệu gặp gỡ gia đình Hoa hậu Việt Nam 2014, lì xì phụ huynh của "bạn thân".
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