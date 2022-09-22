MC Kỳ Duyên đính chính về tin đồn tái hôn lần 3 tại Mỹ: “Em làm phụ dâu chứ không phải cô dâu”

Mới đây, mạng xã hội bỗng rộ tin MC Kỳ Duyên đã tái hôn lần thứ 3 tại Mỹ, kèm theo đó là hình ảnh nữ MC tay trong tay sánh bước bên người đàn ông. Đáng chú ý, trên tay cô lại cầm bó hoa cưới và nở nụ cười rạng rỡ. Thông tin này, ngay lập tức đã khiến khán giả vô cùng bất ngờ.

Trước những tin đồn trên, người đẹp nhanh chóng lên tiếng giải thích. Cụ thể, nữ MC cho hay: “Ấy…ấy… mọi người đừng hiểu lầm nhé… “Em” chỉ làm phụ dâu chứ không phải cô dâu nha! Vì vậy mới nói “bị vậy chứ ai mà muốn” vì ở tuổi này rồi ai đời đi làm phụ dâu? Chỉ vì cô dâu là “kid sister” em kết nghĩa của Kd nên đám cưới hỏi em muốn gì? Em nói “Muốn sis làm phụ dâu” Ừ… thích thì chìu!”.

Được biết, sau khi ly hôn với người chồng thứ 2, MC Kỳ Duyên trở nên khá khép kín và hạn chế chia sẻ về đời tư với công chúng. Chính vì vây, thông tin nữ MC lên xe hoa ngay khiến cộng đồng mạng không khỏi vui mừng.

Tuy nhiên, sau khi MC Kỳ Duyên chính thức phản hồi về thông tin chuẩn bị lên xe hoa, người hâm mộ phần nào hiểu rõ cô vẫn đang trong tình trạng độc thân và tìm kiếm hạnh phúc của cuộc đời. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, nữ MC cũng cẩn trọng hơn trong tất cả các mối quan hệ cũng như việc tìm hiểu một người đàn ông để gắn bó lâu dài.